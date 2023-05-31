В Кремле пообещали разобраться с попытками Запада спровоцировать Россию

Москва будет спокойно думать, как разобраться с попытками Запада спровоцировать Россию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя атаку БПЛА на Москву и Подмосковье.

Он напомнил заявление президента о том, что понятно, на что нас хотят спровоцировать.

«Мы это понимаем и будем спокойно и последовательно думать, как с этим разбираться», – сказал Песков, напомнив, что СВО продолжается, передает ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что удары Киева по жилым домам в России – явный признак террористической деятельности.