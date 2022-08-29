Nokia решила покинуть российский рынок

Боррель: Идея запрета выдачи виз россиянам не получит в ЕС общей поддержки

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил мнение, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит в ЕС единогласную поддержку.

«Я уже говорил, что полный запрет на въезд для всех россиян по любым причинам – не очень хорошая идея. Я не думаю, что разрыв связей с гражданским населением России поможет, и не думаю, что эта идея получит единогласную поддержку», – передает РИА «Новости» слова Борреля в эфире австрийской телерадиокомпании ORF.

В этой связи глава дипломатии ЕС призвал к пересмотру подхода предоставления виз: в частности, по его словам, визы не должны получать «олигархи».

Ожидается, что «визовый вопрос» будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30–31 августа.

В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».

С 18 августа Эстония ввела санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов Шенгенского пространства. Сократить выдачу виз россиянам также собралась Дания.

В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».

Напомним, агентство Bloomberg сообщило, что Франция и Германия выступят против полного запрета на въезд в ЕС для россиян.

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