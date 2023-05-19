США ввели новые санкции против российских оборонных предприятий

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19 мая, пятница | Последнее обновление — 17:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace
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Среди патриотов немало тех, кто преисполнен алармистских и даже пораженческих настроений, разочаровавшись в провале наших военных попыток решить проблему быстро и малой кровью. Но важно понимать, что время работает на нас.
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Вся история со ставшей мегапопулярной психологией очень помогает разобраться, что философия – единственная из наук, которая претендует на создание законченной картины мира и нашего места в ней.
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Отношения с Грецией у России сейчас плохие. Но они совсем не безнадежны. В стране существует большой запрос на их восстановление и развитие. Очень многие факторы подталкивают греческое общество (и даже многих политиков) в российскую сторону. И этим надо воспользоваться, усилив нашу работу на греческом направлении.
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В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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США ввели новые санкции против российских оборонных предприятий
Минторг США ввел санкции против Казанского порохового завода, концерна «Аврора», «Курганмашзавода» и «Промтехнологии»
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Казанский пороховой завод, АО «Концерн «НПО «Аврора», Тульский машиностроительный завод попали в санкционный список Минторга США, следует из заявления ведомства.
Рестрикции США также распространяются на НИИ «Буревестник» в Нижнем Новгороде и ЗАО «Специальное конструкторское бюро» в Перми, передает ТАСС.
Кроме того, ведомство заявило, что входящее в Роскосмос предприятие «Информационные спутниковые системы» им. М.Ф. Решетнева» также попало под санкции.
Министерство торговли США ввело санкции в отношении работающих в сфере ВПК ПАО «Курганмашзавод» и завода «Промтехнология». Под новые санкции также попали АО «НПК «Техмаш», компания «Мотовилихинские заводы», Ульяновский механический завод. В отношении данных предприятий введены дополнительные требования для сделок по экспорту, реэкспорту и трансферу с участием внесенных в черный список предприятий.
Отмечается, что США ввели санкции против оборонного Завода имени В.А. Дегтярева в Коврове. В отношении данного предприятия введены дополнительные требования для сделок по экспорту, реэкспорту и трансферу с его участием.
Помимо этого, под санкции попали Брянский автомобильный завод (БАЗ), автозавод «Урал», а также Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) и Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ).
Ранее Соединенные Штаты ввели санкции против российских фирм «Авиатех» и «Авиазапчасть».
В США признали попадание в систему ПВО Patriot на Украине в результате удара ВС России
Одна из установленных на территории Украины систем противовоздушной обороны Patriot получила повреждения после ракетного удара, нанесенного ВС России, сообщает телеканал CNN.
Удар был нанесен в понедельник вечером, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал.
CNN заявляет, что система ПВО получила повреждения, но не была полностью уничтожена. Сейчас США оценивают урон, чтобы понять, необходимо ли полностью выводить ее из эксплуатации или можно отремонтировать.
Местонахождение поврежденной системы ПВО не называлось.
Ранее Минобороны России сообщало о нанесении высокоточных ударов по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также по местам хранения боеприпасов, вооружения и техники. Сообщалось, что все цели были поражены.
В Киеве позже отказались комментировать сообщения об уничтожении комплекса Patriot.
Американский полковник: Россия знает места скопления бронетехники НАТО на Украине
Полковник Макгрегор похвалил действия российской разведки на Украине
Сильные взрывы под Киевом во время ракетных ударов могут свидетельствовать о том, что Россия уничтожила важные цели ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, уничтожение целей под Киевом может говорить о том, что российская разведка работает отлично. ВС России знают о местах скопления бронетехники из Германии, США и Британии, передает РИА «Новости».
Макгрегор уточнил, что основные удары пришлись на склады хранения боеприпасов и пункты нахождения StormShadow и Patriot. Полковник заявил, что, поражая ЗРК, Москва хочет ослабить противовоздушную оборону Украины для более интенсивной работы авиации.
Ранее сообщалось, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила в Киеве РЛС комплекса Patriot.
СМИ: Россия обрушила планы Зеленского по использованию ЗРК Patriot
Sohu: Россия обрушила планы Зеленского по использованию ЗРК Patriot
Российская сторона пресекла планы киевского режима по использованию ЗРК Patriot ударом гиперзвукового комплекса «Кинжал», считает китайское издание Sohu.
Украинский президент Владимир Зеленский давно ждал Patriot и намеревался его применять для перехвата российских ракет, так он планировал заставить Москву потерять лицо, пишет Sohu, передает РИА «Новости».
Но вместо этого российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» ударила по переданному от Вашингтона Киеву ЗРК Patriot, что оказало большое влияние на обе стороны конфликта.
Вместе с тем это болезненно повлияло и на сами США, которые производят эти комплексы.
Напомним, российские военные нанесли массированный удар по Киеву, Минобороны России сообщало, что был поражен американский ЗРК Patriot.
Между тем американские СМИ сообщали, что Patriot при ударе не получил значительных повреждений и готов к эксплуатации.
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых «Кинжалах»
Шойгу опроверг утверждения Киева о якобы сбитых ПВО Украины гиперзвуковых ракетах «Кинжал»
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Утверждения Киева о том, что украинской ПВО во вторник якобы удалось сбить шесть российских гиперзвуковых ракет «Кинжал», не соответствуют действительности, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
Шойгу указал, что российская сторона «столько «не запускала Кинжалов», сколько» украинские войска «якобы сбивают своими заявлениями». По словам Шойгу, число «украинских перехватов», о которых заявляет Киев, «в три раза больше, чем мы пускаем». При этом он задался вопросом о том, «кто там действительно управляет американскими комплексами», которые должны осуществлять эти перехваты. «Да и с типом ракет они все время ошибаются. Потому и не попадают», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, о первом якобы сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но их заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Позднее уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету. После этого Пентагон также заявил о якобы сбитой Украиной с помощью Patriot ракете «Кинжал». Высокопоставленный источник в российском Минобороны указал, что скорость полета «Кинжала» выше предельных боевых режимов ЗРК, которые западные страны поставляют на Украину.
Тем временем в ходе массированного ракетного удара по Киеву «Кинжалом» был уничтожен ЗРК Patriot. На одном из видео, которое сняли очевидцы в Киеве, было видно, как «Кинжал» преодолевает огонь батареи ЗРК Patriot и поражает комплекс ПВО. В США признали, что ЗРК Patriot получил повреждения после российского ракетного удара.
В Киеве комментировать сообщение о поражении американского ЗРК отказались, но утром главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские средства ПВО сбили ночью, в том числе, все шесть выпущенных в сторону Киева «Кинжалов».
В Пентагоне сообщили о восстановлении ЗРК Patriot на Украине
Пентагон заявил, что поврежденный на Украине ЗРК Patriot отремонтировали и вернули в рабочее состояние
Зенитный ракетный комплекс Patriot удалось полностью отремонтировать после того, как по нему был нанесен удар, сообщила пресс-секретарь Министерства обороны США Сабрина Сингх.
По ее словам, была повреждена одна система ПВО, но ее удалось отремонтировать, сейчас она полностью вернулась в рабочее состояние, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВС России ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» поразили в Киеве комплекс Patriot. Сейчас Киев располагает двумя ЗРК Patriot.
США оценили вероятность введения G7 всеобъемлющего запрета на экспорт в Россию
Помощник президента США Салливан счел маловероятным введение G7 всеобъемлющего запрета на экспорт в Россию
На саммите в Японии страны G7 вряд ли договорятся о введении всеобъемлющего запрета на экспорт товаров в Россию, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Салливан заявил, что «не ожидает» решения о всеобъемлющем запрете. По его словам, в центре внимания будет функционирование санкций и контроль за их соблюдением. Кроме того, G7 должна «высказаться» о замороженных российских активах, передает ТАСС.
Напомним, СМИ сообщали, что G7 может перейти к санкционному режиму, при котором весь экспорт по умолчанию запрещается и составляются списки исключений. Однако, как сообщала пресса, Япония и ЕС выступили против этой идеи США.
Военный эксперт усомнился в восстановлении ЗРК Patriot после удара «Кинжалом»
Военный эксперт Кнутов: США могут врать о судьбе ЗРК Patriot в Киеве, чтобы сберечь репутацию
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Так быстро восстановить ЗРК Patriot практически невозможно. Не исключаю, что Вашингтон во избежание репутационных потерь попытается тайно передать ВСУ новый комплекс, выдав его за уничтоженный. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Министерстве обороны США сообщили, что ЗРК Patriot удалось полностью отремонтировать после того, как по нему был нанесен удар «Кинжалом».
«На мой взгляд, заявление Штатов – это умышленная дезинформация. Мы видели фотографии взрыва, который произошел в результате попадания «Кинжала» в комплекс. Очевидно, что повреждения были нанесены приличные – радиолокационная станция подобного удара не пережила бы. Но даже если она не была уничтожена полностью, это самый сложный элемент для ремонта», – сказал Юрий Кнутов, военный историк, директор Музея войск ПВО.
«Буквально за пару дней восстановить комплекс практически невозможно. Более того, в момент прилета «Кинжала» из Patriot выпустили 32 ракеты, из которых управляемыми могли быть лишь 12. Это указывает на то, что оборона велась в состоянии паники, обдуманных решений принять просто не успели. Так или иначе, ложь американцев вскроется уже в ближайшие дни», – подчеркивает эксперт.
«Авиация продолжит совершать полеты по данному направлению, и нам не составит труда засечь сигналы данного комплекса. В настоящий момент все выглядит как отчаянная попытка Штатов уберечь репутацию компании Raytheon, которая, собственно, и производит Patriot», – акцентирует собеседник.
«В теории Вашингтон может перевезти ЗРК из Польши, попытавшись выдать его за ту машину, которая была уничтожена ВС РФ. Подобная практика у американцев существует давно – чтобы скрыть потери, на технике писали порядковые номера уже утраченных вооружений. Возможно, прибегнут к данному подходу еще раз», – резюмирует Кнутов.
Ранее в Министерстве обороны США сообщили, что ЗРК Patriot удалось полностью отремонтировать после того, как по нему был нанесен удар. По словам пресс-секретаря ведомства Сабрины Сингх, в результате обстрела была повреждена лишь одна система ПВО, которую удалось вернуть в полностью рабочее состояние.
Во вторник ВС РФ удалось с помощью гиперзвуковой ракеты «Кинжал» уничтожить в Киеве пять пусковых установок и РЛС американского комплекса Patriot. Тогда российские силы нанесли самый массированный удар по столице Украины.
В ходе обороны американский ЗРК потерял все 32 ракеты при попытке сбить над Киевом «Кинжал». Общая стоимость снарядов, запущенных на перехват, составила 96 млн долларов. Позже в американских СМИ написали, что комплексы Patriot нельзя считать «чудо-оружием».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как именно российской ракете удалось подбить ЗРК, который считается одной из самых совершенных в мире систем ПВО. Отметим, «Кинжал» не первый раз использован в ходе спецоперации. Ранее ВКС РФ с помощью данных ракет уничтожали укрепленные бункеры, заглубленные командные пункты, склады оружия и другие подобные цели. Впервые Россия применила гиперзвуковое оружие в рамках СВО еще в марте 2022 года. Тогда военные поразили советское хранилище ядерного оружия на Украине.
Politico: Вашингтон рассматривает варианты заморозки конфликта на Украине
Politico: Внутри администрации Байдена ведется обсуждение вариантов замораживания конфликта на Украине
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Американская сторона ведет подготовку к приостановке украинского конфликта, которая может привести к ситуации как на Корейском полуострове, сообщили источники издания Politico.
Несколько ведомств США и Белый дом изучали возможность развития конфликта на Украине, включая его «заморозку» на долгий срок, сообщили собеседники Politico, передает ТАСС. По этому сценарию планируется согласовать потенциальные линии, которые Украина и Россия согласятся не переходить, при этом они не обязательно должны быть официальными границами.
По мнению авторов статьи, это наиболее возможный вариант развития событий, так как стороны не хотят признавать поражение, а Вашингтон считает, что контрнаступление киевского режима не сможет нанести «смертельного удара» Москве.
Один источник, знакомый с обсуждениями внутри администрации президента Джо Байдена, уточнил, что в США планируется долгосрочная перспектива, независимо от того, будет ли выглядеть конфликт «замороженным или оттаявшим».
Издание считает, что сама идея о долгосрочном планировании может подорвать уверенность киевских властей в том, что Вашингтон продолжит помогать им.
В начале года на Украине появились слухи о том, что Запад может определить для страны такой же сценарий, по которому разделили Корею на две части.
Политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что у двух исторических событий больше различий, чем сходств.
FT: У Киева осталось пять месяцев на попытки переломить ситуацию в конфликте
Financial Times: В США считают, что следующие пять месяцев станут для Украины решающими в конфликте с Россией
Вашингтон рассчитывает, что у Киева осталось пять месяцев на то, чтобы переломить ситуацию в конфликте с Россией в свою пользу, пишет Financial Times.
Вашингтон рассматривает следующие пять месяцев как решающие для исхода конфликта на Украине. По мнению США, после этого у Киева не останется реальных шансов изменить ситуацию, пишет Financial Times со ссылкой на близкие к американским властям источники.
Причиной для таких опасений украинских союзников служит то, что уровень поддержки Киева почти достиг своего максимума. Кроме того, высокопоставленные европейские чиновники все больше обеспокоены поставками в следующем году, поскольку в США стартует вызывающая разногласия президентская кампания. Европейские союзники сомневаются, что США смогут выполнить одобренный в 2022 году пакет помощи в 48 млрд долларов, особенно потому, что это требует очередного голосования в Конгрессе этой осенью на фоне более пристрастных дебатов о войне, отмечает издание.
Судя по предварительным договоренностям, Киеву хватит военной техники и вооружения именно на пять месяцев. Еще один из американских чиновников предположил, что текущий уровень поддержки Украины не продержится больше одного года или двух лет. «Мы не можем вечно поддерживать один и тот же уровень помощи», – заявил он, передает телеканал «360».
Ранее источник сообщал, что если к началу осени Киев не продемонстрирует каких-либо успехов в ходе конфликта с Москвой, международное сообщество начнет оказывать на Запад серьезное давление, чтобы усадить Россию и Украину за стол переговоров.
Москва обвинила США в провокации из-за предложения «прогнать русских» из Армении
Глава МИД Лавров обвинил США в провокации из-за предложения «прогнать русских» из Армении
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В Москве предложения Соединенных Штатов «прогнать русских» из Армении сочли откровенной провокацией, заявил глава МИД Сергей Лавров.
На сайте ведомства указано, что в Москве знают о том, что армянам предлагается «прогнать русских со своей территории вместе с пограничниками», а также убрать военную базу, а Вашингтон якобы будет помогать обеспечивать безопасность.
Также Лавров добавил, что Армения получила бы более стабильную ситуацию, если бы позволила развернуть миссию наблюдателей ОДКБ, документ о развертывании которой был подготовлен еще осенью 2022 года, однако так и не был подписан.
В заключение министр подчеркнул, что тот документ был согласован на уровне глав МИД других стран, однако Армения сама в последний момент попросила отложить его принятие.
Ранее глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что Армения и Россия имеют тесные экономические связи, но Ереван не помогает Москве обойти западные санкции, чтобы не навредить себе.
CNN: Администрация Байдена разрешит союзникам экспорт истребителей F-16 на Украину
CNN: Вашингтон не станет запрещать союзникам поставлять Киеву F-16
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Администрация президента США Джо Байдена намерена разрешить союзникам передачу Киеву истребителей F-16, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.
По их данным, Белый дом сигнализирует европейским союзникам о том, что не собирается блокировать поставки F-16, поскольку постоянно испытывает давление со стороны Конгресса и других стран, при этом сотрудникам администрации американского президента ничего не известно об официальных запросах на экспорт самолетов, а должностные лица Госдепа США пока не получали приказа об оформлении документов для их передачи, передает ТАСС.
Телеканал отмечает, что ряд чиновников сомневаются в целесообразности поставок Киеву F-16. Они считают, что российская противовоздушная оборона эффективна против истребителей, поэтому вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят незначительное количество миссий с использованием уже имеющейся у них военной авиации.
Ранее группа из 14 членов Конгресса направила администрации президента США Джо Байдена письмо с просьбой немедленно разблокировать поставки Украине истребителей F-16.
Получит ли Украина истребители НАТО?
CNN: ЗРК Patriot не получил серьезных повреждений после российского удара
Американский ЗРК Patriot, поставленный киевскому режиму, все еще можно использовать после нанесенного российской стороной удара, сообщили CNN источники в администрации США.
Комплекс готов к работе, его радар, который является одним из самых ключевых компонентов, не поврежден, сообщили собеседники CNN, передает ТАСС.
Сейчас нет информации о том, какой именно элемент ЗРК поврежден, но ряд собеседников полагает, что Patriot не придется вывозить из зоны боевых действий для ремонта.
Россия нанесла массированный удар по украинской столице во вторник. Минобороны указало, что был поражен американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.
Патрушев обвинил США в причастности к убийству Дугиной и Татарского
Секретарь Совбеза России Патрушев обвинил США в причастности к убийству Дугиной и Татарского
Убийство журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также подрыв автомобиля Захара Прилепина были совершены Киевом при координации из Вашингтона, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
По его словам, вскормленный англосаксами киевский неонацистский режим перенес террористические действия на территорию России. По имеющимся сведениям, совершенные теракты, в числе которых убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского (Максима Фомина), а также подрыв машины Захара Прилепина, взрыв Крымского моста» и подрыв газопровода «Северный поток» осуществлялись при координации спецслужб США, передает ТАСС.
Напомним, глава ГУР украинского Минобороны Кирилл Буданов признал причастность Украины к терактам в России.
Киссинджер призвал принять Украину в НАТО для ее усмирения
Киссинджер призвал принять Украину в НАТО из-за неопытности ее руководства
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Украина становится страной с наилучшим вооружением, но наименее стратегически опытным руководством в Европе, ее следует принять в НАТО, чтобы контролировать, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
Если российская спецоперация закончится не в пользу Москвы, мир получит «недовольную Россию, но также недовольную Украину», сказал Киссинджер. Украину следует принять в НАТО «ради безопасности Европы», тогда Киев «не сможет принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне», передает РИА «Новости» со ссылкой на Economist.
По его мнению, Россия больше не является конвенциональной угрозой. Киссинджер заявил, что, будь у него возможность обсудить Украину с главой российского государства Владимиром Путиным, он сказал бы президенту России, что для Москвы «тоже было бы безопаснее» вступление Украины в НАТО. Однако Европа не хочет этого, заявил Киссинджер, европейцы предпочитают вооружить ее и заставить обороняться.
Киссинджер полагает, что при определенных условиях Китай «мог бы неохотно согласиться на членство Украины в НАТО», передает ТАСС.
Кроме того, Киссинджер заявил, что предложенный Россией проект договора с США о гарантиях безопасности мог бы стать основой для диалога между сторонами, но не был воспринят серьезно властями Соединенных Штатов. Он предположил, что диалогу могло помешать крайне неприязненное личное отношение к Путину главного американского переговорщика. Вероятно, Киссинджер говорил о замглавы Госдепа Уэнди Шерман.
Киссинджер напомнил, что так называемый Берлинский ультиматум первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева привел к долгим переговорам и подписанию четырехстороннего соглашения по Берлину, но в случае с Украиной диалога не получилось. Киссинджер счел ошибкой то, что США допустили вступление в будущем Украины и Грузии в НАТО. Однако это, по его словам, «не оправдывает действий России».
Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес, говоря о возможности вступление Украины в НАТО, заявил: «Очевидно, не прямо сейчас, не сейчас». В 2022 году Украина подала заявление на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. При этом заявку Киева НАТО собирается рассматривать только после окончания боевых действий на Украине.
Посол Антонов осудил кампанию спецслужб США против России
Посол Антонов назвал частью гибридной войны против России попытки ЦРУ вербовать ее граждан
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ЦРУ, предпринимая попытки вербовать россиян через пропагандистские видеоролики, участвует в гибридной войне против России, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов заявил, что спецслужбы США и раньше предпринимали «наглые провокации» – так, в посольстве при использовании YouTube «всплывает так называемая таргетированная реклама в виде вербовочных видеороликов от имени ФБР», «указываются телефоны, по которым можно позвонить и стать предателем». По словам Антонова, это началось еще в 2022 году. Он заявил, что против России ведется «скоординированная кампания в рамках гибридной войны», передает ТАСС.
Как заявил посол, противники России «со времен поражения Наполеона осознали непоколебимость нашей страны перед атаками извне». После провала «санкционного блицкрига», осознания того, что военное поражение России нанести не удастся, на Западе захотели «посеять смуту в российском обществе». Он выразил уверенность, что «горе-креативщики» из Вашингтона не добьются успеха.
Центральное разведывательное управление США сообщило, что «впервые создало канал в Telegram, чтобы связаться с теми, кто чувствует себя вынужденным сотрудничать с ЦРУ». Ведомство интересует информация об «экономике или высшем руководстве» России.
Кроме того, посольство России выразило в Telegram возмущение «заявлением представителей Госдепа США о якобы неосведомленности по поводу высказываний руководства украинской военной разведки о причастности киевского режима к убийствам и покушениям на российских журналистов».
Как заявило посольство, США «предпочитают «не замечать», что Киев, заручившись американской всесторонней поддержкой, уже не скрывает своих террористических действий». При этом в США рассуждают о возможности объявить Россию «страной – спонсором терроризма».
Посольство обвинило Вашингтон в «исключительном лицемерии» и подчеркнуло, что для «режима Зеленского» жизни людей ничего не стоят, причем речь идет как об украинцах, так и о гражданах других стран.
Напомним, глава ГУР украинского минобороны Кирилл Буданов признал причастность Украины к терактам в России.
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