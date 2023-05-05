Российский сотовый оператор подал в суд на Ericsson

РБК: Сотовый оператор «Мотив» подал в суд на Ericsson из-за отказа исполнять договор о техподдержке

Компания «Екатеринбург-2000», оказывающая услуги сотовой связи под брендом «Мотив», обратилась в суд с иском к «Эрикссон Корпорация» – основному российскому юрлицу шведского вендора Ericsson, сообщают СМИ.

Первое заседание по делу должно пройти в начале июля, сообщает РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Представитель «Екатеринбург-2000» пояснил, что компания использовала оборудование Ericsson при построении своей сети связи и имела долгосрочный договор техподдержки. Однако, ссылаясь на европейские санкции, шведский производитель телеком-оборудования отказался исполнять договор.

Представитель Ericsson заявил, что компания «завершила деятельность в России к концу 2022 года в соответствии с применимыми санкциями». В компании подчеркнули, что не поставляют никаких продуктов операторам мобильной связи или другим клиентам в России. В «Эрикссон Корпорации», по его словам, осталось несколько сотрудников, а юрлицо зарегистрировано для завершения выполнения административных требований.

В июле прошлого года в Ericsson заявили, что намерены закрыть представительство в России и сократит всех сотрудников, в том числе осуществляющих техподдержку на сетях операторов связи.

Кроме того, деятельность в России обещал прекратить финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia.

Между тем, по данным американских СМИ, большая часть западных компаний, которые в начале СВО заявляли о намерении уйти из России, продолжают деятельность в стране. В Кремле уточняли, что всего лишь 120 из 1404 иностранных компаний решили покинуть рынок России.

При этом российский лидер Владимир Путин требовал не давать «зеленый свет» решившим уйти из нашей страны компаниям. Глава государства подчеркивал, что иностранные компании, покинувшие российский рынок, не боролись за свои интересы, бойцами их назвать нельзя.