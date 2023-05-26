«Калашников» начал разработку нового ручного пулемета для Минобороны

Президент концерна «Калашников» Лушников сообщил о начале разработки нового ручного пулемета в интересах МО РФ

Концерн «Калашников» приступил к опытно-конструкторским работам по созданию нового ручного пулемета в интересах Минобороны, сообщил президент концерна Алан Лушников.

Лушников уточнил, что работы находятся в «очень высокой стадии» готовности. Он заверил, что по результатам госиспытаний новый тип пулемета будет представлен, передает ТАСС.

Кроме того, «Калашников» учел опыт применения дрона-камикадзе «Ланцет» в спецоперации и в настоящее время ведет работы по созданию барражирующего боеприпаса, сказал Лушников.

Также он сообщил о принятии на вооружение российской армии снайперской винтовки Чукавина (СВЧ). По его словам, отзывы об использовании оружия в боевых действиях позитивные.

Ранее Лушников сообщил, что концерн «Калашников» организовал дивизион беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в целях кратно расширить производство дронов.