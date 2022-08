Путин указал на рост доли ненефтегазовых доходов в бюджет Западный бизнес недосчитался 70 млрд долларов после ухода из России 25 августа 2022, 14:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Европейские, американские и японские компании, которые не стали продолжать работу в России после 24 февраля, неохотно озвучивают потери, однако многие из них отразили в отчетности за первое полугодие убытки, издержки и ущерб от продажи, заморозки деятельности в России или приостановки поставок на российский рынок. СМИ проанализировали данные и подсчитали, что западный бизнес лишился уже более 70 млрд долларов. Компании публиковали отчетности или называли оценки в долларах или в евро, но так как на текущий момент курс европейской и американской валюты фактически сравнялся (1/0,99), общая сумма приведена в долларах США. Наибольшие потери ожидаемо понесли компании топливно-энергетического сектора (только ВP после разрыва с «Роснефтью» списала убытки на 25,5 млрд долларов), передает РИА «Новости». Многие компании ТЭК не вышли полностью из проектов с Россией, а лишь деконсолидировали и обесценили свои российские активы в связи со сложностями в управлении ими и невозможностью проведения многих финансовых операций. Это значит, что теперь они не учитывают результаты деятельности в Российской Федерации в своих отчетностях. Так, например, сделала британская нефтегазовая корпорация BP. Компания – один из старейших партнеров и крупнейших акционеров (19,75%) «Роснефти» – заявила о своем выходе еще в конце февраля, но так и не ушла окончательно. Однако при этом списала убытки от «расставания» с «Роснефтью» на 25,5 млрд долларов. Также поступила и немецкая инжиниринговая Linde. Она зафиксировала убыток по своим активам в газовых и инжиниринговых предприятиях в России почти на 1 млрд долларов. Французская TotalEnergies, владеющая долями в «Новатэке», «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2», перевалочных терминалах в Мурманске и на Камчатке и в СП «Тернефтегаз», зафиксировала убытки от обесценения активов в «Новатэке» и «Арктик СПГ 2» на общую сумму почти на 7,6 млрд долларов. Engie понизила оценку своей доли в газопроводе «Северный поток» на 259 млн евро, до 305 млн из-за повышенного риск-профиля Газпрома. Эта компания осуществляет деятельность в области генерации, передачи и поставки электроэнергии, добычи, транспортировки и поставки природного газа, а также в сфере альтернативных источников энергии. Японские Mitsui & Co и Mitsubishi Corporation уменьшили оценку своих инвестиций в СРП-проект «Сахалин-2» в 2,5 раза – примерно на 1,64 млрд долларов. Американская ExxonMobil, дочерняя компания которой является оператором СРП-проекта «Сахалин-1», заявила об обесценении своей доли на 3,4 млрд долларов. Компания заявила, что хочет выйти из проекта и ведет переговоры о передаче своей операциональной деятельности другому юридическому лицу. Однако, согласно указу президента России от 5 августа, акционерам из недружественных стран запрещено совершать сделки с долями СРП-проектов «Сахалин-1» и Харьягинского месторождения без согласования с государством. Австрийская OMV, владеющая долей в 24,99% в Южно-Русском месторождении, в конце апреля начала пересматривать свое участие в проекте вплоть до выхода и продажи. Но пока, по заявлениям главы компании Альфреда Штерна, текущая ситуация создает некоторые трудности для этого. При этом OMV с марта перестала учитывать показатели российских активов и признала обесценение от операций с Россией примерно на 1 млрд евро. Некоторым компаниям все же удалось хотя бы частично выйти из российских активов. В частности, Shell продала «Лукойлу» сеть заправок и завод смазочных материалов под Тверью, отказалась покупать российский газ у Газпрома за рубли, вышла из совместных предприятий с «Газпром нефтью» на Гыдане и продолжает выход из проекта «Сахалин-2». Убытки компании в первом квартале в связи с уходом из Российской Федерации составили 3,9 млрд долларов. Норвежская государственная Equinor вышла из всех совместных предприятий в России и передала свои доли «Роснефти», потеряв в итоге 1,08 млрд долларов. Итальянская Enel почти смогла продать «Энел Россия», включающую три газовые станции: Конаковскую, Невинномысскую и Среднеуральскую ГРЭС, признав, что при этом теряет 527 млн евро. Однако указ президента России от 5 августа заморозил и эту сделку. Теперь ее получится закрыть только с разрешения главы государства. Немецкая энергетическая компания RWE прекратила импортировать уголь из России, в связи с чем оценила потери в 748 млн евро. После начала спецоперации на Украине запуск «Северного потока – 2» – новой газовой артерии из России в Европу – был заморожен. На этом фоне иностранные компании, инвестировавшие в него, признали списания на несколько млрдов евро. Помимо 1 млрд убытков от деконсолидации российских активов, OMV также зафиксировала потери в 1 млрд евро и от «Северного потока – 2». Wintershall Dea из-за потерь в связи с финансированием строительства газопровода и других операций, связанных с Россией, списала активы на 1,5 млрд евро. Немецкая Uniper зафиксировала списания от обесценения активов на общую сумму 2,7 млрд евро, в том числе связанных с кредитом на «Северный поток – 2». Финская государственная Fortum в результате переоценки списала 2,1 млрд евро активов, связанных с деятельностью в России. Указ президента Владимира Путина от 5 августа заблокировал компании сделку по продаже компании «Фортум» (98,25%), хотя к моменту заморозки Fortum уже завершила прием заявок от потенциальных покупателей. Ни одна иностранная компания-производитель продуктов питания пока не захлопнула дверь на российский рынок: кто-то продал бизнес местным игрокам, кто-то – региональному менеджменту, часть компаний все еще находится в поиске покупателя. Так, приостановившая экспорт алкоголя в Россию Diageo (производит виски Johnnie Walker, J&B, White Horse и Crown Royal, водку Smirnoff, ликер Baileys, ром Captain Morgan, джин Gordon's и пиво Guinness) оценила убытки в 146 млн фунтов стерлингов (около 180 млн долларов) и в июне пообещала в течение полугода свернуть деятельность в стране. Пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel), ведущая переговоры о продаже российского бизнеса, оценила в первом квартале неденежные расходы от обесценения производства в России в 1,1 млрд долларов. Датская Carlsberg, объявившая о продаже российского бизнеса, зафиксировала издержки в 8,6 млрд датских крон (1,18 млрд долларов) из-за обесценения активов. А производитель алюминиевой тары Ball Corporation, который рассматривает продажу бизнеса в России, оценил потери от ухода в 435 млн долларов. В то же время американская PepsiCo Inc. зафиксировала потери в 1,6 млрд долларов в первом полугодии из-за конфликта на Украине, а ее основной конкурент Coca-Cola HBS оценила ущерб от ограничения своей работы в России в первом полугодии в 190 млн евро. Крупнейший в мире производитель продуктов питания – швейцарская Nestle – оценила ущерб, связанный с обесценением российских активов, в 73,8 млн долларов. Британская Unilever – также один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии – в статье о прибылях и убытках учла списание активов, относящихся к предприятиям в России и на Украине, в объеме 40 млн евро. Американская Mondelez International (шоколад Alpen Gold и Milka, печенье Oreo, жевательная резинка Dirol) обозначила потери в 145 млн долларов, понесенные в результате ситуации на Украине. Корпорация McDonald's в свою очередь списала 1,2 млрд долларов из-за продажи бизнеса в России. Немецкий производитель чистящих и моющих средств, косметики и средств личной гигиены Henkel оценивает свои убытки от ухода из России и Белоруссии в 184 млн евро. Из табачных гигантов потери оценила только British American Tobacco – 1,2 млн долларов, а из производителей одежды и обуви – компания Adidas (в более чем 100 млн евро). Один из крупнейших в мире производителей бытовой техники, американская Whirlpool, продающая свои российские активы турецкой компании Arcelik, списала 346 млн долларов. Разработчик телеком-оборудования Ericsson потерял на уходе с российского рынка около 130 млн долларов. А финская Nokia оценивает резерв, связанный с прекращением деятельности в России, примерно в 100 млн евро. IT-гигант Microsoft Corporation отмечает, что сокращение деятельности в России привело к расходам в размере 126 млн долларов. Производитель программного обеспечения SAP ожидает, что решение полностью прекратить работу в России и Белоруссии окажет негативное влияние на годовую операционную прибыль в размере порядка 350 млн евро без учета изменения курса валют. Американская компания IBM, производящая аппаратное и программное обеспечение, полагает, что негативный эффект от принятого решения уйти с российского рынка составит 200 млн долларов. Большинство западных автоконцернов лишь приостановили деятельность, но не продали свои активы в России. Немецкий производитель Mercedes-Benz в отчетности за первое полугодие оценил издержки от приостановки производства и поставок автомобилей в Россию в 1,4 млрд евро, официально компания об уходе не объявляла. Российский банковский рынок из иностранных игроков пока покинула только французская группа Societe Generale, которая оценила свои потери в 3 млрд евро. Чешская PPF Group (банк «Хоум Кредит») также планирует уйти из России, однако пока не успела продать весь бизнес – свои потери от осуществленных сделок компания оценивает в 0,5–0,6 млрд евро. Международные платежные системы Mastercard и Visa, которые заявили о приостановке деятельности в России еще в марте, пока отчитались о потере 37 млн и 60 млн долларов соответственно. Система переводов Western Union не раскрывала абсолютную цифру убытка от приостановки деятельности в России и Белоруссии, отметив только, что это составило «3 процентных пункта выручки во втором квартале». Выручка Western Union во втором квартале 2022 года – 1,1 млрд долларов. Ранее убытки в связи с уходом с российского рынка подсчитала французская автомобильная группа Renault. В первом полугодии компания получила чистый убыток в размере 2,3 млрд евро.

Посол России в Риге назвал ответ Москвы Латвии на снос памятников советским солдатам 24 августа 2022, 21:15

Посольство России в Риге подготовило предложения по ответу на недружественные действия властей Латвии по сносу памятников, включая дипломатические и экономические меры, заявил посол России Михаил Ванин. «Мы свои соображения и предложения [ответа властям Латвии] отправляем в Москву», – сказал он, отвечая на вопрос ведущего в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1», сообщает ТАСС. Отвечая на вопрос, какой характер носят предложения российского посольства в Риге в ответ на снос памятников, посол добавил, что «как дипломатический, так и экономический характер». Ранее посольство России в Риге начало выдавать визы тем, кто был задержан в ходе протестов у памятника Освободителям Риги, чтобы они могли выехать из Латвии. Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента. Напомним, во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника воинам-освободителям. В мае парламент Латвии разрешил снести памятник. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими последствиями может обернуться снос монумента, ставшего святыней для русских. СМИ: Россия придумала ответ Западу на введение потолка цен на нефть 24 августа 2022, 19:17

В ответ на введение потолка цен на нефть Западом Россия предложила странам Азии долгосрочные контракты на поставку нефти со скидками до 30% от рыночной стоимости, пишет Bloomberg со ссылкой на западного чиновника. Таким образом, Россия пытается помешать переговорам членов «Большой семерки» об исключении для третьих стран из готовящегося запрета ЕС на страхование перевозок топлива, считает чиновник, передает «Лента.ру». Исключение, которое пытается согласовать в шестом пакете санкций G7, будет состоять в том, что после введения эмбарго европейские фирмы продолжат оказывать страховые услуги азиатским покупателям. Однако для получения такого послабления страны Азии должны присоединиться к потолку цен на российскую нефть, требует G7. Решение об исключении из санкций ЕС должно вступить в силу 5 декабря, в один день с введением потолка цен. Другое предположение собеседника Reuters состоит в том, что Россия пытается найти новых покупателей на объемы нефти, которые освободятся после запрета поставок в Европу. По словам министра туризма Индонезии Сандиага Уно – в комментариях в своем Instagram* (соцсеть запрещена в России принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремисткой и запрещенной) он написал, что Россия предложила стране нефть «по цене на 30% ниже, чем на международном рынке». Власти Индонезии опасаются, что в случае заключения долгосрочного контракта с Россией пострадают от нефтяного эмбарго США. Некоторые европейские страны подчеркнули, что исключение будет иметь смысл, только если крупные азиатские покупатели российской нефти согласятся установить потолок цен. Однако лишь немногие страны Азии публично выразили свою поддержку этой идеи. Напомним, страны «Большой семерки» (G7) рассматривают варианты полного запрета услуг, позволяющих перевозить российские нефть и нефтепродукты. Страны G7 намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на нефть из России. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой рынок, иначе цены на нее поползут вверх. Новости СМИ2 Россия объяснила страх США перед трибуналом над нацистами из «Азова» 25 августа 2022, 07:00

США опасаются предания огласке фактов, которые свидетельствуют о бесчеловечных действиях украинского националистического полка «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), заявило посольство России в США. «Обратили внимание на очередные безосновательные обвинения в адрес нашей страны, связанные с проведением трибунала над украинскими военными преступниками. Предстоящий судебный процесс призван установить справедливость в отношении военных преступников, среди которых есть нацисты из полка «Азов». В Вашингтоне явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации», – передает РИА «Новости» сообщение дипмиссии. Как отметили в посольстве, трибунал в Мариуполе «способен пролить свет на истинную сущность киевского режима». В дипмиссии подчеркнули, что Россия в полной мере соблюдает Женевские конвенции и гарантирует военнопленным украинских войск надлежащие условия содержания. Напомним, глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что США считают нелегитимным трибунал в Мариуполе, который ожидает украинских военных преступников. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что первый трибунал в Донецкой народной республике состоится, скорее всего, в Мариуполе, он будет организован до конца лета. В Раде пообещали повесить Лукашенко 25 августа 2022, 07:18

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко расправой после того, как глава государства поздравил украинцев с Днем независимости страны. «Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День независимости», – передает РИА «Новости» слова Гончаренко. Он также пообещал поддержать политических противников действующего белорусского лидера. Накануне Лукашенко в обращении к жителям соседней страны выразил уверенность, что возникшие противоречия не разрушат добрососедские отношения между двумя народами. По его словам, Минск и дальше планирует сохранять согласие и укреплять дружбу с Украиной. Напомним, Гончаренко заявил, что на июньском саммите НАТО представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы уничтожения Крымского моста. Новости СМИ2 США захотели на примере России преподать «урок» другим странам 24 августа 2022, 23:46

Россия должна «заплатить» за ситуацию на Украине «такую цену», которая превысит все возможные выгоды от спецоперации, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол. Как заявил Кол, для США «важно, чтобы Россия заплатила цену, превышающую выгоды, которые она получает от агрессии». По его словам, Вашингтон стремится к тому, чтобы Россия «не повторила этого снова и чтобы другие агрессоры усвоили этот урок», передает ТАСС. По его версии, очередной американский пакет военной помощи почти на 3 млрд долларов «не предполагает какого-либо определенного исхода конфликта на Украине». Кол заявил, что «пакет будет актуален» и в том случае, «если война будет продолжаться годами», и в случае режима прекращения огня или мирного урегулирования. По его словам, Украина «нуждается в возможностях защищать себя и сдерживать будущую агрессию». Кол сказал, что «в значительной степени причина» военной помощи Киеву «заключается в том, чтобы в действительности бросить вызов теории победы Путина», которая, по версии США, заключается в способности «продержаться дольше всех остальных». США обещали Украине «стабильный поток содействия, растянутый на много месяцев и лет». «Конечно, мы надеемся, что пакет, сформированный за счет использования механизма заказа, помогает подать особенный сигнал Путину, заключающийся в том, что он не сможет попросту ждать дольше, чем все остальные. Будем надеяться, это станет для России стимулом к тому, чтобы прекратить боевые действия и перейти к переговорам», – сказал он. Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как заявил глава государства, спецоперация также предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией. На ваш взгляд Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество? Скорее, сплотила

Скорее, разобщила

Затрудняюсь ответить

Убийца Дугиной представлялась в Москве гражданкой Казахстана Юлией 24 августа 2022, 19:33

Скорее, разобщила

Затрудняюсь ответить

Убийца Дугиной представлялась в Москве гражданкой Казахстана Юлией 24 августа 2022, 19:33

Подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной украинская гражданка Наталья Вовк представлялась Юлией и показывала паспорт гражданина Казахстана, сообщают Telegram-каналы. Вовк арендовала гараж в четырех километрах от квартиры на проспекте Вернадского, там она прожила более месяца, сообщает РЕН-ТВ. Владелец гаража пояснил, что женщина набрала его по телефону сразу после публикации объявления, практически в полночь, она заявила, что хочет срочно арендовать помещение. К этому моменту, уточняет телеканал, женщина была в стране уже неделю. В ходе встречи она показала паспорт гражданина Казахстана и заявила, что гараж нужен ее дяде. При этом договоренность об аренде была лишь на неделю, но оплата была внесена на месяц. При этом коробки и огн

Ретейлер IKEA не ищет покупателя на бизнес в России и планирует открыть магазины и склады вновь в течение двух лет, около 700 сотрудников компании продолжат свою работу. Сообщается, что склады и магазины останутся закрытыми до возвращения ретейлера в России, а заводы в случае их продажи оставят IKEA право производить в будущем товары по договорным ценам. «IKEA никому не собирается продавать свой бизнес в России, чего никогда не делала и в других странах. Ретейлер планирует вернуться в РФ самостоятельно в течение года-двух, после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления», – заявил источник в компании, передает ТАСС. Также, по его словам, магазины – так называемые синие коробки – возможно, со следующего года будут сданы в аренду. При этом компания сохраняет порядка 700 сотрудников, которые продолжат работать в офисах и выполнять работу для шведских коллег. Ранее профсоюз завода «ИКЕА Индастри Тихвин» в Ленинградской области сообщил о возобновлении работы предприятия с 1 сентября. Напомним, шведская компания IKEA заявила, что продаст четыре фабрики в России и оставит розничный бизнес в стране на паузе. Компания также сообщила, что планирует организовать распродажу товаров с российских складов. Прямым попаданием «Искандера» по воинскому эшелону уничтожено свыше 200 военнослужащих ВСУ 25 августа 2022, 13:08

Фото: vk.com/mil

В результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий в Донбассе, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «Высокоточным оружием ВКС России на военном аэродроме Миргород Полтавской области поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины. Один Су-27 и один Су-24 уничтожены. Еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Потери противника в живой силе составили до 30 националистов. В Днепропетровской области в результате высокоточного удара по военному аэродрому Днепр уничтожены три самолета воздушных сил Украины», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России. «Высокоточным ударом ВКС России в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области уничтожен командный пункт группировки украинских войск «Каховка». Ликвидировано 64 военнослужащих ВСУ и семь единиц военной техники. Продолжается нанесение высокоточных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих ремонт вооружения и военной техники для украинских войск. В населенном пункте Шепетовка Хмельницкой области высокоточным оружием ВКС России уничтожены цеха предприятия по ремонту бронетанкового вооружения и реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. В городе Запорожье поражены производственные цеха завода «Искра», в которых осуществлялся ремонт радиолокационных станций ПВО и контрбатарейной борьбы. Также уничтожены производственные корпуса авиационного ремонтного завода «Мигремонт», в котором проводилось восстановление авиационной техники воздушных сил Украины», – отметил Конашенков. «Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов: Великомихайловка Днепропетровской области, город Николаев, Артемовск, Переездное, Каленики, Соледар Донецкой народной республики (ДНР) и Полтавка Запорожской области, а также живая сила и украинская военная техника в 149 районах. Кроме того, уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Гуляйполе Запорожской области, Красная Гора ДНР, Змиев Харьковской области, Жовтневое Николаевской области и хранилище топлива для военной техники в районе населенного пункта Голициново Николаевской области. В ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Артемовское и Сухая Балка, а также три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах Новгородское, Веселое, Евгеновка ДНР», – отчитались в Минобороны. «Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Каменка Харьковской области, Урожайное, Василевка, Зеленый Гай ДНР и Камыш Заря Запорожской области. Кроме того, перехвачены девятнадцать снарядов реактивной системы залпового огня «Химарс» в районах Каховской ГЭС, городов Херсон и Донецк», – сообщил Конашенков. «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 273 самолета, 148 вертолетов, 1808 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4384 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3340 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5048 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве. Накануне в Минобороны сообщили, что при попытке скрытного вторжения в Херсонскую область уничтожены более 80 морпехов ВСУ. Новости СМИ2 Антироссийское заявление по Украине получило поддержку менее трети стран ООН 25 августа 2022, 02:55

Менее трети стран ООН поддержали заявление по конфликту на Украине с критикой действий России, сообщают информационные агентства. Текст заявления зачитал постпред Украины при ООН Сергей Кислица. В документе содержится призыв к России немедленно прекратить специальную военную операцию. Кислица перечислил поддержавшие заявление страны. Их оказалось 54 из 193 государств, которые входят в ООН. В частности, заявление поддержали страны ЕС, США, Великобритания, Грузия, Турция, Швейцария, несколько стран Азии и Латинской Америки, передает ТАСС. Напомним, посольство России в США указывало, что утверждения Госдепа о якобы усиливающейся изоляции России не выдерживают критики и вызваны «воспаленным воображением» американских деятелей. Американский журнал National Interest в июле опубликовал статью под названием «Как Западу не удалось изолировать Россию». Shell отказалась перезаключать долгосрочный контракт с «Сахалином-2» 25 августа 2022, 09:15

Англо-голландская Shell вряд ли будет перезаключать с новым российским оператором «Сахалина-2» долгосрочный контракт на сжиженный природный газ с проекта. «Shell не намерена подписывать новый контракт c «Сахалинской энергией» и будет тянуть время до момента, когда российская сторона сама расторгнет его. Затем... Shell намерена подать иск о возмещении убытков исходя из пятикратной разницы между стоимостью сахалинского СПГ по этому долгосрочному контракту и его текущей ценой на спотовом рынке», – передает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Отмечается, что компания получает с «Сахалина-2» 1 млн тонн СПГ в год по долгосрочному контракту, который завершается в 2028 году. При этом Mitsubishi и Mitsui подтвердили намерение сохранить доли в «Сахалине-2». Напомним, Россия официально уведомила японские компании о смене оператора «Сахалина-2». 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России. Новости СМИ2 СМИ: Яхта российского бизнесмена затонула у берегов Италии 24 августа 2022, 21:24 Текст: Алексей Дегтярев

У итальянских берегов затонула 40-метровая яхта, якобы принадлежащая российскому бизнесмену Геннадию Айвазяну, сообщают итальянские СМИ. Служба береговой охраны страны провела спасательную операцию на месте крушения яхты в Ионическом море у города Катандзаро, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание la Gazzetta del Mezzogiorno. В береговой охране указали, что происшествие случилось несколько дней назад в девяти морских милях от берега. Яхта вышла из порта Галлиполи в области Апулия и двигалась в сторону Милаццо на северо-восточном побережье Сицилии. Охрана спасла с борта четверых пассажиров и пятерых членов экипажа. «Ухудшение погодных и морских условий с постепенным и усиливавшимся наклоном средства на правый борт делало нецелесообразными любые попытки посадить затонувшую в короткое время яхту на мель», – добавили спасатели. По данным агентства, Айвазян работает в угледобывающей отрасли. Скульптура «Мать-Родина» при сносе мемориала Освободителям Риги раскололась 24 августа 2022, 18:42

Скульптуру «Мать-Родина», входившую в состав комплекса Освободителям Риги, при сносе столкнули с постамента тяжелой техникой, после чего она упала и раскололась, свидетельствует видео, опубликованное порталом TVNET. На видео зафиксировано, как гусеничные экскаваторы сталкивают статую с постамента, после чего она падает и раскалывается, сообщает РИА «Новости». Ранее посольство России в Риге начало выдавать визы тем, кто был задержан в ходе протестов у памятника Освободителям Риги, чтобы они могли выехать из Латвии. Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента. Напомним, во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника воинам-освободителям. В мае парламент Латвии разрешил снести памятник. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими последствиями может обернуться снос монумента, ставшего святыней для русских. Новости СМИ2 Росгвардейцы задержали сотрудничавших с ВСУ работников Запорожской АЭС 24 августа 2022, 16:18 Текст: Ольга Иванова

Военнослужащие Росгвардии задержали двоих сотрудников Запорожской АЭС, которые передавали ВСУ данные о местонахождении личного состава и техники на территории станции, сообщили в пресс-службе Росгвардии. «Военнослужащие Росгвардии пресекли противоправные действия, угрожавшие безопасности Запорожской атомной электростанции. При проведении специальных адресных мероприятий они задержали двоих сотрудников атомной станции, которые передавали ВСУ информацию о местонахождении личного состава и техники на территории самой станции. Также задержан нарушитель пропускного режима – пособник ВСУ, который передавал координаты передвижения колонн российской техники», – приводит сообщение ТАСС. Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Так, в большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва призывала Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции. В Британии заявили об ухудшении жизни в сто раз в случае дружбы с Россией 24 августа 2022, 18:33

Предстоящая зима будет очень тяжелой с точки зрения оплаты счетов за свет, но это не повод восстанавливать отношения с Россией, так как это ухудшило бы ситуацию «в сто раз», заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в эфире телеканала «Скай ньюс». «Я могу понять, почему много людей, которые едят свой завтрак и переживают по поводу стоимости жизни, согласятся, что, пожалуй, самым простым решением <…> было бы восстановить отношения с Россией и все на европейском энергетическом рынке вернется к тому, что было. Все, что я видел на протяжении последних шести месяцев, говорит мне о том, что это было бы катастрофично для евроатлантической безопасности, причем не через 10, 15 или 20 лет. Через несколько лет мы оказались бы в ситуации, в которой приободренная Россия создавала бы проблемы для стоимости жизни в сто раз хуже, чем мы видим сегодня», – цитирует ТАСС Хиппи. По его словам, британцы должны быть готовы к «краткосрочной боли», которую им доставят счета за свет, признав, что «по-настоящему дорогая зима предстоит» многим семьям в королевстве. При этом Хиппи высказался против планов оппозиции заморозить верхний предел цен на электричество на нынешнем уровне, так как уверен, что это нанесет еще больший удар по бюджету. Ранее сообщалось, что в апреле 2022 года средний годовой счет британских домохозяйств за электричество вырос на 54%, в апреле 2023 года он вырастет еще втрое. В июле Великобритания переплатила 5000% за импорт электроэнергии из Бельгии, чтобы избежать отключения электричества в Лондоне в период аномальной жары. Новости СМИ2 Медведев: Специальная военная операция на Украине носит превентивный характер 24 августа 2022, 19:24

Специальная военная операция России на Украине носит превентивный характер, чтобы «безумные начальники» с той стороны не атаковали Россию, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев во время посещения полигона Мулино в Нижегородской области. «Мы не можем примириться с тем, что Североатлантический альянс будет расквартирован на территории Украины, и какие-нибудь их безумные начальники – эти или следующие, для нас это не имеет значения, в конце концов, это вопрос даже не сегодняшнего дня – примут решение, например, атаковать нашу территорию, тот же самый Крым», – передает его слова ТАСС. Медведев пояснил, что именно поэтому было принято решение «провести превентивную операцию». Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что конфликт на Украине стал для США и их союзников очередным предлогом для развязывания экономической и информационной войны против России ради стратегического истощения страны.