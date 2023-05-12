В Британии раскрыли причину поражения Запада в войне санкций с Россией

Spectator: Санкционная война Запада с Россией провалилась из-за нежелания остальных стран вести противостояние

Запад начал войну санкций с завышенной оценкой собственного влияния и намерением добиться капитуляции России и в итоге потерпел поражение из-за нежелания остальных стран вести экономическое противостояние с Москвой, считает автор публикации, опубликованной в британском журнале The Spectator.

Как отметил автор публикации, после начала санкционной войны Запада против России выяснилось, что у остальных стран нет желания вводить санкции ни против Москвы, ни против российских «олигархов». Более того, вопреки надеждам Запада на капитуляцию России, готовность остальных стран сотрудничать с ней нарушила эти планы, передает РИА «Новости».

Как отмечает издание, вскоре стало ясно, что в то время как Запад был заинтересован в экономической войне, остальной мир этого не хотел. Так, после сокращения экспорта российских нефти и газа в Европу Россия быстро увеличила экспорт в Китай и Индию.

Подтверждением неэффективности санкционной политики Запада авторы материала считают прогнозы МВФ по росту российской экономики. В итоге авторы материала пришли к выводу, что российская экономика не разрушена, она просто была реструктурирована и переориентирована с Запада на Восток и Юг.

Напомним, ЦБ спрогнозировал рост ВВП России во втором квартале 2023 года на 4,2%.