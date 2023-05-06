Командир спецназа «Ахмат» заявил о достаточном количестве боеприпасов

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил о достаточном количестве боеприпасов для обороны и наступления

У российских сил достаточно боеприпасов для обороны и наступления в ходе спецоперации на Украине, заявил заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Алаудинов в эфире телеканала «Россия-24» сказал, что «на войне не было, нет и не будет никогда» такого, чтобы всегда хватало всего. Россия не располагает «сверхъестественным» количеством боеприпасов, указал он. Однако, подчеркнул Алаудинов, боеприпасов достаточно, чтобы российские силы могли твердо обороняться и ежедневно наступать в направлении противника. Этого вполне достаточно, передает ТАСС его слова.

Напомним, накануне в ЧВК «Вагнер» сообщили, что передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны 10 мая из-за «нехватки боеприпасов».

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если уйдет «старший брат» Пригожин и «Вагнер», то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, но на его место в Артемовске придет «младший брат» Кадыров и «Ахмат».

Кадыров в своем Telegram-канале писал, что в зоне ответственности его «дорогого брата» Алаудинова, командира спецназа «Ахмат», находится более сотни километров линии соприкосновения с врагом.

«Не проходит и дня, чтобы у него не возникало проблем. Но ни разу Апты Аронович не заявил об этом через интернет во всеуслышание, а только по внутренней связи с руководством», – отмечал глава Чечни.

По его словам, Минобороны и Генштаб «за редким исключением» всегда шли навстречу чеченским подразделениям и оказывали помощь. Кадыров отметил, что недопонимания возникают и в мирной жизни, не говоря уже о боевых действиях, в ходе которых «боеприпасов не хватает ВСЕГДА».

Кадыров выразил надежду, что к его призыву прислушается министр обороны Сергей Шойгу и отдаст приказ Генштабу «выехать на место и разобраться».

По словам главы региона, чеченские подразделения бок о бок воевали с вагнеровцами на самых сложных участках в Попасной, Северодонецке, Лисичанске и других населенных пунктах Донбасса. Вместе они выполняли священный долг перед Родиной, не делая разделений на национальности или веру, подчеркнул Кадыров.

«Когда закончится СВО, хотелось бы, чтобы победителями были все мы, каждый боец, каждый командир, каждый российский патриот. Вместе», – подчеркнул Кадыров.

В заключение глава Чечни написал, что неправильно снимать тела боевых товарищей с целью вызвать общественный резонанс, и призвал так не делать.