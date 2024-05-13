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Власти Грузии призвали не впускать в страну министров иностранных дел Прибалтики и Исландии
Министры иностранных дел прибалтийских стран и Исландии, намеревающиеся прибыть в Грузию на фоне протестов против закона «О прозрачности иностранного влияния», не должны быть впущены в страну, заявил в понедельник депутат от лояльного властям движения «Сила народа» Созар Субари, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По его словам, министры «прибывают разжечь радикализм и неоправданно вмешаться во внутренние дела Грузии».
«Власти должны подумать, следует ли их пускать в Грузию», – сказал он.
Созар Субари заявил на пресс-конференции, что цель визита состоит якобы в поддержке проевропейского курса Грузии, но «реально эти люди поддерживают саакашвилевское «Единое национальное движение» и выступают с нападками на власти Грузии».
Также он заявил, что следует решить, впускать ли в страну ряд европейских парламентариев, которые жестко критикуют Грузию.