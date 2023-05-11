В Польше испугались остаться наедине с Россией после поражения Украины

В Калининграде объяснили подоплеку польского решения по переименованию города

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Лысков объяснил решение Варшавы называть Калининград по-польски

Страны НАТО во главе с США пытаются разбудить имперско-националистические настроения Польши и использовать их в своих интересах. Но это – безумные фантазии, сказал газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков, комментируя решение властей Польши переименовать Калининград в «Крулевец».

«Поляки в целом славятся своей достаточно большой и неоднозначной историей. Их все время преследовали неоправданные имперские амбиции о «Великой Польше от моря до моря» и так далее», – рассказал пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков.

«Понятно, почему именно сейчас они решили поднять вопрос о переименовании Калининграда. Мы видим, что страны НАТО во главе с США накачивают поляков идеологически и материально. Цель – разбудить имперско-националистические настроения Польши и использовать их в своих интересах. Поэтому Варшава начинает требовать какие-то репарации у Германии, а также проводить крайне русофобскую политику и так далее», – отметил он.

«Что касается реакции местных жителей на решение Варшавы о переименовании, то мы уже совершенно перестали чему-либо удивляться. Если бы в таких заявлениях была хоть капля здравого смысла, то, возможно, стоило бы над ними задуматься, сделать какие-то выводы. Но пока все это выглядит просто как безумные фантазии», – акцентировал Лысков.

«Я не думаю, что это переименование обернется чем-то в практической плоскости. Ну поменяют они у себя дорожные указатели и какие-то документы, но ведь принципиально ничего от этого не изменится. Кроме того, очевидно, что никто не собирается воспринимать эти польские бредни всерьез», – заключил он.

Ранее власти Польши изменили официальное название российского города Калининград на «Крулевец». Соответствующее решение принято комиссией по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики при главном геодезисте республики и вступило в силу во вторник.

Как стало известно, заседание комиссии состоялось еще 12 апреля. Тогда было принято решение, что «для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец». При этом название Калининград комиссия использовать не рекомендует.

В заявлении утверждается, что «город, ныне носящий русское название Калининград», в Польше известен под «традиционным названием Крулевец, а нынешнее русское название города якобы является «искусственным» и будто бы «не связано» с городом и регионом. Отмечается также, что жители «эмоционально» и «негативно» реагируют на названный в честь Михаила Ивановича Калинина большой город вблизи своих границ.

Комиссия в своем решении подчеркивает право государства на использование в своем языке традиционных названий, которые «составляют его культурное наследие». Отмечается, что нельзя принудить страну «использовать в своем языке неприемлемые названия».

Пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков назвал решение властей Польши «уже не русофобией», а процессом, который граничит с безумием. Он напомнил, что на протяжении всей истории Польша время от времени скатывается «в это безумие своей ненависти к русским». События повторяются на протяжении столетий – с XVI-XVII веков, а то и раньше, отмечает Песков.

На этом фоне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Польшу следует переименовать в «Варшавское герцогство» или «Царство Польское в составе Российской Федерации как преемницы Российской империи». Медведев также считает, что в таком случае нужно переименовать Краков в Krakau, Гданьск в Danzig, Щецин в Stettin, Познань в Posin и Вроцлав в Breslau.