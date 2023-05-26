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«Калашников» начал разработку нового ручного пулемета для Минобороны
Президент концерна «Калашников» Лушников сообщил о начале разработки нового ручного пулемета в интересах МО РФ
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Концерн «Калашников» приступил к опытно-конструкторским работам по созданию нового ручного пулемета в интересах Минобороны, сообщил президент концерна Алан Лушников.
Лушников уточнил, что работы находятся в «очень высокой стадии» готовности. Он заверил, что по результатам госиспытаний новый тип пулемета будет представлен, передает ТАСС.
Кроме того, «Калашников» учел опыт применения дрона-камикадзе «Ланцет» в спецоперации и в настоящее время ведет работы по созданию барражирующего боеприпаса, сказал Лушников.
Также он сообщил о принятии на вооружение российской армии снайперской винтовки Чукавина (СВЧ). По его словам, отзывы об использовании оружия в боевых действиях позитивные.
Ранее Лушников сообщил, что концерн «Калашников» организовал дивизион беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в целях кратно расширить производство дронов.
Военкоры показали, как ВСУ на британских танках преодолевают «зубы дракона»
Военкоры показали видео того, как украинские военнослужащие на британских танках Challenger 2 отрабатывают наступление с преодолением препятствий в виде «зубов дракона».
Ролик опубликован в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны».
Отмечается, к танку для повышения проходимости прикрепили ковш.
Как поясняют военкоры, такие укрепления устанавливаются Россией вдоль линий фронта для противодействия продвижению техники ВСУ.
Ранее военкоры показали, как дроны-камикадзе уничтожают боевиков ВСУ под Авдеевкой.
Российский ЗРК С-350 впервые сбил самолеты ВСУ без участия оператора
Российский ЗРК С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты ВСУ в зоне СВО в автоматическом режиме без участия оператора
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Российский мобильный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации в полностью автоматическом режиме без участия оператора, сообщил информированный источник.
Как отметил источник, российский зенитный ракетный комплекс «Витязь» в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение воздушных целей, в результате ракеты системы сбили несколько боевых самолетов и беспилотников ВСУ, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что боевой расчет лишь только контролировал решения, принятые заложенным в комплекс искусственным интеллектом в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки, при этом оператор не вмешивался в работу ЗРК.
По словам источника, в целях повышения помехозащищенности комплекса в условиях обнаружения и классификации целей «Витязь» одновременно работал как в активном, так и в пассивном режимах радиолокации.
Напомним, в мае 2021 года в Минобороны сообщали, что первый зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-350 «Витязь» поступил на вооружение Южного военного округа.
Пригожин объявил о выводе сил ЧВК «Вагнер» из Артемовска
Пригожин объявил о выводе сил ЧВК «Вагнер» из Артемовска и их передаче регулярной армии
Подразделения ЧВК «Вагнер» начали выходить из Артемовска (Бахмута), сообщил глава и основатель компании Евгений Пригожин.
Пригожин, видео с которым опубликовала его пресс-служба в Telegram, сообщил, что вывод штурмовых формирований начался в четверг, 25 мая, в 5.00. Планируется перебазироваться в тыловые лагеря до 1 июня. Позиции ЧВК, боекомплект и сухой паек передаются военным, уточнил основатель «Вагнера».
Он сообщил, что после отвода подразделений ЧВК из города регулярная армия получит «оперативный простор для дальнейшего наступления».
Накануне Пригожин сообщил, что подразделения группы «Вагнер» потеряли в боях за Артемовск около 20 тыс. человек, половина из них – это заключенные. Сообщалось при этом, что со стороны вооруженных сил Украины погибли 50 тыс. военных, еще 50–70 тыс. получили ранения.
Минск и Москва договорились о содержании российского ядерного оружия в Белоруссии
Шойгу и Хренин подписали документы о содержании ядерного оружия России в Белоруссии
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Главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории, сообщает Минобороны Белоруссии.
В ведомстве уточнили, что подписанные документы определяют порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Белоруссии, передает ТАСС.
В то же время Шойгу подчеркнул, что эти меры «соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам». Он также уточнил, что контроль над ядерным оружием остается за Москвой. «Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной», – указал министр.
Ранее президент России Владимир Путин также заявил, что российская сторона не намерена отдавать белорусской тактическое ядерное оружие России, но будет размещать его в республике и обучит военных, как США в Европе.
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Лукашенко заявил о начале перемещения тактического ядерного оружия из России в Белоруссию
Лукашенко заявил, что перемещение нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию началось
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Места для хранения подготовлены, перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию Белоруссии уже началось, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко в эфире Первого канала.
Лукашенко заявил, что Путин его проинформировал о подписании указа о действиях по размещению ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, речь шла о конкретном документе, нужно было подготовить места хранения и прочее, это было сделано, передает ТАСС.
Также президент Белоруссии заявил, что нестратегическое ядерное оружие, возможно, уже в республике. «Я приеду – посмотрю», — заключил Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поблагодарил российского президента Владимира Путина за решение о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия.
Напомним, главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. При этом Шойгу уточнил, что контроль над ядерным оружием остается за Москвой.
Российские истребители вылетели на перехват двух бомбардировщиков США над Балтикой
Российские истребители вылетели на перехват двух бомбардировщиков ВВС США над Балтийским морем
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Российские истребители Су-35С и Су-27П сопроводили два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США над Балтийским морем и оттеснили их от границы Российской Федерации, сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, средства воздушного контроля России обнаружили две воздушные цели над Балтийским морем, которые приближались к российской границе.
Истребители Су-35С и Су-27П из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа были подняты в воздух для недопущения нарушения границы Российской Федерации.
В Минобороны сообщили, что воздушные цели были опознаны как стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США. После их удаления от госграницы истребители вернулись на аэродром базирования, граница нарушена не была.
Ранее в среду российский истребитель Су-27 вылетал на перехват стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над Балтийским морем.
В офисе Зеленского назвали условие начала контрнаступления ВСУ
Офис Зеленского: ВСУ начнут контрнаступление, когда получат от Запада необходимое оружие
Контрнаступление украинских сил начнется, когда Киев получит оружие и технику от западных союзников, сообщил замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.
Жовква в комментарии Bloomberg заявил, что Киев будет и дальше готовить контрнаступление, которое, как уверен он, «принесет результаты», передает ТАСС.
Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что отдельные операции в рамках контрнаступления вооруженных сил Украины «уже начались».
Появились данные о возможной провокации Киева с отработавшим ядерным топливом
ТАСС: Киев может осуществить в Харькове провокацию с отработавшим ядерным топливом
Киевский режим может готовить провокацию в Харькове с подрывом хранилища отработавшего ядерного топлива, сообщил информированный источник.
Источник ТАСС заявил, что вероятность резонансной провокации со стороны Киева высока, поскольку у украинских военных нет успехов в противостоянии с Россией. Таким актом, по его словам, может стать подрыв в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом. После этого киевский режим, как считает источник, обвинит Москву в якобы нанесении ракетного удара по атомному объекту.
Он напомнил, что международные организации, в том числе ООН и ОБСЕ, не отвечают жесткой реакцией на теракты Киева, осуществляемые на российской территории. Потому нельзя исключать, что режим Зеленского решится реализовать данный антигуманный план, добавил источник.
От катастрофы пострадает не только восток Украины, но и территории России, Белоруссии, государств ЕС, заключил он.
Ранее в ФСБ сообщили, что перед 9 Мая пресекли попытку Службы внешней разведки Украины (СВРУ) подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач двух атомных электростанций.
Как пояснил эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов, если бы украинским диверсантам удалось осуществить теракт на российских АЭС, Белоруссия и Прибалтика надолго остались бы без света, а малейший просчет в атаке привел бы к ядерной катастрофе.
Шойгу: США хотят с помощью террористов в Афганистане дестабилизировать весь регион
Вашингтон с помощью незаконных вооруженных формирований в Афганистане намерен дестабилизировать ситуацию в регионе, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Шойгу на заседании Совета министров обороны стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске отметил, что Афганистан остается еще одним очагом нестабильности. Основная угроза, как отметил министр, исходит от незаконных вооруженных формирований, значительно укрепивших свои позиции после прихода к власти исламского движения талибов («Талибан*», запрещенная в РФ террористическая организация), передает ТАСС.
По словам Шойгу, США намерены использовать потенциал этих террористических организаций для дестабилизации ситуации в регионе. Он добавил, что для этого с Ближнего Востока в Афганистан перебрасывают боевиков из подконтрольных бандгруппировок.
Ранее министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи заявил, что Кабул изучает вопрос о возможной закупке нефтепродуктов у российских компаний, есть стремление заключить договор с Татнефтью.
Также Шойгу заявил, что Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, нарастить свое присутствие. Сейчас безопасность в регионе поддерживает российский миротворческий контингент, напомнил он.
В Кремле ранее сообщили, что президент России Владимир Путин в четверг проведет отдельные встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, после чего состоятся трехсторонние переговоры лидеров.
Шойгу заявил о ведении Западом необъявленной войны против России и Белоруссии
Шойгу заявил о необъявленной войне коллективного Запада против России и Белоруссии
Коллективный Запад развязал против России и Белоруссии необъявленную войну, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с белорусским коллегой Виктором Хрениным.
По словам министра, Москве и Минску приходится противостоять коллективному Западу, который ведет против стран необъявленную войну. В то же время, указал Шойгу, деятельность Североатлантического альянса стала максимально агрессивной. В частности, НАТО ведет учебно-боевую и разведывательную деятельность вблизи границ Союзного государства, передает ТАСС.
В свою очередь Хренин заявил, что Минск заинтересован в развитии военных стратегических отношений с Москвой.
Министр обороны Сергей Шойгу утром в четверг прибыл в Белоруссию, где участники заседания Совета министров обороны стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности обсудят региональные вызовы и угрозы.
Полковник предупредил о риске повторения Артемовска в других городах
Эксперт Чмутин: Российским силам придется изнурительно осаждать города, если позволить Украине превратить их в форпосты
Если Украина превратит Купянск (Харьковская область), Северск, Славянск и Краматорск в форпосты, российским силам придется долго и изнурительно их осаждать, как в случаях с Артемовском и Мариуполем, считает член президиума организации «Офицеры России», ветеран Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин.
Чтобы этого избежать, российским силам необходимо разведать всю линию обороны ВСУ и нарастить инициативу на северном направлении – это Купянск и Северск, сказал полковник в комментарии Ura.ru.
В настоящее время угроза, по оценке эксперта, исходит из трех областей Украины. Это Черниговская, Сумская и Харьковская области, приграничные к Белгородской, Курской и Брянской областям. По словам Чмутина, продвигаться нужно настолько, чтобы минимизировать угрозу для российской территории.
В Минобороны ранее сообщили, что российские подразделения ВДВ на своих укрепленных позициях на южном фланге Артемовского направления отражают все атаки ВСУ.
Песков: Москва учитывает, что за атакой дронов на Кремль стоит Киев
Сообщение о том, что за атакой на Кремль стоит Украина, не является новым, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, комментируя соответствующую публикацию на тему в американских СМИ.
Представитель Кремля напомнил, что Россия сразу заявила, что за этим стоит киевский режим. При этом, по его словам, нет большой разницы в том, какое именно подразделение киевского режима за этим стоит, передает ТАСС.
Россия знает, что за атакой на Кремль стоит Киев, отдает себе в этом отчет и исходит из этого при выстраивании своей политики, добавил Песков.
Ранее The New York Times написала о том, что, как предполагает администрация президента США Джо Байдена, к атаке беспилотников на Кремль в начале мая причастна одна из украинских спецслужб.
Напомним, беспилотники, атаковавшие Кремль, были выведены из строя российскими системами радиолокационной борьбы.
FT: Запад не выбрал поставщика боеприпасов для переданных Украине истребителей
Financial Times: Запад пока не знает, кто будет поставлять Киеву боеприпасы для истребителей F-16
Западные союзники Киева пока не знают, кто будет поставлять Украине ракеты типа «воздух – воздух» для истребителей F-16, считает отставной маршал британской авиации Эдвард Стрингер.
Стрингер в статье для The Financial Times пишет, что Украине могут передать ракеты средней дальности AMRAAM производства США или большей дальности Meteor, изготовленные в Европе. Обе модели, однако, очень дорогие, указывает эксперт. По его словам, каждая ракета стоит около 1 млн долларов. То, что НАТО испытывает нехватку боеприпасов, не секрет, обращает внимание Стрингер, призывая страны – члены альянса ускорить поставки ракет в срочном порядке.
Также автор статьи считает, что возможная низкая эффективность передаваемых Украине истребителей может быть поводом для беспокойства. Обычно НАТО комплектует поставки F-16 «полным набором» оборудования, включая средства РЭБ и подавления ПВО противника, бортовые системы управления и командования. Без этого оборудования самолеты будут малоэффективны, передает ТАСС выводы эксперта.
Ранее бывший верховный главнокомандующий НАТО по трансформации, французский генерал Жан-Поль Паломерос выразил сомнения по поводу использования в скором времени Украиной истребителей четвертого поколения F-16.
Минобороны не исключило причастности биолаборатории США к вспышке COVID-19 в Италии
Минобороны: Биолаборатория США может быть причастна к вспышке коронавируса в Италии
Глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов не исключил причастность биологической лаборатории Военно-морских сил США (НАМРУ-3) к распространению коронавируса в Италии.
Представитель Минобороны напомнил, что в 2019 году лабораторию перенесли из Каира на сицилийскую авиабазу Североатлантического альянса Сигонелла под предлогом организации помощи итальянцам. При этом во время эпидемии коронавируса НАМРУ-3 не оказала помощь властям Италии, хотя уровень оснащенности объекта позволял проводить весь спектр исследований с возбудителем инфекции.
Кириллов выразил мнение, что передислокация НАМРУ-З вряд ли изначально преследовала цели защиты итальянцев. «А роль биолаборатории в распространении COVID-19 еще предстоит оценить», – сказал он, передает ТАСС.
Представитель Минобороны также сообщил, что США намерены открыть за пределами страны еще 18 биолабораторий, большинство из которых будут расположены в государствах Центральной Азии и Закавказья. Планируется, что лаборатории займутся исследованием особо опасных вирусов и бактерий. При этом сейчас в самих США действует 25 лабораторий, и еще три скоро будут введены в эксплуатацию.
В связи с этим Кириллов подчеркнул, что Вашингтон активизировал военно-биологическую деятельность на территории постсоветского пространства под прикрытием решения сугубо мирных задач.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что проводимые Пентагоном на Украине военно-биологические программы нацелены на разработку компонентов биологического оружия.
В Донецке второй раз за утро прогремели взрывы
В Донецке прогремели еще четыре взрыва
В Калининском районе Донецка в пятницу прогремело еще четыре взрыва после утреннего обстрела, когда вооруженные силы Украины выпустили по городу шесть ракет.
Калининский район повторно оказался под обстрелом, новые взрывы раздаются в районе бульвара Шевченко, передает ТАСС.
Утром в пятницу ВСУ нанесли удар по Калининскому району Донецка из РСЗО, выпустив шесть ракет. В результате, по предварительной информации, погиб один человек.