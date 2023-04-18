Politico: Вашингтон готовит беспрецедентные ограничения по вложениям в Китай

Американская администрация намеревается сообщить о новых ограничениях инвестиций США в КНР для сдерживания технологического и военного развития Китая, сообщили источники Politico.

Американские чиновники намереваются предпринять «ключевое усилие» по ограничению технологического и военного подъема КНР, в апреле будет объявлено о беспрецедентных ограничениях инвестиций США, сказал собеседник Politico, передает РИА «Новости».

В администрации Белого дома якобы уже начались обсуждения с бизнесменами, в том числе с торговой палатой США, они рассматривают содержание будущего указа президента Джо Байдена.

Указ должен обязать бизнес уведомлять руководство страны о новых вложениях в китайские технологические компании и ввести запрет на некоторые сделки в критических секторах, включая микропроцессоры.

Также изучается возможность запрета в США соцсети TikTok после обсуждения этого вопроса в конгрессе и в администрации президента.