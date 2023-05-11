В Польше испугались остаться наедине с Россией после поражения Украины

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11 мая, четверг | Последнее обновление — 17:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Бастрыкин назвал организаторов покушения на Прилепина
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Для меня это была первая поездка в Донбасс. Я ее воспринял не как творческую командировку, а как паломничество. Здесь человеку открывается тот самый смысл жизни, который принято считать сокрытым от нас, а то и вовсе несуществующим.
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Преимущества использования искусственного интеллекта – экономия и скорость – очевидны для любого кинопродюсера: их использование позволяет дешево (за плату держателю ИИ) и почти мгновенно получить сценарий на основе случайно пришедшей с утра в голову мысли.
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Поучителен состоявшийся 22 февраля 1946 года в Нюрнберге допрос свидетеля обвинения, директора Эрмитажа академика И. А. Орбели. Давая показания об артобстрелах Зимнего дворца немецкой артиллерией, он встретился с попыткой защиты размазать свидетеля.
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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В Польше испугались остаться наедине с Россией после поражения Украины
Mysl Polska: Польша останется наедине с Россией после поражения Украины
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Вашингтон оставит Варшаву один на один с Москвой после того, как проиграет Киев, поскольку сам будет в состоянии вооруженного конфликта с Пекином, полагает обозреватель газеты Mysl Polska Анджей Шлензак.
Украинские подразделения не побеждают на поле боя, и шансов у нее победить все меньше, заявил обозреватель Mysl Polska, передает радио Sputnik.
Американская сторона намеревается конфликтом на Украине максимально ослабить Россию политически, экономически и в военном плане. Китай же не может позволить ослабить Россию.
КНР, вступая в игру на Украине, превращается из регионального игрока в глобального, и приближает начало конфликта США и Китая, и это не скажется лучшим образом на Польше.
Если Киев проиграет Москве, а на другой части света вспыхнет китайско-американский конфликт, то вряд ли Вашингтон поддержит Варшаву, указал Шлензак.
США придется сосредоточить все силы против Китая и привлечь к этому НАТО, а Польша, разрушившая отношения с Россией, не сможет ни на кого рассчитывать, пояснил он.
В Киеве пригрозили ЕС терактами и масштабной войной
Подоляк: В случае прекращения поставок оружия Украине в Европе увеличится число терактов и начнется масштабная война
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил мнение, что в случае прекращения поставок оружия Украине в Европе существенно увеличится количество терактов и начнется масштабная война.
Подоляк заявил в эфире телеканала «Рада», что остановка поставок оружия Украине будет означать резкое масштабирование войны в Европе. По словам советника главы офиса Зеленского, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель должен был заявить, что в случае прекращения предоставления оружия Украине начнется война в других странах, существенно увеличится количество терактов в Европе. Он подчеркнул, что Европе не будут сидеть в ресторанчиках и есть круассаны спокойно, передает РИА «Новости».
Накануне глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украине без поддержки Запада пришлось бы сдаться в течение нескольких дней.
В Сети высмеяли перепутавшего «Кинжал» с обычной авиабомбой Кличко
Пользователи Сети высмеяли мэра Киева Кличко, который перепутал «Кинжал» с авиабомбой БетАБ-500ШП
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Пользователи соцсетей высмеяли мэра украинской столицы Виталия Кличко, который представил немецким журналистам обломки якобы сбитой украинской ПВО ракеты «Кинжал». По словам экспертов, киевский градоначальник выдал за «Кинжал» бомбу БетАБ-500ШП.
Корреспондент немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер опубликовал в Twitter видео с мэром Киева Виталием Кличко, который говорит о якобы сбитых Украиной обломках российских ракет. При этом один из образцов представлен как оболочка боевой части гиперзвуковой ракеты «Кинжал», пишет «Коммерсант».
Однако в Сети усомнились в достоверности этой информации. Так, авторы Telegram-канала Милитарист предположили, что Кличко пал жертвой обмана со стороны украинских вооруженных сил и выдал за «Кинжал» бомбу БетАБ-500ШП.
Военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник в своем Telegram также написал, что «показанный кусок головной части не принадлежит ни аэробаллистической ракете 9-С-7760 (авиационного ракетного комплекса Х-47М2 «Кинжал»), ни близкородственной ей 9М723 ни в одной из известных версий их оснащения».
Издание Украина.ру в своем Telegram и вовсе высмеяло киевского градоначальника. «Масштаб – москальская выдумка! Арифметика – москальская лженаука! Моск (укр. – мозг) – МОСКальский орган!» – написали авторы канала.
Напомним, первыми о сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но это заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Однако позже уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету. В Пентагоне также заявили, что украинские войска, используя ЗРК Patriot, якобы сбили российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал».
Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что Пентагон умышленно разгоняет фейк о сбитой ракете «Кинжал», пытаясь создать видимость сверхвысокой эффективности своих ЗРК.
СМИ: Зеленский пойдет на переговоры с Россией, чтобы сохранить лицо
The Hill: Зеленский, вероятно, готов предложить прекращение боевых действий ради сохранения лица
У президента Украины не так много способов сохранить лицо на фоне происходящих событий, одним из вариантов для него остаются переговоры с Россией, считает автор сайта The Hill Джозеф Боско.
Он указывает в статье, что одной из причин для переговоров может быть возможное посредничество Пекина, передает РИА «Новости».
Боско отмечает, что Зеленский, вероятно, готов предложить «прекращение боевых действий ради сохранения лица, а это означает, что Россия сохранит за собой часть территории». При этом он отмечает, что «Крым, похоже, не подлежит обсуждению для обеих сторон».
Также на решение украинского лидера влияет и неготовность президента США Джо Байдена снабжать Киев более современным наступательным оружием.
Ранее в США объяснили, почему Украина не сможет ударить по Крыму.
Военкоры показали уничтоженную технику НАТО в одном из дворов Артемовска
Военкоры показали разнообразную уничтоженную технику стран НАТО в одном из дворов Артемовска
Военкоры показали снятое военным ВСУ видео уничтоженной техники из разных стран НАТО в одном из дворов Артемовска.
Украинский военный снял, как всего лишь в одном дворе Артемовска находятся уничтоженные американский HMMWV (Humvee), канадский бронеавтомобиль Senator, там же найдена подбитая турецкая бронемашина BMC Kirpi.
Он также снял БМП-2 и другую технику, которая не опознана, отмечают военкоры в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что военкоры заметили особый знак на американских боевых машинах на Украине.
Российская ПВО отбила все атаки дронов ВСУ на Москву 9 мая
Генерал Липовой: Все атаки дронов ВСУ на Москву 9 мая были отражены
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Украинские дроны совершали попытки атак на Москву 9 мая, все беспилотники были обезврежены, заявил генерал-майор авиации, Герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой.
По его словам, в День Победы было зафиксировано около ста атак беспилотников, которые были запущены с территории Украины и Московской области, с целью добраться до Красной площади и нанести какой-либо ущерб, однако все дроны были перехвачены и уничтожены российской ПВО, передает РИА «Новости».
Генерал уточнил, что впервые применялись дроны американской разработки с максимальным радиусом действия до 800 км, которые используются в разведывательных и ударных целях.
По словам Липового, БПЛА были сбиты в Белгородской области, несколько беспилотников были обезврежены на территории Курской области, на территории Воронежа и на территории Калужской области.
Также генерал заявил, что запущенный с территории Московской области ударный беспилотник был начинен взрывчаткой, однако в результате действий кремлевской охраны и Федеральной службы охраны все БПЛА были обезврежены.
Накануне в Московской области сообщили, что за последние два дня обнаружили два упавших беспилотных летательных аппарата.
В Кремле ранее заявили, что попытка Киева атаковать Кремль при помощи беспилотников является возмутительным шагом, который приравнивает Украину к государствам – спонсорам терроризма.
Напомним, в Москве и Подмосковье запретили полеты всех беспилотников, такое же решение приняли в руководстве Петербурга.
Мирошник: Украина выдумывает проблемы России в Артемовске
Экс-посол ЛНР Мирошник: Солдаты ВС РФ в районе Артемовска морально и физически готовы дать отпор ВСУ
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ВС РФ своевременно решают проблемы координации военных подразделений. Фронт постепенно выравнивается, наши бойцы панике не поддаются. Мы хорошо изучили противника, поэтому готовы дать отпор ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник, комментируя ситуацию в Артемовске.
«В Сети появилась информация о том, что у наших военных есть проблемы на флангах под Артемовском. Однако эти слухи намеренно распространяются ВСУ. Украина хочет хоть как-то разбавить негативный информационный фон. Местные СМИ пишут только об ожидании контрнаступления, ведь реальных побед не имеется», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Их журналистам и политикам приходится буквально выдумывать в Сети несуществующие проблемы России. В реальности все вопросы координации действий воинских подразделений постепенно решаются. Фронт выровнялся: на проблемные участки перебрасываются необходимые силы. Ни о какой панике и речи быть не может», – отмечает эксперт.
«Нам хорошо известны планы офиса Зеленского. О том, что ВСУ могут предпринять попытку отрезать наши формирования в Артемовске от основных воинских частей, слухи уже были. Мы готовы ко всему: морально и физически», – подчеркивает собеседник.
«Кроме того, противник нами изучен. Россия прекрасно осведомлена о численности ВСУ, о количестве имеющейся у них техники. Даже возможные направления прорыва в Артемовске известны. В общем, если хотят испытать судьбу, пусть попробуют сунуться», – резюмирует Мирошник.
Ранее стало известно, что Артемовск в ДНР был практически освобожден ВС РФ – по прямой до въезда в город осталось около 740 метров. По словам бойца группы «Вагнер», зачищен квартал вблизи училища, а российские бойцы вплотную подошли к последнему укрепрайону ВСУ в городе. Осталось лишь выйти на дорогу-пересечение улиц Юбилейная и Леваневского, по которой Украина снабжает свой гарнизон.
Напомним, ВС РФ приступили к штурму последней цитадели противника. Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» со ссылкой на украинских аналитиков и военных, продолжаются бои вдоль участка улицы Медведева на севере «серой» зоны города, а в районе Ивановского ВСУ пытаются контратаковать и отодвинуть российских бойцов. Между тем ЧВК «Вагнер» подтянула резервы и с новой силой пошла на штурм.
Зеленский заявил о переносе начала контрнаступления ВСУ
Зеленский: Для начала контрнаступления ВСУ потребуется еще немного времени
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Вооруженным силам Украины потребуется еще немного времени, чтобы подготовиться к контрнаступлению, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью европейским СМИ.
По словам украинского президента, войска его страны могут начать наступление уже сейчас, но это приведет к большим потерям в войсках. Зеленский назвал это неприемлемым. «Поэтому нам нужно еще немного подождать», – добавил он, передает ТАСС.
При этом украинский президент заявил, что, хотя войска полностью готовы к боевым действиям, ВСУ все еще испытывают нехватку «в некоторых вещах». В том числе Киеву не хватает западной бронетехники, которая поступает на Украину партиями.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не рассматривать ожидаемое контрнаступление ВСУ как последнее. По его словам, в случае неудачи первой попытки Киев может организовать вторую. Между тем глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что возможное контрнаступление ВСУ в Запорожской области плохо закончится для президента Украины Владимира Зеленского.
США пригрозили Грузии санкциями в случае прямых авиарейсов в Россию
В Госдепе США допустили введение санкций против авиакомпаний Грузии в случае возобновления прямых авиарейсов с Россией
Возобновление прямых авиарейсов между Россией и Грузией вызовет в США обеспокоенность по поводу возможного введения санкций в отношении грузинских авиакомпаний, которые будут обслуживать самолеты, находящиеся под импортным и экспортным контролем, заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.
В Госдепе напомнили, что ряд западных государств, включая Соединенные Штаты, запрещают российским самолетам заходить в свое воздушное пространство. В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что возобновление прямых авиарейсов между Россией и Грузией вызовет в Госдепе США обеспокоенность по поводу возможного введения санкций в отношении грузинских авиакомпаний, которые будут обслуживать самолеты, находящиеся под импортным и экспортным контролем, передает ИА EADaily.
В Госдепартаменте США также выразили мнение, что, учитывая конфликт на Украине, для Грузии сейчас якобы не время углублять отношения с Россией. По версии Госдепа США, для грузинского народа якобы предпочтительнее, чтобы Россия вывела свои войска с 20% территории Грузии, которую в Вашингтоне считают оккупированной, чем занималась восстановлением прямого авиасообщения между странами или отменой визового режима.
Ранее глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили приветствовал решение России отменить визовый режим для граждан республики. В свою очередь грузинские радикалы пообещали «физическое противодействие» российским авиакомпаниям в случае возобновления прямого авиасообщения между странами.
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Кремль дал оценку поставке Британией Украине ракет большой дальности
Российские военные адекватно ответят на поставку Британией Киеву ракет большой дальности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, Кремль «весьма негативно» отнесся к этим поставкам, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что российские военные «с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне», – сказал он.
Напомним, Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. С Киева взяли обещание, что ракеты не будут использоваться против гражданских объектов в России.
В США заметили разрушительный эффект от санкций против России
Red Pilled TV: Санкции против России уничтожили экономику Украины и полностью изменили положение доллара США в мире
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Введенные для сдерживания России экономические санкции уничтожили экономику Украины и полностью изменили положение доллара США в мире, заявил экс-ведущий телеканала Fox News Клейтон Моррис в размещенном на YouTube-канале Red Pilled TV видео.
Моррис пришел к выводу, что введенные для сдерживания России экономические санкции уничтожили экономику Украины, так как украинские макроэкономические показатели начали стремительно ухудшаться после введения антироссийских санкций. Он также обратил внимание, что показатели ВВП России вернулись к довоенным значениям, назвав это парадоксом, передает РИА «Новости».
Моррис также отметил, что ограничения полностью изменили положение доллара США в мире. Журналист пришел к выводу, что за последний год доля доллара в мировых валютных резервах снижалась в десять раз быстрее, чем в среднем за последние два десятилетия. Так, в период с 2001 по 2022 годы доля мировых валютных резервов, хранящихся в долларах, снизилась с 71 до 55%, а за последний год она сократилась еще на 8%. По мнению Морриса, существующая обстановке в мире заставляет страны использовать другие валюты для торговли, что является опаснейшей угрозой для финансовой системы США.
Ранее в Китае заявили об «охватившей планету дедолларизации» из-за решения США использовать финансовую систему в качестве оружия против России.
Песков: За год СВО достигнуты определенные цели
Пресс-секретарь президента РФ Песков: За год СВО достигнуты определенные цели
Определенные цели были достигнуты за год специальной военной операции (СВО), но продолжаются обстрелы системами залпового огня, бомбардировки Донецка, противника нужно отодвинуть на значительные расстояния, поэтому операция будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Специальная военная операция продолжается. Это очень сложная операция, и, конечно, за год достигнуты определенные цели», – сказал представитель Кремля в интервью телеканалу ATV (Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины), передает ТАСС.
Он напомнил, что еще 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин говорил о необходимости в первую очередь обеспечить безопасность жителей Донбасса – тех людей, которые на протяжении долгих восьми лет фактически жили под бомбежками своей собственной страны, под теми бомбежками, которые предпочитали абсолютно не замечать на Западе.
Представитель Кремля указал, что частично эту задачу удалось решить, но пока еще мы далеки от того, чтобы ее полностью выполнить, так как продолжаются обстрелы системами залпового огня, бомбардировки Донецка, других населенных пунктов, поэтому противника нужно отодвинуть на значительные расстояния и операция будет еще продолжаться.
Тем не менее, добавил пресс-секретарь президента, «освобождены от неонацистов значительные территории в Донбассе», «на этих территориях состоялись референдумы, и люди, которые проживали на этих территориях, проголосовали за то, чтобы войти в состав России, это один из очень существенных и важных итогов».
Он также отметил, что «удалось изрядно потрепать военную машину Украины», «с помощью высокоточных российских ракет удалось разрушить очень много военных производств, ликвидировать запасы вооружения». Песков напомнил, что «демилитаризация Украины тоже (помимо защиты Донбасса) была заявлена как очень важная цель СВО». Представитель Кремля заверил, что эта работа будет продолжаться.
Песков согласился, что сопоставить военный потенциал Украины и России, конечно, очень сложно. Он подчеркнул, что русские «так медленно действуют», потому что не ведут войну. Представитель Кремля отметил, что вести войну означает полное уничтожение инфраструктуры, городов, чего Россия не делает, Россия пытается сохранять инфраструктуру и человеческие жизни.
Бастрыкин: ВСУ готовили нападение на Донбасс с выходом на границы России в марте 2022 года
Председатель СК Бастрыкин: ВСУ готовили нападение на Донбасс с выходом на границы России в марте 2022 года
В Москве есть документальные подтверждения подготовки киевским режимом нападения на Донбасс в марте 2022 года с выходом на российские границы, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
По его словам, была проведена большая следственная работа на территориях Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, есть документальные подтверждения подготовки киевским режимом спецоперации по нападению на Донбасс с последующим выходом на российские границы в марте 2022 года, передает ТАСС.
По информации Следственного комитета, были завербованы для участия в военных действиях в рядах ВСУ наемники из более 70 стран, в основном Европы и США.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что в настоящее время киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса.
Бастрыкин назвал организаторов покушения на Прилепина
Глава СКР Бастрыкин: За покушением на Прилепина стоят украинские спецслужбы
Украинские спецслужбы стоят за покушением на писателя Захара Прилепина, заявил председатель СК России Александр Бастрыкин на площадке Петербургского международного юридического форума.
По словам Бастрыкина, спецоперация украинских спецслужб была подготовлена мощно и технически, и организационно, передает ТАСС.
Сегодня Бастрыкин также заявил, что у исполнителя покушения были сообщники, их сейчас ищут.
Ранее задержанный за подрыв автомобиля писателя Захара Прилепина Александр Пермяков признался, что долгое время работал по заказу спецслужб Украины, и рассказал, как совершил теракт. Подозреваемому в покушении на писателя Захара Прилепина предъявлено обвинение в терроризме.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель получил ранения. Позже Прилепин рассказал, как выжил после взрыва.
Бут решил подать в суд на создателей сиквела к фильму «Оружейный барон»
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Возвращенный из США российский предприниматель Виктор Бут захотел подать в суд на создателей сиквела «Оружейного барона», чьим прототипом называют самого Бута.
Бут узнал о планирующихся съемках второго фильма о нем из СМИ, он выразил недоумение желанию Голливуда снимать продолжение «Оружейного барона», передает ТАСС. По его словам, это выгодно тем, кто в США стоял за всей кампанией клеветы в его адрес и за провокацией в отношении России. Теперь же, по мнению Бута, они намерены повторить «свою грязную пропагандистскую схему».
Бут планирует с помощью своего адвоката в США остановить съемки ленты и взыскать с его авторов материальную компенсацию. Вырученные средства он планирует направить на поддержку семей военнослужащих, погибших в ходе СВО.
В конце 2022 года отбывающего наказание в США Бута обменяли на американку Бриттни Грайнер. В 2008 году его арестовали в Таиланде по запросу США, его обвиняли в незаконной торговле оружием. В 2012 году его осудили на 25 лет тюрьмы.
В январе Бут пояснил, что никогда не занимался оружейным бизнесом, и приписываемый американцами образ «оружейного барона» является выдумкой и пропагандой.
В Калининграде объяснили подоплеку польского решения по переименованию города
Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Лысков объяснил решение Варшавы называть Калининград по-польски
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Страны НАТО во главе с США пытаются разбудить имперско-националистические настроения Польши и использовать их в своих интересах. Но это – безумные фантазии, сказал газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков, комментируя решение властей Польши переименовать Калининград в «Крулевец».
«Поляки в целом славятся своей достаточно большой и неоднозначной историей. Их все время преследовали неоправданные имперские амбиции о «Великой Польше от моря до моря» и так далее», – рассказал пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков.
«Понятно, почему именно сейчас они решили поднять вопрос о переименовании Калининграда. Мы видим, что страны НАТО во главе с США накачивают поляков идеологически и материально. Цель – разбудить имперско-националистические настроения Польши и использовать их в своих интересах. Поэтому Варшава начинает требовать какие-то репарации у Германии, а также проводить крайне русофобскую политику и так далее», – отметил он.
«Что касается реакции местных жителей на решение Варшавы о переименовании, то мы уже совершенно перестали чему-либо удивляться. Если бы в таких заявлениях была хоть капля здравого смысла, то, возможно, стоило бы над ними задуматься, сделать какие-то выводы. Но пока все это выглядит просто как безумные фантазии», – акцентировал Лысков.
«Я не думаю, что это переименование обернется чем-то в практической плоскости. Ну поменяют они у себя дорожные указатели и какие-то документы, но ведь принципиально ничего от этого не изменится. Кроме того, очевидно, что никто не собирается воспринимать эти польские бредни всерьез», – заключил он.
Ранее власти Польши изменили официальное название российского города Калининград на «Крулевец». Соответствующее решение принято комиссией по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики при главном геодезисте республики и вступило в силу во вторник.
Как стало известно, заседание комиссии состоялось еще 12 апреля. Тогда было принято решение, что «для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец». При этом название Калининград комиссия использовать не рекомендует.
В заявлении утверждается, что «город, ныне носящий русское название Калининград», в Польше известен под «традиционным названием Крулевец, а нынешнее русское название города якобы является «искусственным» и будто бы «не связано» с городом и регионом. Отмечается также, что жители «эмоционально» и «негативно» реагируют на названный в честь Михаила Ивановича Калинина большой город вблизи своих границ.
Комиссия в своем решении подчеркивает право государства на использование в своем языке традиционных названий, которые «составляют его культурное наследие». Отмечается, что нельзя принудить страну «использовать в своем языке неприемлемые названия».
Пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков назвал решение властей Польши «уже не русофобией», а процессом, который граничит с безумием. Он напомнил, что на протяжении всей истории Польша время от времени скатывается «в это безумие своей ненависти к русским». События повторяются на протяжении столетий – с XVI-XVII веков, а то и раньше, отмечает Песков.
На этом фоне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Польшу следует переименовать в «Варшавское герцогство» или «Царство Польское в составе Российской Федерации как преемницы Российской империи». Медведев также считает, что в таком случае нужно переименовать Краков в Krakau, Гданьск в Danzig, Щецин в Stettin, Познань в Posin и Вроцлав в Breslau.
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