Штурмовые отряды продолжили овладение западными кварталами Артемовска, подразделения Южной группировки войск сдерживали противника на флангах, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Самая сложная обстановка складывалась возле пунктов Красное и Богдановка, где российские войска отразили семь атак ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В результате наступательных действий подразделений ВДВ был занят более выгодный рубеж обороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией Южной группировки войск было нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Константиновки и Красного.

Авиацией в районе Артемовска за минувшие сутки совершены семь вылетов самолетов. Артиллерией выполнены 64 огневые задачи, сообщил Конашенков.

В целом потери противника на Донецком направлении составили до 360 военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера, пять бронемашин, британская гаубица L-119, самоходная артустановка «Гвоздика».

Под Авдеевкой Донецкой народной республики (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ. А недалеко от пункта Ступочки уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила и техника возле Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Ольшаны, Петропавловки и Масютовки Харьковской области.

Рядом с Тимковкой Харьковской области, Розовкой, Стельмаховкой и Новоселовским ЛНР пресечены действия шести диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

За последние сутки потери противника составили порядка 115 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубица «Мста-Б», отчитались в Минобороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника у Невского, Червоной Дибровы ЛНР и Григоровки Донецкой народной республики (ДНР).

Подразделениями 252-го мотострелкового полка под Червонопоповкой ЛНР отражены две атаки штурмовых групп ВСУ при поддержке двух танков. Ликвидированы более 30 военнослужащих и танк.

Всего на Краснолиманском направлении за последние сутки уничтожены более 70 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, самоходная артустановка «Акация» и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника рядом с Павловкой, Шевченко, Червоным, Великой Новоселкой ДНР, Новоданиловкой и Малой Токмачкой Запорожской области. За прошедшие сутки на этих направлениях потери противника составили до 150 военнослужащих, два бронеавтомобиля, гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два бронеавтомобиля, две самоходные установки «Гвоздика», гаубица «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВС России поражены 83 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 112 районах.

В окрестностях Херсона поражен пункт управления тактической группы «Гром» ВСУ.

В районе Преображенки Запорожской области поражен пункт управления подразделений 44-й артиллерийской бригады ВСУ, отчитались в Минобороны.

Рядом с островом Великий Херсонской области поражен наблюдательный пункт сил спецопераций ВСУ.

Средствами ПВО перехвачены девять снарядов РСЗО HIMARS.

Также уничтожены 19 украинских беспилотников в районах пунктов Инженерное, Чубаревка, Работино Запорожской области, Неждановка, Великий Выселок Харьковской области, Верхнеторецкое, Донецк, Старомлыновка ДНР, Новодружеск, Червонопоповка, Коломыйчиха ЛНР, Новая Каховка Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.