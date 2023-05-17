Бойцы ВСУ пожаловались на «безумие» в Артемовске

Ситуация в Артемовске осложнилась настолько, что киевскому режиму приходится направлять туда исключительно добровольцев, находиться в городе сейчас – это «безумие», сообщили украинские военные New York Times.

Внутри Артемовска установилась катастрофическая ситуация, по этой причине командирам приходится присылать туда только добровольцев, заявили украинские военные New York Times, передает РИА «Новости».

Один из собеседников издания отметил, что те, кто заходят в город, должны осознавать, что могут не выйти оттуда. Другой заявил, что находиться в Артемовске сейчас – «это безумие».

Ранее в среду в Минобороны заявили, что Южная группировка войск отразила семь атак ВСУ, пока штурмовые отряды продолжили зачистку Артемовска.