Антонов заявил о вреде антироссийских санкций для формирующихся экономик мира

Формирующиеся экономики знают о вреде, который причиняет американская политика их интересам, и отвернутся от США, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя очередные санкции против России.

Формирующиеся экономики поймут, какой вред политика США наносит их жизненным интересам, и отвернутся от Вашингтона, указал Антонов. Его высказывание приводит Telegram-канал посольства.

По его мнению, новые рестрикции в отношении России представляют собой «повторение неоднократно пройденного», в том числе противоречий. В перечень блокируемых товаров попали отдельные виды медицинского и сельскохозяйственного оборудования. А это противоречит заявлениям Белого дома о том, что гуманитарная продукция не подпадает под санкции.

Вашингтон рассчитывает, что партнеры Москвы испугаются такой ситуации и отвернутся от российского рынка и от сотрудничества с российскими компаниями.

США хотят запугать бизнес, общественность и экспертов, и убедить их, что страна находится под колпаком ограничений», но Россия уже доказала способность справляться с попытками остановить ее, заключил посол.

Ранее член Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев заявил, что новые санкции против России – это попытка США продемонстрировать, что у Вашингтона есть большой запас по увеличению таких ограничений.