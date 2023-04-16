Большинство объявивших об уходе из России компаний продолжили работу в стране

WP: Большинство западных компаний, собиравшихся уйти из России, остались и продолжили работу в стране

Большая часть западных компаний, которые в начале российской спецоперации заявляли о намерении покинуть российский рынок, продолжают деятельность в стране, пишут американские СМИ.

Из «сотен компаний», которые обещали покинуть Россию, «лишь небольшой процент» это сделал, пишет The Washington Post со ссылкой на экспертные оценки. Отмечается, что оставшиеся в России западные компании «часто сильно зависят от бизнеса в России». Предполагается, что потери от ухода перевешивают возможный ущерб для их брендов от решения остаться.

Некоторые предприятия, как отмечается в статье, даже расширились, «захватив» большую долю рынка в свете ухода их конкурентов, передает ТАСС.

Многие компании заявили, что уйдут или приостановят работу, однако продолжают торговать, признает автор статьи. Некоторые из предприятий заявляли о планах избавиться от российских активов, однако, отмечает WP, все еще ищут покупателей или обдумывают, как снизить издержки от ухода.

Автор статьи констатирует, что решение большого числа компаний остаться в России «подрывает предпринимаемые под руководством Вашингтона усилия сокрушить российскую экономику». По оценке издания, это «позволяет россиянам сохранять тот же уровень комфорта и то же качество жизни», что и до начала СВО.

Так, BMW и Mercedes-Benz Group, а также Apple «объявили, что прекращают продажи и работу» в России, напоминает издание. Однако их продукция и другие западные люксовые бренды широко доступны.

По оценке Университета Санкт-Галлена в Швейцарии, менее 9% компаний из стран Евросоюза и Группы семи покинули Россию в связи со спецоперацией.

Ранее президент Владимир Путин потребовал не давать «зеленый свет» решившим уйти из России компаниям.

