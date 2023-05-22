Международная ассоциация бокса приостановила членство нескольких западных федераций

Международная ассоциация бокса (IBA) приостановила членство в организации федерациям Новой Зеландии, Германии, Швеции, Нидерландов, Чехии, Либерии и Экваториальной Гвинеи, сообщила пресс-служба IBA.

Ассоциации бокса Новой Зеландии и Германии, Федерации бокса Швеции и Нидерландов признаны виновными в нарушении правил и положений IBA и были отстранены в качестве членов IBA, передает ТАСС.

Отмечается, что членство Чешской боксерской ассоциации было приостановлено после организации международного турнира, к участию в котором она допустила боксеров из США, которые в апреле объявили о прекращении членства в организации.

Членство Либерийской боксерской ассоциации и Федерации бокса Экваториальной Гвинеи было приостановлено по причине того, что они не предоставили ежегодную отчетность в соответствии с политикой членства в IBA.

В пресс-службе уточнили, что всем национальным федерациям выдвинуты четкие условия, при выполнении которых они будут полностью восстановлены. Отмечается, что спортсмены отстраненных национальных федераций по-прежнему могут принимать участие в соревнованиях под эгидой IBA, однако они должны быть зарегистрированы напрямую через спортивный отдел IBA.

5 октября IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров, им разрешено выступать с национальной символикой. В связи с этим об отказе от участия в мужском и женском чемпионатах мира заявили федерации бокса ряда западных стран.

Ранее американская федерация бокса сообщила, что прекращает свое членство в IBA.