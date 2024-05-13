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В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС
Четверо пожарных МЧС России получили ранения при обстреле со стороны ВСУ с применением беспилотника в Горловке.
В ведомстве сообщили, что спасатели выехали на тушение пожара, когда их атаковал украинский БПЛА. Личный состав эвакуировался с места обстрела на втором пожарном автомобиле, сообщается в Telegram-канале МЧС.
Пострадавших госпитализировали.
Аналогичный случай в Горловке произошел в середине апреля, когда в результате атаки украинского БПЛА пострадали десять спасателей.