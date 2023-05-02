Временный поверенный в делах Польши покинул здание МИД без комментариев

Временный поверенный в делах Польши Щлядевски покинул здание МИД без комментариев

Временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевски, вызванный в МИД России в связи с захватом школы при посольстве России, покинул здание российского дипведомства.

Отмечается, что в МИД России Щлядевски пробыл около 20 минут, и покинул здание без комментариев, передает ТАСС.

Временного поверенного Польши вызвали в российский МИД в связи с изъятием польскими властями здания школы при посольстве России.

Ранее посольство России в Польше передало в МИД страны ноту протеста в связи с захватом здания российской школы в Варшаве.

Напомним, полиция Варшавы ворвалась в здание школы при российском посольстве. Сотрудников попросили покинуть здание до 18.00 субботы. Сотрудники школы при посольстве в Польше начали грузить вещи под «Прощание славянки».

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что захват российской школы при посольстве укрепил репутацию Польши как самого русофобского государства.