Добровольцы Магаданской области отправили помощь российским солдатам и жителям Донбасса

Добровольцы Магаданской области организовали сбор и доставку помощи российским солдатам и жителям Донбасса

Колымские ветераны передают мобилизованным землякам письма и изделия ручной работы, магаданские кондитеры готовят сладости для защитников по старинным рецептам, активисты «Боевого братства» отправляют на передовую груз со специальной экипировкой.

Добровольческое движение в Магаданской области объединило сотни людей, которые раньше даже не представляли себя в роли волонтеров, но смогли сплотиться на фоне общей задачи в условиях СВО.

По словам депутата Госдумы России Антона Басанского, бойцы выполняют военный долг, а задача волонтеров и жителей страны – поддерживать их в этом, быстро реагировать на просьбы и помогать приблизиться к Победе, говорится в медиапроекте «Люди Колымы».

«Я вяжу теплые носочки, жилетки и шью толстовки для ребят. Я умею и могу это делать. Хочу, чтобы им было тепло, спокойно и уютно. Раскрывая посылки, пусть к ним приходят хорошие воспоминания, укрепляется вера в скорое наступление хорошей мирной жизни. Моя помощь – как теплый привет из дома», – рассказала жительница поселка Палатка Магаданской области Татьяна Шумина.

Письма для защитников России в зоне Специальной военной операции имеют такое же символичное и глубокое значение для российских солдат, какое имели фронтовые треугольники во время Великой Отечественной войны.

«Один раз привезли письма и открытки и увидели по глазам ребят, как для них это важно. Возможно, даже важнее каких-то вещей. Фронтовые письма и послания – не для развлечения, они имеют очень глубокий смысл и безмерно уважительное отношение. В домиках и блиндажах все стены увешаны рисунками. Это какая-то тонкая нить, которая даёт бойцу понимание, что там есть дети, которых воспитали с уважением и верой в российского солдата, и это детская вера придаёт сил ребятам», – говорит Юлия Домрина, волонтер от Колымы.

Один из дошколят магаданского детсада № 69 Максим писал и очень верил, что его послание попадет именно в руки к папе, который сейчас служит в 155 бригаде. И вот, к празднику посылки доставили. Одна из них досталась морпеху 155 бригады. Мужчина вскрыл посылку от земляков, достал послание, а нем детским почерком в уголке: «Письмо папе *ФИО* от сына Максима». То самое письмо по счастливой случайности попало точно адресату в руки. Мужчина не смог сдержать слез.

«Это не была адресная посылка, мы просто отправляли бойцам и не думали, что произойдет вот так. Может быть, это совпадение, а может быть, так сложились звезды», – говорит руководитель детсада Юлия Богомолова.

О том, что его заветные строчки и рисунок дошли до папы, как верил и надеялся Максим, мальчик узнал от мамы.

Более 800 килограммов помощи собрали жители Сусумана для бойцов, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. В городе делают открытки, пишут письма и собирают адресные посылки для фронта

За сбор помощи отвечает Лилия Новосельская. Ее муж сейчас на передовой. Жена защитника Родины организовала пункт приема помощи у себя в кафе.

«Спасибо всем сусуманцам за их участие, за то, что они приносили и продолжают делать. И вязаные носочки, и продукты питания, медикаменты, вещи, которые тоже необходимы сейчас. Наши предприниматели привозили продуктовые наборы», – сказала Лилия Новосельская.

Помогают бойцам и особенные магаданские школьники, они пекут тысячу пряников для бойцов СВО. Некоторым учащимся непросто справиться с делом, поскольку они имеют различной степени психические расстройства, недуги опорно-двигательного аппарата. Но каждому помогли, и каждое лакомство, созданное ребенком отправилось адресату. Каждое изделие раскрасили вручную цветной глазурью и оформили в индивидуальную упаковку.

«Мне предложили возглавить это движение в поселке, я сразу согласилась. Наверное, доверяют. Это приятно. У самой два брата на фронте, я прекрасно понимаю, что я делаю и для кого это. Мы собираем адресные посылки, дополнительную помощь и отправляем в Магадан, а там уже централизованно отвозят в зону СВО. Большую помощь мне оказывает мой коллега Тимофей Александренков, поддерживает и меня, и ребят. Обществу нужно сегодня сплотиться, в том числе и в помощи нашим мобилизованным парням», – считает волонтер из поселка Эвенск Елена Хонькан.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов поблагодарил социальных работников, волонтеров, всем людей Колымы за поддержку защитников и их семей.