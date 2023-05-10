Эксперты призвали регулировать оборот цифровых объектов и информации

Правовое регулирование для оборота цифровых прав и реальной информации в виртуальном мире предложил ввести доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Московского государственного юридического университета Кирилл Евсиков.

Этот вопрос обсуждался на сессии «Правовое регулирование отношений в виртуальных вселенных и компьютерных играх», которая прошла в рамках Международного молодежного юридического форума.

Евсиков объяснил, что под оборотом цифровых прав он подразумевает создание виртуальных объектов, которыми пользователи обмениваются, продают или передают. Это происходит не только в компьютерных играх, но и в соцсетях. Оборот информации в виртуальном мире, по мнению специалиста, это сбор персональных данных, что дает возможность для манипулирования пользователями, передает РАПСИ.

Информационная система, которую маркетологи назвали метавселенной, нуждается в правовом режиме, отметил эксперт.

С ним согласился председатель комиссии по правовому регулированию обеспечения цифровой экономики Ассоциации юристов России Александр Журавлев. Он пояснил, что гонка за данными пользователей – это новая нефть, и эта гонка началась уже давно.

«Большинство участников сессии знают, что такое матчмейкинг. Это когда в компьютерной игре пользователю предлагают другого пользователя в пару для игры. При этом работают механизмы поиска не рандомной, а именно подходящей пары. И какие данные собирает информационная система для подбора пары, точно неизвестно», – пояснил Журавлев.

Модератор сессии, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Санкт-Петербургского государственного университета, директор центра исследования проблем информационной безопасности и цифровой трансформации Владислав Архипов, заметил, что в описанных случаях регулируется не технология, а общественные отношения.

«Если посмотреть на проблему с этой точки зрения, то может быть и не надо ничего регулировать? Есть Гражданский кодекс, есть закон об интеллектуальной собственности, есть закон о защите персональных данных. То есть все уже есть, и этими правовыми инструментами можно пользоваться и в применении к виртуальному миру», – сказал Архипов.

После замечания Архипова Журавлев обратил внимание слушателей на проблему решения правовых проблем в трансграничных отношениях, когда сервер находится, например, в США, а игрок – в Португалии.

«Я познакомился с интересной концепцией децентрализованной организации (Децентрализованная автономная организация (ДАО) организационная форма, при которой координация деятельности участников и управление ресурсами происходит в соответствии с заранее согласованным и формализованным набором правил – прим. ВЗГЛЯД). И это хороший инструмент для регулирования виртуальных прав», – пояснил Журавлев.

Выслушав участников дискуссии, модератор обратил их внимание на то, что у них получился не спор, а просто каждый выступавший написал название главы будущего учебника по цифровому праву.