Захарова на слова сенатора США о вложении в «смерть россиян» заявила об американских вложениях в Холокост

Американские компании General Motors и Ford спонсировали фашистскую Германию, одна из инвестиций США привела к Холокосту, напомнила представитель МИД России Мария Захарова сенатору США Линдси Грэму после его слов об удачном вложении Вашингтона в «смерть россиян».

На Нюрнбергском трибунале министр экономики нацистской Германии Ялмар Шахт подтвердил, что Третий рейх спонсировали из-за границы, это делали в том числе американские Ford и General Motors, напомнила Захарова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что Шахту удалось заключить сделку со следствием и выйти на свободу, после чего дожить до 93 лет, несмотря на протесты советских представителей.

Также представитель МИД отметила, что американский бизнесмен Генри Форд был кавалером Большого креста ордена Заслуг германского Орла. Его предприятия в Германии производили до 70 тыс. грузовиков в год для нужд рейха, на них использовался труд заключенных, включая узников концлагеря Освенцим.

Немецкий автомобильный бренд Opel принадлежал американской General Motors. По словам исследователя Брэдфорда Снелла, GM были гораздо важнее для немецкой военной машины, чем банки Швейцарии, так как швейцарская сторона выступала лишь «хранилищем украденных денег», указала дипломат.

Завод Coca-Cola в Кельне до национализации снабжал газировкой всю Германию, включая немецких солдат, Standard Oil через дочерние структуры помогала Гитлеру с нехваткой нефтепродуктов, IBM производила для нацистов учетные и контрольные аппараты, оборудование этой компании помогало следить за расписанием поездов в лагеря смерти.

Причастны к помощи нацистской Германии и JPMorgan Chase & Co, и Chase National Bank, подчеркнула Захарова.

«Сенатору Грэму есть, с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и Холокосту», – добавила представитель МИД.

Сегодня же американские миллиарды вливаются в неонацистский киевский режим, и сенаторам США следует помнить, чем закончилась подобная предыдущая авантюра.

Напомним, Грэм в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским сообщил, что вклад Вашингтона в вооружение Киева стал «лучшим», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку «россияне умирают».

Американский миллиардер Илон Маск после этого высказывания задал сенатору вопрос.