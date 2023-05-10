Минобороны показало видео боя ВДВ от первого лица

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10 мая, среда | Последнее обновление — 12:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Пентагон заявил о мобилизации оборонной промышленности США
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Почему 9 мая в Москву приехали руководители постсоветских стран? Причем не только приехали, а присутствовали во время достаточно жесткой антизападной речи Путина. И тем самым дали Западу понять, что ни к какой изоляции России они присоединяться не намерены.
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В Сети и в жизни – две параллельные реальности. И происходящее на Украине – война таких реальностей. Где понимание происходящего приходит, только когда видишь лично трупы в воронке от взрыва и свежие могилы у дома.
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В День Победы мы должны особенно отчетливо понимать, что это день, которого может не быть, если мы проиграем. Не будет нам даже «дня Европы», как мечтают тбилисские релоканты и рижская общественность со светлыми лицами.
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Минобороны показало видео боя ВДВ от первого лица
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Министерство обороны опубликовало запись боя подразделения Воздушно-десантных войск с группой бойцов ВСУ, ролик записан от первого лица, действие происходит в лесной местности.
Российские военные на видео стреляют по противнику из автоматов и пулеметов из окопов, меняют позиции и открывают огонь оттуда. Ролик опубликован в Telegram-канале министерства.
Бойцы ВДВ таким образом не позволили противнику приблизиться к опорным пунктам российских войск, указали в ведомстве. В ролике также запечатлена стрельба из гранатометов.
До этого Минобороны публиковало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3.
Очевидцы рассказали об атмосфере на Украине в День Победы
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День Победы на Украине обычный рабочий день, на улицах Киева большой поток машин, люди едут по своим делам, ощущения праздника нет, поделились очевидцы.
Как сообщает ТАСС, в условиях военного положения действие Кодекса законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней приостановлено. В 2022 году 9 мая также был рабочим днем, но ранее это был выходной.
Собеседники агентства рассказали, что ощущения праздника нет, они поздравляют только тех, кто разделяет их взгляды.
При этом украинские СМИ сообщают, что жители Киева несут цветы в парк Славы к Вечному огню.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим указом установил в стране 9 мая День Европы, а 8 мая будет отмечаться День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала указ Владимира Зеленского об установлении 9 мая Дня Европы, назвав президента Украины новым воплощением «Иуды XXI века».
Захарова отреагировала на претензии Киева из-за гостей парада Победы в Москве
Захарова: Киевский режим вовлекает все общество не просто в травлю, а в террористическую деятельность
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала реакцию украинского внешнеполитического ведомства на приезд иностранных лидеров в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы.
«Во-первых, фашистов забыли спросить», – написала Захарова в Telegram-канале, отреагировав на заявление МИДа Украины, который назвал «аморальным и недружественным шагом» в отношении Киева присутствие лидеров стран СНГ на параде на Красной площади в российской столице.
Во-вторых, Захарова предложила поговорить о «морали». Она рассказала об опросе, который устроило украинское государственное информационное агентство УНИАН. Украинских читателей спросили, кого из известных телеведущих, военкоров и лидеров общественного мнения России они хотели бы видеть следующими жертвами террористического акта после убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и нападения на Захара Прилепина.
По словам Захаровой, у террористического киевского режима и СМИ должны быть ему под стать – человеконенавистнические.
В «списке на казнь», продолжила представитель российского внешнеполитического ведомства, фигурируют телеведущий Владимир Соловьев, главред RT Маргарита Симоньян, журналист Антон Красовский, телеведущий Дмитрий Киселев, журналист Сергей Мардан и военкор Семен Пегов. К настоящему времени, отмечает Захарова, проголосовали почти 50 тыс. человек. Террористическая идеология находит отклик у украинского обывателя, обработанного термоядерной нацистской пропагандой, делает вывод официальный представитель МИДа, проанализировав количество лайков и комментариев под постом.
Захарова отметила, что никто из «западных покровителей киевского вертепа» не одернул своих «подопечных», в международных структурах также ничуть не возмутились. «Не для того это озверевшее отребье выращивали», – подчеркнула она, отметив, что очередному «американскому сукину сыну все сойдет с рук», даже в случае с подстрекательством к терактам.
Официальный представитель МИД напомнила, как в Третьем рейхе активно упражнялись в составлении «розыскных списков» врагов, включали в них деятелей искусств, культуры, науки, политики, ликвидацию которых следовало осуществить в приоритетном порядке. «Киевский режим пошел еще дальше: вовлекать все общество уже не просто в травлю и нацистскую сегрегацию, а прямо – в террористическую деятельность. Ученик превзошел учителя», – заключила она.
Напомним, во вторник на Красной площади в Москве прошел военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Глава российского государства Владимир Путин присутствовал на параде с иностранными гостями. Выступая с речью, глава государства заявил, что против России развязана война, и отметил, что украинский народ оказался заложником произошедшего в стране госпереворота и корыстных планов Запада. По его словам, это и стало причиной нынешней катастрофы на Украине.
После парада на Красной площади Путин вместе с иностранными гостями возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Затем лидеры собрались на неформальный завтрак.
Военкоры показали участок «дороги смерти» на Артемовск с подбитой бронетехникой ВСУ
Военкоры опубликовали видео «дороги смерти» на Артемовск (украинское название – Бахмут) с уничтоженной украинской техникой.
В Telegram-канале «Военкоры Русской весны» опубликованы кадры, который снял военный ВСУ. На видео участок трассы, предположительно, в районе села Иванковское. На этом месте были уничтожены за три дня БМП, бронеавтомобили и БТР.
Украинский военнослужащий показал разбитый БРЭМ с погибшим солдатом ВСУ. «За что мы тут умираем?» – задает риторический вопрос украинец.
Ранее военкоры сообщили о переносе украинского контрнаступления с 9 мая.
Киев возмутился участием иностранных лидеров в параде Победы в Москве
МИД Украины назвал «недружественным шагом» участие лидеров стран СНГ в торжествах в Москве
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Министерство иностранных дел Украины считает «недружественным шагом» участие лидеров стран СНГ в торжествах в Москве по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В заявлении украинского внешнеполитического ведомства говорится, что Киев считает данный шаг глав Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана «аморальным». В этом украинские власти усмотрели якобы «пренебрежение» к украинскому народу, передает ТАСС.
При этом в заявлении не упоминается президент Белоруссии Александр Лукашенко, который также участвовал в торжественных мероприятиях в Москве.
Ранее во вторник президент России Владимир Путин, выступая с речью на Красной площади, подчеркнул, что приезд лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в Москву для участия в параде Победы является проявлением благодарности к подвигу предков.
Также глава государства заявлял, что украинский народ стал заложником произошедшего в стране государственного переворота и корыстных планов Запада. По его словам, это и стало причиной нынешней катастрофы на Украине.
После парада на Красной площади Путин вместе с главами других государств возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Затем лидеры собрались на неформальный завтрак.
Советник офиса Зеленского ликвидирован в районе Артемовска
Военкоры сообщили о ликвидации советника офиса Зеленского в районе Артемовска
В ходе специальной военной операции России на Украине ликвидирован советник офиса украинского президента Алексей Титаренко, следует из сообщения главы офиса Андрея Ермака. Военкоры сообщают, что Титаренко был уничтожен в районе Артемовска.
Титаренко был главным консультантом директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики, пишет «Российская газета» со ссылкой на украинские СМИ.
Ермак заявил, что Титаренко «погиб на передовой Донбасса», пишет «Московский комсомолец».
По данным «Военкоров Русской Весны», Титаренко ликвидирован в результате артиллерийского удара по району Часова Яра, где «находились высокопоставленные офицеры и несколько политиков киевского режима».
Напомним, Часов Яр расположен к западу от Артемовска. Там находятся украинские силы, которые Киев использует для поддержки своих военных в Артемовске и попыток контратак на данном направлении.
В США не смогли раскрыть секрет подавления Россией систем HIMARS на Украине
Military Watch: В США пытаются узнать, как Россия «вскрыла» системы HIMARS на Украине
Американские военные эксперты не могут понять, как России удалось подавить передовые ракетные комплексы HIMARS, и снизить их эффективность, сообщило издание Military Watch Magazine.
По информации газеты, HIMARS в последнее время становятся «все менее эффективными» с точки зрения точности, потому что российские ПВО стали их чаще сбивать, передает РИА «Новости».
Издание также предполагает, что в случае полномасштабной войны возможны удары по американским спутникам, координирующим пуски HIMARS. Публицисты указывают, что Россия пока воздерживается от сбивания спутников НАТО несмотря на свои противоспутниковые боевые возможности.
Ранее CNN сообщала, что Россия пытается нарушить работу американской реактивной системы залпового огня HIMARS при помощи средств радиоэлектронной борьбы и мешает контрнаступлению ВСУ.
Российские военные начали штурм последней цитадели ВСУ в Артемовске
Российские военные в Артемовске (украинское название – Бахмут) подтянули резервы и начали штурмовать последнюю цитадель Вооруженных сил Украины, идут тяжелые бои, сообщили военкоры.
Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» со ссылкой на украинских аналитиков и военных, продолжаются бои вдоль участка улицы Медведева на севере «серой» зоны города, а в районе Ивановского ВСУ пытаются контратаковать и отодвинуть российских бойцов. Между тем ЧВК «Вагнер» подтянула резервы и с новой силой пошла на штурм последней цитадели ВСУ в Артемовске.
Ранее Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» останется на позициях в Артемовске еще несколько дней несмотря на то, что бойцы пока получили только 10% от запрашиваемых снарядов.
До этого Пригожин сообщал, что освобождено порядка 95% территории Артемовска.
Украинские военные насмерть отравились пельменями
Украинские военные сообщили о гибели 40 бойцов ВСУ в результате отравления переданными волонтерами пельменями
Подразделениям вооруженных сил Украины запретили принимать гумпомощь от «непроверенных» волонтеров после того, как 40 бойцов умерли в результате употребления полученных пельменей, сообщают СМИ.
Соответствующие голосовые сообщения были обнаружены в групповом чате в телефоне убитого бойца 70-й аэромобильной бригады ВСУ. Из них следует, что пельмени от «волонтеров» получила 30-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Не ясно, отравились ли украинские военные из-за плохого качества продуктов или же военнослужащих отравили намеренно, передает RT.
Напомним, в феврале сообщалось, что после массового отравления военнослужащим вооруженных сил Украины в Черниговской области было запрещено принимать продукты и воду от местных жителей.
Политолог раскрыл план Зеленского после спецоперации
Политолог Университета Колорадо Харрис раскрыл план Зеленского после спецоперации
Даже в случае временного перемирия президент Украины Владимир Зеленский не оставит идею о захвате Крыма, Донбасса и Запорожской области, написал в статье для 19FortyFive доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис.
Эксперт выразил уверенность, что даже если Киев решится на перемирие, власти все равно почувствуют «внутреннее давление, требующее вернуть территории», передает РИА «Новости».
Политолог считает, что ситуация сложилась так, что у киевских властей все равно будет стимул для возобновления военных действий и обеспечения более выгодных условий для переговоров.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что в настоящее время киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса.
Консенсус по зерновой сделке не был достигнут перед решающими переговорами
Источник назвал предстоящие переговоры по зерновой сделке в Стамбуле решающими и указал на отсутствие консенсуса
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Переговоры по зерновой сделке, которые пройдут в Стамбуле 10–11 мая, станут решающими в вопросе ее продления, пока какого-то консенсуса стороны не достигли, сообщил источник.
Источник РИА «Новости» заявил об отсутствии «продвижений». По его словам, «технические делегации» рассмотрели «различные варианты, которые будут обсуждаться уже на высоком уровне». Источник выразил надежду, что переговоры «приведут к консенсусу». По его словам, Россия демонстрирует «вполне конструктивную» позицию и ожидает «выполнения условий по российскому экспорту, которые ранее обговаривались с ООН».
Как полагает источник ТАСС, шансы на продление договоренностей есть, «учитывая активную дипломатию Анкары и возобновление функционирования зернового коридора благодаря инициативам Турции». Предстоит обсудить, в частности, вопросы безопасности функционирования зернового коридора.
Напомним, в пятницу встреча на техническом уровне между Россией, Турцией, ООН и Украиной состоялась в Стамбуле, там обсудили переговоры по зерновой сделке. 24 апреля ночью беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы для атаки на базу Черноморского флота. Район, откуда они направлялись, является частью гуманитарного коридора.
Пентагон заявил о якобы сбитой Украиной с помощью Patriot ракете «Кинжал»
Глава пресс-службы Пентагона Райдер заявил о якобы сбитой Украиной российской гиперзвуковой ракете «Кинжал»
Руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер утверждает, что украинские войска, используя ЗРК Patriot, якобы смогли сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал».
Райдер «подтвердил», что украинские войска «сбили российскую ракету» с помощью ЗРК Patriot. В ответ на уточняющий вопрос Райдер заявил, что речь идет именно о «Кинжале». За «деталями» он предложил обратиться к украинской стороне, передает ТАСС.
Напомним, первыми о сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но их заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Однако позднее уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе СВО продемонстрировал высокую эффективность и неуязвимость к украинским ПВО.
Блинкен заявил о полной готовности Украины к контрнаступлению
Блинкен: Киев получил от Запада все вооружения для наступления
Украина получила от Запада все вооружения, необходимые для успеха при попытке контрнаступления, заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.
По словам госсекретаря США, речь идет не только о вооружениях, но также об обучении, а также о верных планах по всем этим направлениям, чтобы и дальше быть успешными, передает ТАСС.
Он отметил, что нет оснований сокращать помощь Украине, потому что поддержка Киева со стороны Вашингтона и решение серьезных внутренних американских проблем взаимосвязаны.
Блинкен считает, что ситуация в США обстоит не так, как будто Америка стоит перед выбором «или – или». Работа, которой США занимаемся в различных регионах мира, и работа, которой занимаемся в Вашингтоне напрямую взаимосвязаны, подкрепляют друг друга, полагает Блинкен.
Между тем, в офисе Зеленского допустили, что «контрнаступление» может длиться месяцы.
Ранее британские СМИ писали, что российские планирующие бомбы заставили Киев пересмотреть планы по контрнаступлению вооруженных сил Украины (ВСУ).
Шендерович назвал русскими уроженцев Украины, думающих на русском
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Публицист Виктор Шендерович (признан в России иноагентом) заявил, что считает русскими тех уроженцев Украины, кто думает и пишет на русском языке.
В Сети под одним из постов о писательнице Линор Горалик в комментариях уроженец Украины Сергей Миров спросил Шендеровича: «А кто такие – «русские»? По его словам, он вырос в Москве, но корни у него под Днепропетровском, сейчас живет в Израиле.
Публицист ответил, что считает его русским, потому что он «пишет и думает на русском».
Напомним, в недавнем интервью Шендерович заявил, что Россия – «все-таки наша страна», а российские военнослужащие – «наши ребята». Он раскритиковал некоторых украинцев, которые хотели бы, чтобы Россия «накрылась ржавым тазом». Шендерович также сказал, что очень «болезненно и остро воспринимает всплески нацизма», которые происходят на Украине.
После этого в украинских СМИ и соцсетях на Шендеровича обрушился шквал критики. В результате Шендерович попал в базу данных сайта «Миротворец» и был объявлен «врагом Украины».
В середине марта Шендерович обвинил Украину в сотрудничестве с нацистами.
Бузова столкнулась с украинскими провокаторами в Швейцарии
Украинские провокаторы в Цюрихе попытались устроить скандал с Бузовой
Российская певица Ольга Бузова столкнулась в Цюрихе, предположительно, с украинцами, которые попытались спровоцировать скандал, сообщают СМИ.
Инцидент произошел в отеле. Пара украинцев принялась задавать Бузовой вопросы о специальной военной операции России на Украине, певица не стала отвечать. Тогда провокаторы оскорбили ее. Бузова, не вступая в спор, скрылась в лифте, пишет «Московский комсомолец».
Напомним, осенью Бузова приезжала в Донбасс и помогала волонтерам. Украинские власти внесли Бузову в список поддерживающих спецоперацию на Украине.
Военкор не исключил попытки прорыва со стороны ВСУ в ближайшее время
Военкор Котенок не исключил попытки прорыва со стороны ВСУ в ближайшие сутки или часы
Вооруженные силы Украины подготовились к попытке совершить «прорыв сразу на нескольких направлениях», заявил военкор Юрий Котенок.
По словам военкора, приоритетным направлением для ВСУ является «южный (Приазовский) фронт», силы «уже накопились». Как заявил Котенок в Telegram, ясно, «где и какими средствами пойдут» ВСУ. Он считает, что «высока вероятность» попытки прорыва со стороны украинских войск в «ближайшие сутки (часы)».
Напомним, британские СМИ писали, что российские планирующие бомбы заставили Киев пересмотреть планы по контрнаступлению. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о полной готовности Украины к контрнаступлению.
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