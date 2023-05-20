Эксперт: США хотят продемонстрировать России, что «санкции не кончились»

Эксперт Тимофеев: США хотят продемонстрировать России, что «санкции не кончились»

Новые антироссийские санкции направлены на блокировку всего, что связано с технологиями, промышленным производством и электроникой, они призваны продемонстрировать, что «санкции еще не кончились», и есть большой запас по их увеличению, уверен член Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

Новые рестрикции подразумевают блокировку всего, что важно наполняющим бюджет отраслям – нефтяному сектору, металлургии, горнодобывающей промышленности и другим, указал Тимофеев. Его комментарий приводится в Telegram-канале «Санкции. Экспертиза».

Также в санкциях делается акцент на тех, кто обходит такие ограничения или содействует их обходу в плане закупок товаров и технологий и в плане предоставления финансовых услуг. Эти санкции имеют широкую географию и направлены в том числе в отношении граждан стран Запада.

При этом блокировки за обход применяются в тех случаях, когда у американской стороны есть «четкая информация» о схемах обхода, пограничные случаи не просматриваются.

Тимофеев обратил внимание, что американские санкции вводятся одновременно с санкциями G7 и другими союзниками, включая Британию, Канаду, Австралию. Очередных санкций ожидают от ЕС.

Эксперт указал на рост санкционного давления на университеты, ранее подобного не наблюдалось. По его мнению, следует ожидать расширения практики блокировок «отраслевых» учебных заведений.

При этом санкции вряд ли смогут остановить появление новых схем обхода, уверен Тимофеев. По его словам, рестрикции начнут становиться все более изощренными, но Россия остается большим рынком, потому организаций «с большим аппетитом к риску и его оплате» будет достаточно.

Вместе с тем санкции сократят ресурсную базу по продаже сырья за границу, сокращение будет определяться возможным снижением объемов, ростом издержек и износом мощностей.

Этот эффект возможно снизить ростом кооперации с незападными странами, и чем выше их враждебность Западу, тем больше перспектив у такой кооперации.

«В такой логике промышленное сотрудничество России и Ирана может идти быстрее, чем, кооперация с другими странами», – заключил Тимофеев.

Ранее США ввели санкции в отношении Казанского порохового завода, концерна «Аврора», ПАО «Курганмашзавод», завода «Промтехнологии» и Тульского машиностроительного завода.