ЦБ спрогнозировал рост ВВП России во втором квартале 2023 года на 4,2%

ЦБ в докладе о денежно-кредитной политике спрогнозировал рост ВВП России во втором квартале 2023 года на 4,2%

Снижение ВВП РФ в первом квартале 2023 года, по оценке Банка России, составило 2,3%, однако уже во втором квартале ЦБ ожидает роста российской экономики сразу на 4,2%, говорится в докладе о денежно-кредитной политике регулятора.

Согласно докладу Банка России, наблюдавшийся в январе – марте 2023 года более высокий уровень потребительской и инвестиционной активности, а также сохраняющаяся вблизи минимальных уровней безработица позволяют улучшить прогноз темпов прироста ВВП в 2023 году до 0,5-2,0% (прежний прогноз – от минус 1% до 1%). По прогнозу экспертов ЦБ, в 2024 году экономика России продолжит восстанавливаться и уже к концу 2024 года вернется на уровень четвертого квартала 2021 года, а к 2025 году темп прироста ВВП стабилизируется в диапазоне 1,5-2,5%, передает ТАСС.

При этом аналитики ЦБ считают, что основной движущей силой расширения экономики России в 2023 году будет внутренний спрос, особенно заметно поддерживать выпуск будет спрос домохозяйств, его восстановительный рост будет продолжаться весь год.

Спрос государственного сектора, по прогнозу ЦБ, также будет сохраняться высоким и поддержит инвестиционную активность. В течение 2023 года ожидается размещение средств ФНБ в инфраструктурные проекты внутри экономики России. Кроме того, заметный положительный вклад в выпуск внесут крупные инвестиционные проекты, преимущественно компаний с государственным участием, считает регулятор.

В свою очередь, инвестиции частного сектора, по мнению аналитиков Банка России, останутся вблизи уровня конца 2022 года. Как полагает ЦБ, их более существенному росту препятствуют сохраняющиеся ограничения на инвестиционный импорт, закрытие ряда совместных проектов и ограничение доступа к технологиям. Высокая потребительская и инвестиционная активность, по прогнозу ЦБ, будет сопровождаться заметным отрицательным вкладом импорта, рост ВВП также будет сдерживать экспорт.

При этом в 2024 году инвестиции, по мнению экспертов Банка России, будут вносить отрицательный вклад в прирост ВВП. Во-первых, скажется сокращение государственного спроса на фоне нормализации бюджетной политики, во-вторых – снизятся частные инвестиции. Немалую роль в этом сыграет снижение инвестиций в запасы.

Из доклада ЦБ следует, что после масштабной закупки товаров в 2022 году, которые пока остаются нераспроданными, компании будут с осторожностью формировать запасы конечных товаров новых марок, предпочитая сначала определить их востребованность у потребителей. Кроме того, компании продолжают адаптироваться к новым поставщикам продукции, проводя тестирование замещающих компонентов, сырья и другой промежуточной продукции и оценивая соотношение качества и себестоимости, что также будет сдерживать пополнение запасов в 2024 году, считают эксперты Банка России.

Напомним, по данным Всемирного банка и национальных статистических служб, в 2022 году Россия произвела товаров и услуг на 2,3 трлн долларов и впервые после 2014 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира.