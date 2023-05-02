Россиян предупредили об активизации лже-турфирм с началом сезона отпусков

Из-за начала сезона отпусков активизировали работу кибермошенники: они создают сайты-клоны и фейковые профили турфирм в соцсетях, на которые ведут фишинговые ссылки в присылаемых сообщениях, сообщил руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Он рассказал «Газете.Ru», что мошенники используют отзывы и телефоны служб поддержки реальных турагентств. В связи с этим он посоветовал внимательно проверять турфирму. Например, если вам предлагают скидку в 10–50% при условии полной предоплаты, от такой путевки лучше отказаться. Также стоит поставить под сомнение предложение, в котором вас просят перевести оплату путем перевода на карту или электронный кошелек.

Также эксперт рассказал, что мошенники могут красть бонусы, мили, баллы и скидочные карты.

Чтобы защитить себя, заключил Кузьменко, необходимо создавать сложный пароль – от восьми символов с комбинацией регистров и добавлением цифр, а также перепроверять сайты, на которые вы попали из рекламных сообщений.

Напомним, главный признак того, что вам звонят телефонные мошенники, – это скрытый или слишком короткий (из трех или четырех цифр) номер, сообщил доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.