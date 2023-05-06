Пригожин назвал дату передачи позиций в Артемовске чеченскому спецназу

Пригожин подтвердил готовность передать позиции в Артемовске спецназу «Ахмат»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что с главой Чечни Рамзаном Кадыровым достигнута договоренность о том, чтобы в полночь 10 мая передать позиции в Артемовске (украинское название – Бахмут) подразделениям спецназа «Ахмат».

Пригожин, слова которого приводятся к Telegram-канале его пресс-службы, сообщил, что связывается с представителями Кадырова, чтобы согласовать передачу на полночь 10 мая – ровно в тот момент, когда «Вагнер», по его словам, «полностью исчерпает свой боевой потенциал». Это предпринимается для того, чтобы «наши боевые товарищи» заняли места вагнеровцев и продолжили штурм Артемовска, сообщил он.

Основатель ЧВК «Вагнер» выразил Кадырову благодарность за то, что глава Чечни, «имея, вероятнее всего, возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы», согласился, чтобы «Ахмат» занял позиции в Артемовске.

Пригожин выразил уверенность, что Артемовск будет взят силами спецназа «Ахмат».

Напомним, накануне в ЧВК «Вагнер» сообщили, что передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны 10 мая из-за «нехватки боеприпасов». После этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если уйдет «старший брат» Пригожин и «Вагнер», на его место в Артемовске придет «младший брат» Кадыров и «Ахмат».

В субботу заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что у российских сил достаточно боеприпасов для обороны и наступления в ходе спецоперации на Украине.

Сенатор Дмитрий Перминов, комментируя ультиматум Пригожина, отметил, что пиариться на фоне тел погибших боевых товарищей недопустимо, подобные заявления играют на руку противнику. Политик подчеркнул, что на передовой тяжело всем.