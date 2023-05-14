Новая серия взрывов прогремела на Украине

Взрывы прогремели в Тернопольской и Сумской областях Украины

В Тернопольской области Украины прогремела новая серия взрывов, сообщил глава Тернопольской областной госадминистрации Владимир Труш. Также сообщается о взрывах в Сумской области и находящемся под контролем украинских войск Херсоне.

Украинские СМИ сообщают, что «на Сумщине прозвучали взрывы». Также «очень мощные» взрывы были слышны в Херсоне около 4.18, передает РИА «Новости».

Воздушная тревога, объявленная в 03.42 мск на всей территории Украины, продлилась около двух часов, после чего была отменена, передает ТАСС.

Напомним, в субботу вечером уже был мощный взрыв в Тернополе. Также взрывы звучали в Киеве, Харьковской области и Херсоне.