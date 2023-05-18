Советник главы ДНР подчеркнул отсутствие значимых прорывов ВСУ

Советник главы ДНР Гагин указал на отсутствие значимых прорывов ВСУ на линии боевого соприкосновения

На линии боевого соприкосновения нет значимых прорывов российской обороны вооруженными силами Украины, ВСУ нигде не добились «существенного результата», заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Гагин отметил, что «колоссальных прорывов, обещанных украинской стороной, нет», но не следует недооценивать Киев. Подчеркивается, что Украина получила технику для контрнаступления, которое «в любом случае состоится». По мнению Гагина, сейчас Украина «прощупывает линию фронта и ищет слабые места», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».

Комментируя уничтожение американских ЗРК Patriot в Киеве, Гагин указал, что «это выявило некоторые минусы в работе самой системы Patriot». Он отметил, что ЗРК «был уничтожен достаточно несложно». Гагин предположил, что ВКС «смогут повторить этот успех». Он полагает, что «это, скорее всего, скажется на возможных поставках других таких же систем из стран НАТО для Украины», а также «в принципе на поставках вооружений».

Особенно потеря Patriot должна сказаться на поставках «новейших высокоточных» вооружений, поскольку Украина их «ежедневно теряет», причем не только в бою – российские войска «захватывают целиком подобные изделия, а это уже влечет за собой возможности потери технологий», сказал Гагин.

Напомним, сообщалось, что ВСУ начали «ползучее контрнаступление», маскируя главный удар серией мелких.