Стало известно о намерении Ericsson ликвидировать представительство в России

Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson закроет до конца года представительство в России и сократит всех сотрудников, в том числе осуществляющих техподдержку на сетях операторов связи, пишут российские СМИ.

22 августа головная компания Ericsson уведомила российское подразделение, что закроет его до конца года, а все сотрудники, в том числе осуществляющие поддержку оборудования на сетях операторов связи, будут уволены, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

После начала спецоперации на Украине и введения санкций крупнейшие вендоры, включая Nokia и Ericsson, объявили о прекращении поставок в Россию. В Nokia заверили, что «приложат усилия, чтобы продолжить поддержку оборудования, которое работает на сетях». Единственным крупным вендором, который не заявил об уходе из России и закрытии представительства, остается китайская Huawei.

Топ-менеджер крупного производителя оборудования говорит, что Ericsson может выделить сервис поддержки в самостоятельное юрлицо, учредителями которого станет менеджмент.

В Ericsson подтвердили, что «по мере выполнения обязательств перед заказчиками» в ближайшие месяцы компания будет постепенно сворачивать деятельность в России, обещая «финансовую и социальную» поддержку сотрудникам.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Эрикссон Корпорация» было учреждено в 1994 году, его возглавляет Мария Токарева. По итогам 2021 года выручка составила 4,9 млрд рублей при чистой прибыли 533 млн рублей. В компании числится 565 сотрудников. По данным «Коммерсанта», доля Ericsson на российском рынке телеком-оборудования составляет около 20%.

По данным СМИ, европейские, американские и японские компании, которые не стали продолжать работу в России после 24 февраля, потеряли уже более 70 млрд долларов. Так, Ericsson потерял на уходе с российского рынка около 130 млн долларов. А финская Nokia оценивает резерв, связанный с прекращением деятельности в России, примерно в 100 млн евро.