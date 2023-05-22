Боррель заявил о скорых поставках F-16 Украине

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22 мая, понедельник | Последнее обновление — 11:50 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Рябков прокомментировал заявление Салливана об «ударах Киева по Крыму»
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Для Запада непонятны сами основы национальных отношений в России, непостижима государственно-политическая система, в которой представитель меньшинства может вознестись к вершинам власти, науки, бизнеса и культуры – и не сейчас, на пике политкорректности, а в принципе.
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Всякий артист, в широком смысле слова, стремится очаровать аудиторию. Однако в зоне СВО это стремление должно отойти на второй план. Здесь самая первая задача творческого человека – смотреть, слушать и запоминать.
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Идея человека не как трансгендерного атома в состоянии перехода к цифровой функции, а как человека настоящего, человека большой культуры – и была всегда Русской идеей, идеей России.
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В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Боррель заявил о скорых поставках F-16 Украине
Боррель: ЕС скоро сможет поставить F-16 Украине
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Евросоюз считает «очень хорошей идеей» решение «Группы семи» об отправке на Украину истребителей F-16, заявил глава внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель.
Боррель по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС заявил, что подготовка летчиков уже началась, и выразил надежду, что ЕС уже скоро сможет отправить Украине этот вид оружия, передает ТАСС.
Американские СМИ ранее отмечали, что большие потери в зоне спецоперации понесет авиационный парк, поскольку российские войска начнут массово сбивать истребители F-16, если Украина применит их.
Газета ВЗГЛЯД писала, что решение Запада передать современные истребители Украине не усилит наступательный потенциал ВСУ.
Стало известно о тяжелом ранении главкома ВСУ Залужного
Хакерская группа сообщила о тяжелом ранении главкома ВСУ Валерия Залужного
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение в начале мая во время ракетного удара по украинскому штабу, он может покинуть свой пост, заявил представитель хакерской группы «Джокер ДНР», ссылаясь на свою агентуру в ВСУ.
По словам источника, информация о здоровье Залужного блокируется по заданию западных кураторов, чтобы не подрывать боевой дух армии, передает РИА «Новости».
Напомним, Залужный перестал появляться на публике после нескольких ударов, нанесенных ВС России по военным объектам на территории Украины. Но в Минобороны Украины продолжают утверждать, что Залужный «на месте».
Военкоры сообщили о «мощнейшем комбинированном ударе» по Днепропетровску
Депутат Верховной рады Бужанский сообщил о 16 взрывах в Днепропетровске
В украинском городе Днепр (Днепропетровск) звучат мощные взрывы, сообщают украинские СМИ. Также взрывы прогремели в Харьковской и Николаевской областях Украины и в находящемся под контролем украинских войск Запорожье.
В Днепропетровской области, как и на всей территории Украины, объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщают, что в одном из районов Днепропетровска произошел сильный пожар. Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что примерно за 40 минут в городе прогремели 16 взрывов, передает ТАСС.
«Военкоры Русской Весны» сообщают, что «впервые мощнейший комбинированный удар нанесен по объектам в Днепропетровске». Указывается, что «удар нанесен крылатыми ракетами Х-101, Х-22, баллистическими ракетами» и беспилотниками «Герань». После этого «ударила вторая волна беспилотников».
Напомним, в воскресенье вечером также сообщалось о взрывах в Харькове. После этого взрывы прогремели в Одессе.
Будапешт потребовал от фон дер Ляйен лично объяснить угрозы безопасности Венгрии
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто попросил фон дер Ляйен ответить на вопрос по поводу угроз безопасности страны
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна лично прояснить вопрос, действительно ли Украина получала из Брюсселя рекомендации перекрыть нефтепровод «Дружба», по которому Венгрия получает российскую нефть, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
Он отметил, что в этом случае идет речь о возможной угрозе безопасности и суверенитету Венгрии, передает ТАСС.
Глава ведомства заявил, что от Киева не было объяснений в связи с информацией о том, что чиновники из ЕК советовали заблокировать поставки по нефтепроводу «Дружба», чтобы нанести ущерб России и оказать давление на Венгрию.
Сийярто подчеркнул, что по этому серьезному вопросу председатель Еврокомиссии должна лично дать ответ, так как идет речь о безопасности и суверенитете Венгрии.
«Если кто-то пытается подорвать безопасность энергоснабжения страны, то это может быть расценено как нападение и посягательство на ее суверенитет», – пояснил министр.
Ранее СМИ со ссылкой на документы Пентагона, попавшие в Сеть, писали о предложении Владимира Зеленского взорвать нефтепровод «Дружба».
Байден выразил неуверенность в успехе контрнаступления ВСУ
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Гарантий успеха возможного контрнаступления Украины нет, поскольку «война – вещь переменчивая», заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Хиросиме.
Как указал Байден, отвечая на вопрос о перспективах возможного контрнаступления Украины, США и союзники по НАТО знают, сколько обучено украинских бригад, и понимают статус этих бригад. По его словам, есть ожидания по поводу того, чего они могут добиться, передает «Интерфакс».
Помимо этого, американский лидер уточнил, что США не знают точно, достигнет ли Украина результатов, а «война – вещь переменчивая».
Байден рассказал, что обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским дальнейшие действия Украины. Однако озвучивать планы Киева не стал, добавив, что даже если бы и знал в точности подробности намерений Украины, то не раскрыл бы такую информацию.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что наличие истребителей четвертого поколения F-16 не помогло бы ВСУ в Артемовске. Кроме того, он добавил, что не ожидает участия F-16 в боевых действиях в ходе готовящегося наступления ВСУ.
В Германии заявили о возможной причастности двух украинцев к взрывам на «Северных потоках»
Двое украинцев могут быть причастны к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung.
Расследование, проведенное газетой и другими немецкими и европейскими СМИ, показало, что следователи несколько месяцев назад нашли предполагаемое туристическое агентство Feeria Lwowa, расположенное в Польше.
Feeria Lwowa арендовала судно «Андромеда», на которой подозреваемые в подрыве «Северных потоков» якобы направлялись к ним, передает ТАСС со ссылкой на публикацию.Отмечается, что туристическое агентство может быть лишь подставной компанией. Уточняется, что фирма основана в 2016 году и зарегистрирована двумя украинцами.
Ранее следователи в Германии заявили, что яхта «Андромеда» могла служить для отвлечения внимания от настоящих исполнителей диверсии.
Военный эксперт назвал Артемовск ключом к большому укрепрайону ВСУ
Военный эксперт Артамонов: Взятие Артемовска стало самым крупным сражением со времен Великой Отечественной
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Взятием Артемовска Россия открыла себе перспективу продвижения до Днепра на этом направлении. Поэтому в западных странах все чаще начинают звучать разговоры о мирном урегулировании конфликта. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее Минобороны России подтвердило освобождение Артемовска.
«Взятие Артемовска стало самым крупным сражением со времен Великой Отечественной войны. Операция длилась более полугода, в сплошном укрепрайоне, и фактически напомнила Сталинградскую битву. В этом плане освобождение Мариуполя было несколько другой войсковой операцией», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, доктор социальных наук Католического университета Франции.
«Установить контроль над городом иначе, чем штурмовыми группами, было нельзя. Вместе с этим борьба за него полностью оправдана, поскольку Артемовск является ключом к большому укрепрайону, в который также входят Краматорск, Славянск, Авдеевка», – добавил он.
«После отступления из Артемовска, ВСУ будет гораздо сложнее защищаться на данном направлении, поскольку теперь осталось минимальное количество укреплений. В свою очередь у нас появляется возможность достаточно быстро взять Дружковку, Константиновку и выйти на Краматорск и Славянск», – полагает эксперт.
«Безусловно, нам еще нужно закрепиться в Артемовске, это сделает невозможной блиц-атаку ВСУ на освобожденной нами территории в принципе. Кроме того, у нас есть все шансы развить инициативу на данном направлении, и тогда, по сути, можно будет говорить о перспективе выхода к Днепру, поскольку за этим укрепрайоном остаются лишь голые степи», – считает собеседник.
«Перспективы такого развития событий, безусловно, осознают и на Западе. Именно поэтому сейчас вновь появляются попытки настаивания на переговорах. В частности, об этом стал говорить и папа Римский, который создал «мирную миссию» по Украине», – отметил Артамонов.
«Что касается дальнейшего развития ситуации и возможных направлений активности ВСУ, стоит отметить, что в резерве генштаба ВСУ есть шесть отборных, хорошо подготовленных бригад и пять-шесть бригад теробороны. Я предполагаю, что командование противника решит использовать их в районе Кременной и Попасной», – рассуждает он.
«Этот район для противника удобен, во-первых, с точки зрения наличия лесов, в которых можно скрываться от разведывательных БПЛА, а во-вторых, он примыкает вплотную к границам России. Поэтому ВСУ будут сопровождать свою активность работой диверсионных групп и терактами внутри нашей страны», – полагает эксперт.
Ранее Минобороны России сообщило, что российскими штурмовыми отрядами завершено освобождение Артемовска. В сообщении ведомства в Telegram-канале указывается, что город был освобожден «вагнеровцами» при «поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск».
Глава российского государства Владимир Путин поздравил штурмовые отряды «Вагнера», а также всех военнослужащих подразделений Вооруженных сил России, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с освобождением Артемовска. Отмечается, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос Reuters, остается ли Артемовск под контролем Украины, ответил, что «нет, сегодня он остается лишь в наших сердцах». В Киеве тут же попытались это опровергнуть. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский не признавал взятие Артемовска российскими силами.
Напомним, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские силы в субботу полностью установили контроль над Артемовском. В соцсетях опубликовали видеозапись водружения флагов России и «Вагнера» в освобожденном городе. Также было опубликовано видео финала битвы за Артемовск с высоты птичьего полета.
Нанесен ракетный удар по боевикам «Кракен» в Харькове
Военкоры сообщили о ракетном ударе по украинскому нацбатальону «Кракен» в Харькове
В Харькове в результате ракетного удара поражено расположение украинского нацбатальона «Кракен» (признано террористической организацией и запрещено на территории России), сообщил военкор Юрий Котенок.
Котенок сообщил в Telegram, что «точечно поражено одно из расположений формирования укронацистов». По словам военкора, «есть экстренно убывшие к бандере». Telegram-канал «Рыбарь» также сообщает, что «в Харькове прилетело по голове» данному украинскому подразделению.
Напомним, сообщалось, что воскресенье вечером в Харькове прогремело несколько взрывов.
У Украины появились собственные «Люфтваффе»
Представитель Одесской областной военной администрации Братчук рассказал об отряде украинской аэроразведки «Люфтваффе»
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В состав территориальной обороны Украины входит отряд, который носит название «Люфтваффе», как и ВВС Германии, включая люфтваффе Третьего рейха, следует из сообщения представителя Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.
Братчук в соцсетях рассказал о деятельности подразделения «Аэроразведка Криворожской отдельной территориальной обороны «Люфтваффе». Причем, судя по видео, члены украинского отряда носят на плече эмблему не современных люфтваффе ФРГ, а именно военно-воздушных сил нацистской Германии, передает ТАСС.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский присвоил украинской 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде наименование «Эдельвейс». Такое же название носила горнопехотная дивизия нацистской Германии.
Люфтваффе – общее название для гитлеровских военно-воздушных сил в 1935–1945 годах и современных ВВС ФРГ. В русскоязычном пространстве «люфтваффе» ассоциируется именно с авиацией нацистской Германии и руководством Германа Геринга. В Германской империи, а также в ГДР использовалось слово «люфтштрайткрефте». Под названием «люфтваффе» ВВС Германии возродились Гитлером после того, как по итогам Первой мировой войны стране запретили иметь собственный военный воздушный флот.
Российская артиллерия нанесла удар по «Правому сектору»
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» сообщил об ударе артиллерии по украинскому «Правому сектору»
В районе населенного пункта Новгородское нанесен артиллерийский удар по пункту временной дислокации нацбата вооруженных сил Украины «Правый сектор*», сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.
Ракетное подразделение уничтожило склады боеприпасов в Андреевке. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены минометы ВСУ у Богдановки и Северного, «Краб» и М-128 в районе населенного пункта Червонное, а также два танка. Кроме того, у Опытного сбит беспилотник самолетного типа.
Подразделения радиоционно-химической и биологической защиты нанесли удар из тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» «по району сосредоточения живой силы противника и взводному опорному пункту ВСУ», передает ТАСС.
Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении расчеты 2С4 «Тюльпан» вместе с российскими танковыми экипажами и расчетами противотанковых ракетных комплексов уничтожили пять украинских наблюдательных постов, передает РИА «Новости».
Российские пушки «Гиацинт-Б» и гаубицы «Мста-С» поразили артиллерийское орудие ВСУ Д-20. Кроме того, сбито три разведывательных БПЛА. Российская авиация атаковала 14-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ и подразделения украинской территориальной обороны.
Минобороны России в Telegram опубликовало видеозапись боевой работы расчетов САУ «Мста-СМ2».
Напомним, в Харькове в результате ракетного удара поражено расположение украинского нацбатальона «Кракен» (признан террористической организацией и запрещено на территории России).
Минобороны объявило об освобождении Артемовска отрядами «Вагнер»
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Штурмовые отряды «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершили освобождение города Артемовска, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что за прошедшие сутки в районе города Артемовска авиацией совершено шесть самолетовылетов, а также артиллерией группировки выполнены 69 огневых задач.
В Минобороны отметили, что в районе населенного пункта Красное уничтожен автомобильный мост, по которому в Артемовск перебрасывались подкрепления ВСУ, а также склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.
По данным ведомства, на Артемовском тактическом направлении, а также на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях уничтожено более 365 украинских военнослужащих.
Также в районе населенного пункта Калинина ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Кроме того, в пресс-службе добавили, что на Купянском направлении ВС РФ поразили подразделения противника в районах населенных пунктов Молчаново, Загоруйковка и Табаевка Харьковской области.
Минобороны заявило, что в Харьковской области и в населенном пункте Стельмаховка Луганской народной республики ликвидированы пять диверсионно-разведывательных групп.
Отмечается, что на Краснолиманском направлении российские войска поразили подразделения противника в ЛНР и ДНР, также была пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. В ведомстве добавили, что в районе населенного пункта Новоегоровка ЛНР уничтожен склад украинских боеприпасов.
Минобороны подчеркнуло, что на Донецком направлении за прошедшие сутки российские силы поразили один танк, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку М109 производства США и гаубицы Д-20 и Д-30, а в районе населенного пункта Краматорск ДНР уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной украинской бригады.
В субботу основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России подтвердило освобождение Артемовска.
Президент Бразилии отказался встречаться с Зеленским
Макрону не удалось уговорить Лулу да Силву провести встречу с Зеленским в Хиросиме
Хотя президент Франции Эммануэль Макрон уговаривал бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силву встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Хиросиме, Лула да Силва отказался, сообщают источники, знакомые с разговором лидеров Франции и Бразилии.
Когда Зеленского спросили, огорчен ли он тем, что встречи не было, украинский президент ответил, что «расстроен должен быть» Лула да Силва, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Бразильские чиновники утверждают, что у Лулы да Силвы и Зеленского «просто не сошлись графики», причем президент Бразилии был готов провести переговоры в предложенное украинской стороной время.
Напомним, как заявлял Bloomberg, Зеленский предложил встретиться Луле да Силве на саммите G7 в Хиросиме, несмотря на то, что обе страны не входят в «семерку», в Бразилии сочли это ловушкой.
Сенатор Долгов: Символическим итогом саммита G7 стало взятие Артемовска
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Формат «Большой семерки» маргинализирует себя. На этом фоне формирование новых центров влияния в мире только ускорится, в частности уже активно развиваются сообщества БРИКС, ШОС. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Константин Долгов, комментируя итоги саммита G7, завершившегося в воскресенье в японском городе Хиросима.
«Большая семерка», как институт и центр мирового влияния, поступательно себя дискредитирует и маргинализирует. Предполагалось, что это будет элитный клуб, который задает тренды и тенденции в мировых делах, но по факту ее роль в международной повестке абсолютно выродилась», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.
«Американцы в рамках саммита сумели продавить свою линию о необходимости продолжения военного противостояния Запада с Россией. Таким образом, можно констатировать, что ни о каких мирных договоренностях в ближайшее время не может идти речи. Штаты не разрешат этого ни Киеву, ни европейским государствам», – отметил он.
«Саммит изначально был выстроен по антироссийскому и антикитайскому сценарию. И уже в рамках него проходили дискуссии и готовился итоговый документ. Впрочем, это было ожидаемо. Конечно, внешнеполитические ведомства и России, и Китая дали свою оценку происходящему и заявили о грубом вмешательстве в свои внутренние дела», – акцентировал собеседник.
«Вместе с тем, деградация таких форматов, как «Большая семерка», только ускорит формирование новых центров влияния в мире. Отчетливо это становится заметно, если сравнивать G7 например с БРИКС и ШОС, которые расширяются и следуют в ногу со временем», – полагает парламентарий.
«Изначально сообщество «Большой семерки» формировалось как площадка государств-лидеров. Но сегодня мы видим, что из себя представляют эти лидеры – Европа впадает в экономический регресс, не в лучшей кондиции и Япония. Кроме того, стоит отметить, что собравшиеся в Хиросиме главы государств G7 имеют очень низкие рейтинги поддержки у себя в странах. Если они ничего не могут предложить своим избирателям то, что они предложат миру?», – рассуждает Долгов.
«Международное политическое мероприятие превратили в шоу. Украинский президент Владимир Зеленский, как подобает шоумену, хотел выступить на Евровидении, но ему не дали, поэтому он выступил в Хиросиме. Главные режиссеры этого шоу – американцы, они написали сценарий, раздали всем памятки, что нужно делать и как себя вести. В том числе, и своему президенту Джо Байдену», – отметил он.
«Вместе с тем, я бы назвал символическим итогом саммита «семерки», его финальным аккордом – взятие Артемовска. С точки зрения сегодняшней ситуации в мире, именно это событие станет основным, а не то, о чем договорились или не договорились участники мероприятия в Хиросиме», – заключил сенатор.
В воскресенье в японском городе Хиросима завершился саммит «Большой семерки», сообщает «РИА-Новости». В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит проходил в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран «семерки» приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова.
Приглашение получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации. В субботу на саммит также приехал президент Украины Владимир Зеленский.
В МИД России заявили, что участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7 в Хиросиме превратило встречу в пропагандистское шоу, а результаты саммита стали подтверждением того, что смысл существования объединения – ведение гибридной войны с Россией. В ведомстве отметили, что саммит зациклился на всеобъемлющей конфронтации с Россией, а усилия США привели к тому, что G7 взяла на себя функции штаба планирования санкционных мер и поставок оружия Киеву.
Кроме того, Китай выразил решительный протест Японии после клеветы и грубого вмешательства стран «Большой семерки» в дела Китая на саммите в Хиросиме, сообщили в пресс-службе МИД КНР. В заявлении уточняется, что страны G7 под лозунгами глобального процветания «препятствуют восстановлению всеобщего мира и подрывают региональную стабильность», стремясь сдержать развитие других государств, а мировое сообщество абсолютно не должно верить подобным действиям.
Посол Украины в Польше удалил пост о неприемлемости извинений за Волынскую резню
Посол Украины в Польше Василий Зварыч решил удалить свой пост о том, что слова пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясины об ожиданиях извинений от Украины за Волынскую резню неприемлемы и досадны.
В воскресенье запись исчезла из его аккаунта в социальной сети, вместо нее дипломат заявил о готовности к сотрудничеству по вопросам истории, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что Варшава ожидает извинений от Украины за Волынскую резню.
Евросоюз отказался рассматривать подключение Россельхозбанка к SWIFT
Представитель дипломатии Евросоюза Стано сообщил об отсутствии у ЕС планов подключать Россельхозбанк к SWIFT
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Евросоюз не собирается подключать Россельхозбанк и другие российские банки к межбанковской системе SWIFT, пока продолжается специальная военная операция на Украине, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Стано, комментируя «де-SWIFT-инг российских банков», пояснил, что соответствующие санкции введены в ответ на российскую спецоперацию, и отметил, что санкции смягчат или снимут только после завершения кнфликта на Украине, пишут «Известия».
Переподключение Россельхозбанка к SWIFT стало одним из условий меморандума Россия – ООН, входящего в состав пакетной зерновой сделки, передает РИА «Новости».
Стано заявил, что экспорту продовольствия через Черное море мешает только СВО, а конфликт на Украине «усугубил и без того серьезные глобальные проблемы продовольственной безопасности». По версии Стано, европейские санкции не затрагивают торговлю сельскохозяйственной и пищевой продукцией «между третьими странами и Россией». Он заявил, что «между ними по-прежнему существуют варианты платежей».
Напомним, Россия поддержала продление зерновой сделки до 17 июля. МИД России заявил, что системными задачами являются переподключение Россельхозбанка к SWIFT, поставки запчастей, разблокирование транспортной логистики и страхования, реанимирование аммиакопровода «Тольятти – Одесса» и «разморозка» активов российских компаний. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что прорабатываются гарантии, эквивалентные разблокированию SWIFT, для Россельхозбанка.
Боевик «Азова» рассказал об убийстве семьи с ребенком в Мариуполе
Боевик «Азова» Сыкылында признался в расстреле семьи с ребенком в Мариуполе
Боевик полка «Азов» Александр Сыкылында рассказал российским правоохранителям, как вместе с сослуживцами расстрелял автомобиль с семьей и ребенком в Мариуполе.
Сыкылында рассказал, что в марте прошлого года отделение из пятерых боевиков «Азова» располагалось в здании на улице Куинджи в Мариуполе, откуда они заметили черную «девятку» с белой надписью «Дети». Командир дал боевикам приказ открыть огонь по гражданской машине, что они и сделали.
По словам Сыкылынды, после этого «машина начала замедляться и съехала … на обочину». В ней нашли мужчину и женщину около 30 лет, а также девочку примерно 10 лет. Боевики забрали у них около 1 тыс. долларов и золотые украшения, а тела унесли в близлежащее здание, передает РИА «Новости».
Ранее эвакуированный из Артемовска мужчина рассказал, как украинские военные выгнали людей из квартир в нескольких многоэтажках в городе, дав им всего 15 минут, чтобы отбежать от домов, а затем взорвали здания.
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