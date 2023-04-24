США предложили Китаю расширить каналы связи по военной линии

Белый дом: США хотят расширения каналов связи с Китаем, включая контакты по военной линии

Соединенные Штаты заинтересованы в расширении каналов связи с Китаем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Кирби подчеркнул, что каналы связи между США и Китаем должны оставаться открытыми. Более того, по его словам, Вашингтон хотел бы, чтобы эти каналы расширялись и углублялись, включая коммуникацию по военной линии. Вместе с тем, Китай, подчеркнул Кирби, прервал эту связь после визита на Тайвань теперь уже Нэнси Пелоси, занимавшей на тот момент пост спикера Палаты представителей Конгресса США, передает ТАСС.

Президент США Джо Байден в ближайшем будущем ожидает телефонного разговора председателем КНР Си Цзиньпином, отметил Кирби. Переговоры пройдут в то время, которое оба лидера сочтут подходящим, добавил он.

Между тем СМИ пишут, что американская администрация намеревается ввести новые ограничения инвестиций США в КНР для сдерживания технологического и военного развития Китая.