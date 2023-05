Москва обвинила Запад в подталкивании Украины к «контрнаступлению» Медведев с помощью картинки посмеялся над Украиной ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку ВС Украины обстреляли Донецк десятью ракетами из РСЗО 27 мая 2023, 10:06 Текст: Вера Басилая

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив десять ракет, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Из данных, опубликованных в Telegram-канале представительства, следует, что массированный удар по Донецку был нанесен в 09:42 мск. Напомним, ВСУ трижды за первую половину пятницы обстреляли Донецк. В ДНР объяснили подрыв дамбы Карловского водохранилища Депутат Бердичевский: Подрыв дамбы Карловского водохранилища затруднит контрнаступление ВСУ

Подрыв дамбы Карловского водохранилища отразится на логистике противника. Более того, дожди размоют часть проселочных дорог, что также затруднит передвижение ВСУ. В преддверии ожидаемого контрнаступления все это играет нам на руку, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее дамба Карловского водохранилища, по которой снабжались ВСУ на Артемовском направлении, была взорвана. «По дамбе Карловского водохранилища снабжалась группировка противника, находящаяся на северо-западе ДНР. В преддверии контрнаступления ВСУ важно поражать объекты, помогающие им закрепиться на местах. Фактически мы оставили противника без возможности пополнять запасы воды», – сказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. «Конечно, имеются еще несколько проселочных дорог, по которым украинские военные могут обеспечить доставку. Тем не менее в скором времени в регионе должны начаться дожди, что сделает подобные транспортные артерии труднодоступными», – подчеркивает эксперт. «Кроме того, подрыв дамбы уже сейчас приводит к подтоплениям позиций ВСУ. Это само по себе создает сложности для передвижения противника. Также из близлежащих сел начали эвакуироваться люди, что также играет на руку ВС РФ. Мы крайне щепетильно относимся к сохранению жизней гражданских, поэтому их отсутствие в этих населенных пунктах облегчит продвижение российских войск вперед», – резюмирует Бердичевский. Ранее дамба Карловского водохранилища, по которой снабжались ВСУ на Артемовском направлении, была взорвана. На кадрах с места происшествия, оказавшихся в социальных сетях, видно, что движение техники и перевод людей по объекту в настоящий момент невозможны. Экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, комментируя уничтожение дамбы на Карловском водохранилище, отметил в своем Telegram-канале, что «тыловые позиции ВСУ нормально подтопит». При этом еще в апреле бойцы украинских нацбатальонов сами заминировали объект инфраструктуры. Тогда начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев подчеркивал, что в случае подрыва в зоне затопления «окажутся шесть населенных пунктов с общей численностью населения более 10 тыс. человек». По его словам, после ухода воды на всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения (канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами), что приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки в районе затопления и распространению инфекционных заболеваний. В МИД назвали условия достижения мира на Украине Дипломат Галузин: Для достижения мира Украина должна отказаться от вступления в ЕС и НАТО и стать нейтральной страной

Для достижения всеобъемлющего и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, отказавшись от вступления в Евросоюз и НАТО, признать новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение, заявил замглавы МИД Михаил Галузин. Замминистра отметил в интервью ТАСС, что подходы России к урегулированию конфликта вокруг Украины неизменны: это защита жителей Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, устранение исходящих с ее территории угроз безопасности России. Он подчеркнул, что урегулирование возможно только при условии прекращения боевых действий со стороны украинских вооруженных сил и поставок западного вооружения. Кроме того, подчеркнул Галузин, для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о ее государственном суверенитете 1990 года, отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз. Также, должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение, указал дипломат. Заместитель министра иностранных дел российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что важным элементом урегулирования является защита прав русскоязычных граждан и нацменьшинств. В частности, на законодательном уровне на Украине должен быть закреплен государственный статус русского языка, должны соблюдаться основные права человека, в том числе права на свободу вероисповедания, указал замглавы МИД России. Напомним, во вторник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта на Украине в связи с отсутствием у Киева возможности одержать победу без прямого участия войск НАТО и нежеланием альянса воевать с Россией. Военный эксперт оценил потери ВСУ в боях за Соледар и Артемовск Военный эксперт Киселев: Безвозвратные потери ВСУ в боях за Соледар и Артемовск составляют от 35 до 40 тыс. человек 26 мая 2023, 23:35

Безвозвратные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях за Соледар и Артемовск составляют от 35 до 40 тыс. человек, выразил мнение военный эксперт из Луганской Народной Республики полковник Виталий Киселев. Киселев выразил мнение в эфире телеканала «Соловьев Live», что безвозвратные потери, которые ВСУ понесли в боях за Соледар и Артемовск, составляют от 35 до 40 тыс. человек, передает ТАСС. Напомним, по данным, российского оборонного ведомства, потери Вооруженных сил Украины под Донецком за сутки превысили 190 военнослужащих. ВС России сорвали попытку прорыва диверсионно-штурмовой группы ВСУ Минобороны: ВС России сорвали попытку прорыва диверсионно-штурмовой группы ВСУ на Александро-Калиновском направлении

Российские мотострелки и артиллеристы на Александро-Калиновском направлении сорвали попытку прорыва через линию фронта украинской диверсионно-штурмовой группы, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. Офицер сообщил, что мотострелковыми и артиллерийскими подразделениями Южной группировки российских войск успешно сорвана попытка прорыва через линию фронта украинской диверсионно-штурмовой группы на Александро-Калиновском направлении, передает РИА «Новости». Он также рассказал, что авиация Южной группировки российских войск нанесла ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации 81-й украинской аэромобильной бригады на Лисичанском направлении, по скоплению вооружений и военной техники 24-й механизированной бригады в районе Торецка, а также по скоплению живой силы, резервам и складам боеприпасов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке. Помимо этого, рассказал Астафьев, в районе населенного пункта Красногоровка экипажем тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» соединения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа уничтожен взводный опорный пункт ВСУ. Напомним, 11 мая Минобороны опровергло сообщения о «прорывах обороны» силами ВСУ на различных участках линии соприкосновения. Рогов: ВСУ обстрелами Бердянска пытаются посеять панику среди мирного населения Рогов: ВСУ намеренно уничтожают гражданскую инфраструктуру в Запорожской области

ВСУ наносят удары в основном по объектам гражданской инфраструктуры. Кроме того, противник продолжает активную подготовку к контрнаступлению, для этого теперь в ход идут ДРГ, рассказал газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Бердянск. «Основная цель ударов ВСУ в Бердянске – это тылы. Противник бьет по логистическим центрам, транспортным узлам, складам с продовольствием и другим жизненно важным объектам. То есть они пытаются показать, что безопасных мест в Запорожской области нет, посеять панику», – рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Одновременно с этим очевидно желание противника разведать и уничтожить наши военные объекты, в преддверии своего наступления. В том, что оно будет на Запорожском направлении, сомнений нет. Также активно запускаются фейки для реализации информационно-психологических операций. В частности, в Сети распространяется видео с якобы последствиями попадания ракеты ВСУ по Бердянску, хотя на самом деле снято совершенно в другом регионе России и не сегодня», – отметил собеседник. «Помимо обстрелов самого Бердянска, также были удары по Васильевке, Токмаку, Пологам и другим крупным населенных пунктам вблизи ЛБС. Наша система ПВО постоянно работает и достаточно хорошо справляется со своими задачами. Причем ВСУ ведут обстрелы как из РСЗО западного образца, например HIMARS, так и из «Градов», «Ураганов», а также из ствольной артиллерии», – рассказал он. «К счастью, часть людей из прифронтовых населенных пунктов мы вывезли в рамках добровольного перемещения. Однако есть и те, кто достаточно легкомысленно относится к собственной жизни, отказываясь от временного переезда. Отмечу также, что в последнее время противник несколько изменил свою тактику. Вместо разведки боем, которая регулярно завершалась потерями 50-70 человек с их стороны, ВСУ осуществляют попытки прорыва диверсионно-разведывательными группами в количестве до пяти-семи человек, но они также уничтожаются. Наибольшую активность мы фиксируем на участке от Васильевки до Полог», – заключил собеседник. Ранее стало известно, что в Бердянске Запорожской области прозвучали взрывы. Об этом сообщил представитель оперативных служб России. Он отметил, что взрывы были «на окраине города». Как сообщает РИА «Новости», минувшей ночью ВСУ также нанесли удар по центру города Васильевка в Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он подчеркнул, что, по предварительным данным, жертв нет. Информация о разрушениях уточняется. В воскресенье вооруженные силы Украины нанесли удар по Бердянску крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства, пострадавших в результате атаки нет. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, утром боевики ВСУ попытались нанести ракетный удар по Бердянску, всего было выпущено семь ракет, четыре из которых – Storm Shadow, три – ложные цели, из них шесть ракет были перехвачены. Одна ракета упала на окраине города, разрушив столовую, пострадавших нет. В начале мая врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что дети с родителями, пожилые люди и некоторые другие категории граждан будут перемещены вглубь Запорожской области из районов, находящихся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. Он пояснил, что такая мера необходима, так как усилились обстрелы данных населенных пунктов со стороны ВСУ. В перечень попали Тимошовка, Смирново, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры и Розовка. Российские средства ПВО перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow, 10 снарядов HIMARS и ракету «Гром-2»

Российская ПВО за сутки перехватила больше десятка различных снарядов, включая две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, сообщило Министерство обороны. В числе перехваченных оказались также десять снарядов РСЗО HIMARS и оперативно-тактическая ракета «Гром-2», сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. Также за сутки уничтожены 24 беспилотника у поселков Ольшана (Харьковская область), Золотаревка, Николаевка (ЛНР), Артемовск (ДНР), Голая Пристань, Великая Лепетиха (Херсонская область), Комсомольское и Токмак (Запорожская область). С начала СВО уничтожены 429 самолетов, 235 вертолетов, 4341 беспилотник, 424 ЗРК, 9302 танка и других бронемашин, 1,1 тыс. машин РСЗО, 4908 орудий полевой артиллерии и минометов. Ранее в четверг Минобороны России заявляло о неудачных попытках ВСУ продвинуться на Торском участке в ДНР и в районе Серебрянского лесничества в ЛНР. Киссинджер назвал серьезной ошибкой попытку включить Украину в НАТО Экс-госсекретарь США Киссинджер: Стремление включить Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к войне

Стремление включить Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к конфликту с Россией, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью The Wall Street Journal. Как считает Киссинджер, Россия на протяжении сотен лет обладала значительным влиянием на страны в регионе, однако сама постоянно занимала двойственную позицию по отношению к Европе, поскольку была заинтересована в развитии отношений с ней для собственного развития, но в то же время опасалась исходящей с Запада угрозы. Эта двойственность, полагает Киссинджер, привела и к конфликту на Украине, передает ТАСС. Экс-госсекретарь США выразил мнение, что предложение принять Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к войне. В то же время Киссинджер добавил, что теперь США якобы абсолютно правы в том, что противостоят» России. Он также заявил, что поддерживает политику американского президента Джо Байдена в отношении Украины. Киссинджер также выразил мнение, что украинская война якобы выиграна, так как, по его мнению, она якобы предотвратила атаку России на союзные страны в Европе. При этом американский политик допустил, что могут появиться другие опасности, связанные с Россией. Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что для достижения мира Украина должна отказаться от вступления в ЕС и НАТО и стать нейтральной страной. Медведев рассказал о внедрении ОПК полученных в ходе проведения СВО трофейных технологий Замглавы Совбеза Медведев рассказал о внедрении ОПК полученных в ходе проведения спецоперации на Украине трофейных технологий 26 мая 2023, 11:38 Текст: Алина Власенко

Российские оборонные предприятия уже внедряют трофейные технологии, полученные в ходе проведения спецоперации на Украине, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев во время визита во Вьетнам. Он подтвердил, что российские оборонщики получили новые иностранные технологии в ходе проведения СВО и уже начали внедрять их. Медведев добавил, что спецоперация даст мощный импульс оборонной промышленности России, передает ТАСС.

Также он сообщил, что российским военным хватает снарядов, а российский ОПК адаптировался, сумев подстроиться под растущие потребности, и вышел на большие объемы производства вооружений. Медведев также выразил мнение, что российские штурмовые отряды в зоне проведения специальной военной операции следует обеспечивать вооружениями в первую очередь, и количество снарядов для них должно быть в несколько раз больше установленных нормативов. Кроме того, Медведев заявил, что уникальные российские гиперзвуковые технологии очень важны, но для удержания территорий нужны артиллерия, танки и укрепления. Депутат Госдумы: СВО привела к новой трактовке социальной ответственности бизнеса Депутат Кирьянов и политолог Август рассказали о роли российского бизнеса в развития страны

Бизнес России возвращается к исторической и созидательной роли в развитии страны. Такой подход повышает доверие людей к бизнесу и власти, консолидируя общество, сказали газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов и политконсультант Алена Август. В пятницу президент Владимир Путин провел встречу с членами организации «Деловая Россия». «СВО поставила вопрос о социальной ответственности бизнеса в новом ключе. Раньше соцответственность, как правило, заключалась в поддержке общественных инициатив и возведении инфраструктуры в регионах присутствия», – напомнил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Сейчас же бизнес помогает налаживать мирную жизнь на освобожденных территориях. Путин на встрече уделил этому отдельное внимание и поблагодарил предпринимателей, понимая сложность такой перенастройки бизнеса», – пояснил депутат. «Вообще, эта встреча – еще один повод переосознать роль предпринимателей в современной России и вспомнить их исторический статус. Дореволюционные купцы и промышленники создавали не только коммерческие ценности, но и были участниками процессов развития страны», – указал собеседник. Депутат отметил, что Путин на встрече призвал российский бизнес готовиться к борьбе за покупателя на зарубежных рынках. «Президент не напрасно уверен в конкурентоспособности нашего бизнеса. Россия является полноправным участником глобальной экономики. Выход на зарубежные рынки – неотъемлемая часть российского внешнеторгового баланса», – подчеркнул парламентарий. «Нам есть с чем идти за рубеж. Помимо энергетической сферы, я бы упомянул высокотехнологические продукты. Иностранные специалисты и пользователи отмечают высокий уровень наших ИТ-решений. Их развитие ускорилось после налогового маневра в ИТ-сфере. Вложения государства в цифровые кластеры и в воспитание специалистов в ближайшие 10 лет позволят нам еще больше повысить конкурентоспособность наших ИТ-продуктов», – сказал он. «В России происходит движение власти в сторону диалоговой позиции по отношению к бизнесу. Государство перестает быть ментором и больше помогает бизнесу работать на благо общества. У нас формируется правильное предпринимательское сообщество, расценивающее бизнес не только как инструмент заработка, но и как ресурс для улучшения жизни окружающих. Такой подход повышает доверие людей бизнесу и власти и еще больше консолидирует общество», – отметила политконсультант Алена Август. Она также обратила внимание на предложение Путина объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда для улучшения делового и инвестиционного климата, роста эффективности и модернизации отраслей экономики, развития профобразования, введения новых форматов государственно-частного партнерства. «Президент этим предложением указал: бизнес в России – это не история успеха, оторванного от других факторов, а участник общего дела по развитию страны. К тому же это предложение нужно трактовать и как участие в воспитании будущих поколений, которые будут слышать не только слова, но и видеть дела созидателей – предпринимателей. Это такое бизнес-наставничество, важное для развития нашей науки и бизнеса», – пояснила собеседница. В пятницу, в День российского предпринимательства в Кремле прошла встреча главы государства Владимира Путина с членами организации «Деловая Россия». «Сегодня бизнес гораздо шире, чем только экономическая жизнь. Возрождение исторических и развитие новых традиций отечественного предпринимательства – это один из ключевых факторов общественной стабильности и нашего суверенитета: технологического, промышленного, даже культурного и ценностного», – сказал Путин. Президент напомнил, что в начале 1990-х годов российский рынок был отдан иностранным компаниям. «Пространство свободы для наших предпринимателей освобождается. Не было бы счастья, но несчастье помогло. Наша экономика, бизнес и госпредприятия окрепли настолько, что достаточно легко занимают эти ниши. Такой прыти от нас, похоже, никто не ожидал», – отметил президент РФ.

На Донецком направлении за сутки уничтожено более 190 украинских военных 26 мая 2023, 15:09 На Донецком направлении в ходе ударов оперативно-тактической авиации, активных действий подразделений Южной группировки войск за сутки ликвидированы порядка 190 военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Возле Верхнекаменского Донецкой народной республики (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. На Купянском направлении огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ рядом с Двуречной и Кисловкой Харьковской области. Недалеко от Масютовки и Ивановки Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Потери противника составили до 35 военнослужащих и гаубица «Мста-Б», отчитались в Минобороны. На Краснолиманском направлении армейской авиацией группировки войск «Центр» нанесено поражение противнику под Кузьмино Луганской народной республики (ЛНР) и Ямполовкой (ДНР). За последние сутки уничтожены более 60 военнослужащих, две бронемашины, самоходная артустановка «Акация», гаубицы Д-20 и Д-30. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ у пунктов Малая Токмачка, Орехов Запорожской области и Новоселка ЛНР, сообщил Конашенков. За минувшие сутки потери противника на этих направлениях составили более 120 военнослужащих убитыми и ранеными. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки уничтожены до 30 военнослужащих, гаубица Д-30, самоходная артустановка «Акация». Оперативно-тактической и армейской авиацией ВС России за сутки поражены 78 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 92 районах, перечислили в Минобороны. В районе Новониколаевки Николаевской области уничтожена украинская РЛС обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68УМ, подытожили в оборонном ведомстве. В Донецке третий раз за день прогремели взрывы ТАСС: В Калининском районе Донецка в третий раз за пятницу прогремели два взрыва 26 мая 2023, 11:53

В Калининском районе Донецка прогремели два взрыва, это уже третий раз за первую половину пятницы. Попадания зафиксированы, по предварительным данным, на улице Челюскинцев, передает ТАСС. Напомним, ВСУ дважды за утро пятницы обстреляли Донецк. Погиб один человек, по меньшей мере двое человек пострадали. Под обстрел попали российские следователи. Российские следователи попали под обстрел в Донецке ТАСС: Следователи СК попали под обстрел в Калининском районе Донецка 26 мая 2023, 11:05 Текст: Ольга Никитина

Следователи Следственного комитета России в пятницу попали под повторный обстрел Калининского района Донецка со стороны ВСУ, сообщили в силовых структурах ДНР. В силовых структурах сообщили ТАСС, что в момент второго обстрела в здании НИИ, по которому было зафиксировано попадание, находились сотрудники экстренных служб и следователи СК. Сообщается, что как минимум два человека получили ранения в результате обстрела. В силовых структурах уточнили, что удары ВСУ, по предварительным данным, наносились из американской РСЗО HIMARS. Напомним, ВСУ дважды за утро пятницы обстреляли Донецк. В результате, как сообщалось, погиб один человек.

Соединенные Штаты хотят максимально затянуть конфликт на Украине и сделать его еще более кровопролитным, заявил замглавы МИД Михаил Галузин. Замминистра отметил в интервью ТАСС, что США и их союзники по НАТО в последние месяцы заметно расширили номенклатуру поставок вооружений на Украину, включая тяжелые танки, ударную артиллерию, крылатые ракеты большого радиуса действия. Он также напом

Страны Запада активно подталкивают Киев к началу «контрнаступления», игнорируя все риски катастрофических последствий для Украины, заявил заместитель министра иностранных дел российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин. Дипломат заявил в интервью ТАСС, что Запад активно подталкивает Украину к началу «контрнаступления», игнорируя все риски катастрофических последствий такого шага для Украины и ее жителей. Галузин подчеркнул, что это еще раз наглядно демонстрирует, что судьба жителей Украины абсолютно безразлична хозяевам киевского режима и самому президенту Владимиру Зеленскому и они твердо намерены продолжать конфликт с Россией «до последнего украинца». Ранее Москва обвинила Вашингтон в стремлении затянуть конфликт на Украине и сделать его еще более кровопролитным. Напомним, в офисе Зеленского увязали начало «контрнаступления» ВСУ с передачей Киеву оружия и техники странами Запада. Новости СМИ2 Путин предложил членам Совбеза обсудить соцгарантии участникам СВО 26 мая 2023, 20:33 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза Безопасности РФ предложил обсудить дополнительные меры соцгарантий участникам спецоперации и членам их семей. Российский лидер, открывая совещание, заявил, что сегодня будут обсуждаться дополнительные меры социальных гарантий участникам СВО и членам их семей, передает ТАСС. После этого он передал слово для доклада вице-премьеру Татьяне Голиковой. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о создании в России специального фонда «Защитники Отечества», который займется оказанием помощи семьям погибших бойцов, принимавших участие в специальной военной операции, и ветеранам СВО.