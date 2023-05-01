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Добровольцы Магаданской области отправили помощь российским солдатам и жителям Донбасса
Добровольцы Магаданской области организовали сбор и доставку помощи российским солдатам и жителям Донбасса
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Колымские ветераны передают мобилизованным землякам письма и изделия ручной работы, магаданские кондитеры готовят сладости для защитников по старинным рецептам, активисты «Боевого братства» отправляют на передовую груз со специальной экипировкой.
Добровольческое движение в Магаданской области объединило сотни людей, которые раньше даже не представляли себя в роли волонтеров, но смогли сплотиться на фоне общей задачи в условиях СВО.
По словам депутата Госдумы России Антона Басанского, бойцы выполняют военный долг, а задача волонтеров и жителей страны – поддерживать их в этом, быстро реагировать на просьбы и помогать приблизиться к Победе, говорится в медиапроекте «Люди Колымы».
«Я вяжу теплые носочки, жилетки и шью толстовки для ребят. Я умею и могу это делать. Хочу, чтобы им было тепло, спокойно и уютно. Раскрывая посылки, пусть к ним приходят хорошие воспоминания, укрепляется вера в скорое наступление хорошей мирной жизни. Моя помощь – как теплый привет из дома», – рассказала жительница поселка Палатка Магаданской области Татьяна Шумина.
Письма для защитников России в зоне Специальной военной операции имеют такое же символичное и глубокое значение для российских солдат, какое имели фронтовые треугольники во время Великой Отечественной войны.
«Один раз привезли письма и открытки и увидели по глазам ребят, как для них это важно. Возможно, даже важнее каких-то вещей. Фронтовые письма и послания – не для развлечения, они имеют очень глубокий смысл и безмерно уважительное отношение. В домиках и блиндажах все стены увешаны рисунками. Это какая-то тонкая нить, которая даёт бойцу понимание, что там есть дети, которых воспитали с уважением и верой в российского солдата, и это детская вера придаёт сил ребятам», – говорит Юлия Домрина, волонтер от Колымы.
Один из дошколят магаданского детсада № 69 Максим писал и очень верил, что его послание попадет именно в руки к папе, который сейчас служит в 155 бригаде. И вот, к празднику посылки доставили. Одна из них досталась морпеху 155 бригады. Мужчина вскрыл посылку от земляков, достал послание, а нем детским почерком в уголке: «Письмо папе *ФИО* от сына Максима». То самое письмо по счастливой случайности попало точно адресату в руки. Мужчина не смог сдержать слез.
«Это не была адресная посылка, мы просто отправляли бойцам и не думали, что произойдет вот так. Может быть, это совпадение, а может быть, так сложились звезды», – говорит руководитель детсада Юлия Богомолова.
О том, что его заветные строчки и рисунок дошли до папы, как верил и надеялся Максим, мальчик узнал от мамы.
Более 800 килограммов помощи собрали жители Сусумана для бойцов, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. В городе делают открытки, пишут письма и собирают адресные посылки для фронта
За сбор помощи отвечает Лилия Новосельская. Ее муж сейчас на передовой. Жена защитника Родины организовала пункт приема помощи у себя в кафе.
«Спасибо всем сусуманцам за их участие, за то, что они приносили и продолжают делать. И вязаные носочки, и продукты питания, медикаменты, вещи, которые тоже необходимы сейчас. Наши предприниматели привозили продуктовые наборы», – сказала Лилия Новосельская.
Помогают бойцам и особенные магаданские школьники, они пекут тысячу пряников для бойцов СВО. Некоторым учащимся непросто справиться с делом, поскольку они имеют различной степени психические расстройства, недуги опорно-двигательного аппарата. Но каждому помогли, и каждое лакомство, созданное ребенком отправилось адресату. Каждое изделие раскрасили вручную цветной глазурью и оформили в индивидуальную упаковку.
«Мне предложили возглавить это движение в поселке, я сразу согласилась. Наверное, доверяют. Это приятно. У самой два брата на фронте, я прекрасно понимаю, что я делаю и для кого это. Мы собираем адресные посылки, дополнительную помощь и отправляем в Магадан, а там уже централизованно отвозят в зону СВО. Большую помощь мне оказывает мой коллега Тимофей Александренков, поддерживает и меня, и ребят. Обществу нужно сегодня сплотиться, в том числе и в помощи нашим мобилизованным парням», – считает волонтер из поселка Эвенск Елена Хонькан.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов поблагодарил социальных работников, волонтеров, всем людей Колымы за поддержку защитников и их семей.
Эксперт: В Павлограде после удара по складам ВСУ произошел «локальный апокалипсис»
Военный эксперт Рожин назвал последствия удара по ВСУ в Павлограде локальным апокалипсисом
В результате российского удара по объектам вооруженных сил Украины на украинском железнодорожном узле Павлограда произошел «локальный апокалипсис», заявил военный эксперт Борис Рожин.
Рожин в своем Telegram-канале «Colonelcassad» сообщил, что были «вторичные детонации». Он предположил, что российские войска ударом «накрыли состав с техникой и боеприпасами». «В любом случае, отличная работа», – заявил Рожин.
Напомним, сообщалось, что под удары попали железнодорожная инфраструктура и склады с боекомплектами и ГСМ в украинском Павлограде, которые вооруженные силы Украины копили для контрнаступления.
Взрывы прогремели в городах Украины
В Киеве и Киевской области произошли взрывы
В Киеве и Киевской области, а также в других городах и регионах Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.
Также, по данным украинских СМИ, взрывы прозвучали в Днепре (Днепропетровске) и в Сумской области, передает ТАСС.
Напомним, после мощных взрывов на украинском железнодорожном узле Павлограда в Днепропетровской области воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Сообщалось о взрывах в Херсоне, который находится под контролем вооруженных сил Украины.
Россия нанесла удары по подготовленным для контрнаступления запасам ВСУ
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил об ударах российских войск по складам ВСУ в Днепропетровской области
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Российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре и складам с боекомплектами и горюче-смазочными материалами в Павлограде (Днепропетровская область), которые вооруженные силы Украины готовили для контрнаступления, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов со ссылкой на местных жителей сообщает в Telegram о «массовых прилетах» в Павлограде. Сообщается, что под удары попали «железнодорожная инфраструктура и склады с БК и ГСМ, которые боевики ВСУ накопили для контрнаступления».
Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской области Украины. В регионе была объявлена воздушная тревога. Позднее СМИ уточнили, что взрывы произошли в Павлограде, начался пожар, передает ТАСС.
Бывший министр информации ДНР Даниил Безсонов привел сообщения Telegram-каналов о том, что в Павлограде находятся «две станции, которые ВСУ используют для переправы своих ресурсов на фронт».
«В воздухе дымные следы ракет ВСУ со взорванного склада или эшелона», – приводит «Российская газета» сообщение военкоров в Telegram.
Напомним, западные СМИ считают, что «Украина не готова к контрнаступлению, но у нее нет другого выбора». Президент Чехии Петр Павел заявил, что нехватка снарядов является главной проблемой украинской армии.
Российские бойцы впервые показали склады с советским оружием в шахтах под Соледаром
РИА «Новости»: Российские штурмовые отряды впервые показали склады с советским оружием в шахтах под Соледаром
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Российские штурмовые отряды показали склады с вооружением и боеприпасами в освобожденных соляных шахтах в селе Парасковиевке под Соледаром в ДНР, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались уничтожить.
Один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал, что вооружение, которое было необходимо, со складов они вывезли, а после все заминировали на уничтожение и оставили. По его словам, заминировали зажигательными бомбами, они планировали, что в случае взрыва сгорело бы всё. Он отметил, что на складах до сих пор находится большое количество стрелкового оружия и боеприпасов к нему, передает РИА «Новости».
Как указал боец ЧВК «Вагнер», на складах обнаружено 292 тыс. ящиков с ППШ, в каждом ящике по 10 штук, и это помимо другого вооружения.
Он уточнил, что после того как шахты перешли под контроль бойцов группы, их начали разминировать. Военный рассказал, почему план ВСУ не сработал, отметив, что они ошиблись при установке взрывчатки, в результате шахта сама взорвалась вверху, а на складах оборвало цепь. По его словам, только в проходе стояло четыре с половиной тонны тротила с пластитом. Кроме того, он отметил, что в разных частях подземных складов были расставлены мины-ловушки.
В феврале министр обороны России Сергей Шойгу объявил об освобождении Соледара.
Военный аналитик: США поставили ВСУ в безвыходное положение
Военный аналитик Онуфриенко: В США провалы ВСУ расцениваются как личные неудачи Байдена
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Вашингтон вынужден давить на Владимира Зеленского в вопросе контрнаступления и перекладывать на президента Украины ответственность за потенциальный провал атаки, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в западных СМИ сообщили, что украинская армия не готова к наступлению, однако выбора у нее нет.
«С военной точки зрения мы видим сомнительные попытки подготовить контрнаступление, о котором говорят почти пять месяцев. Судя по открытым данным, ВСУ не удалось собрать и половины того, что они хотели получить для полноценной атаки. Отдельный вопрос связан с западной авиацией, о которой украинские власти говорят постоянно, хотя сами самолеты им никто не обещал», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Положение Зеленского осложняет и накал страстей внутри так называемой украинской элиты, – продолжает собеседник. – Это клубок змей, в котором каждая группировка пытается доказать, что именно она должна находиться у власти. А так как сам Зеленский не обладает субъектностью, а все решения принимаются не в Киеве, у окружающих его политиков полно времени на внутреннюю грызню», – рассуждает он.
«Для американцев тут тоже есть проблема. Поскольку военные задачи для ВСУ ставятся в Вашингтоне, многие увязывают неудачи украинской армии с ошибками Белого дома. Но администрация Байдена пытается откреститься от этого. Если внимательно посмотреть на публикации западных СМИ, мы увидим, как пресса планомерно снимает ответственность с Байдена, Пентагона и Демпартии США за провалы ВСУ», – указывает эксперт.
«Расставляются и соответствующие акценты. В частности, мы видели заявления о том, что Штаты выступают против удержания Артемовска «любой ценой», а Зеленский якобы не прислушался к этим советам. То же самое говорили о Северодонецке и Лисичанске. «Бахмутскую мясорубку» тоже называют сугубо ошибкой президента Украины. Они же пишут о внутриполитических разборках на Банковой, будто бы там есть хоть один самостоятельный политик», – перечисляет аналитик.
«Я убежден, что Штаты прекрасно понимают, насколько серьезную ошибку допустили, глубоко погрязнув в украинском конфликте. Им не стоило в первых рядах рассказывать о том, что они готовы до последнего поддерживать Украину. Сейчас же выстроилась прямая аналогия – поражение ВСУ равнозначно поражению лично Байдена. Теперь они пытаются эту связь разорвать, и тем самым ВСУ оказываются в безвыходном положении», – заключил Онуфриенко.
Украине придется начать контрнаступление, несмотря на неготовность армии. Об этом ранее написал профессор Марк Галеотти в британской газете The Sunday Times. По данным эксперта, откладывать атаку больше нельзя по военным и политическим причинам. Отмечается, что ВСУ довольно активно осваивают переданные им 230 танков, а также 1550 бронемашин. Однако систем ПВО для наступления все еще не хватает, о чем ранее писала газета ВЗГЛЯД.
Вопреки очевидным проблемам, у Зеленского не осталось альтернативных вариантов. «У Украины нет иного выхода, кроме как перейти в наступление весной или летом. Ее лидеры загоняют себя в рамки. Зеленский умело вел отношения с Западом, но чтобы сохранить поддержку, он должен продемонстрировать то, что в Вашингтоне называют «окупаемостью инвестиций», – цитирует Галеотти «Русская служба BBC» (признана в России иностранным агентом).
Еще одна проблема, с которой сталкивается Зеленский, связана с внутриполитическим разногласием на Украине относительно перспектив конфликта. В пример Sunday Times приводит главу военной разведки Украины Кирилла Буданова (ответственного за серию терактов в России – прим. ВЗГЛЯД), который выступает против переговоров с Россией и рассчитывает на успех наступления, замечает «Коммерсант».
На этом фоне телеканал CNN, анализируя потенциал ВСУ, пишет: прорыв российских оборонительных линий станет для украинской армии огромным испытанием. Чиновники также признают, что ВСУ может не хватить фактора внезапности. Помимо этого, Россия сохраняет явное преимущество в воздухе, «и это может иметь решающее значение для замедления продвижения Украины».
Кроме того, обозреватель New York Times Майкл Швирц сообщил, что атака ВСУ вряд ли закончится «успехом», так как украинские солдаты измотаны после 14 месяцев непрекращающихся боев, к тому же у них сокращаются запасы оружия.
Украинские военные ударом беспилотника убили рыбака из Херсона
Под Херсоном ударом беспилотника ВСУ убили молившего о пощаде рыбака
Недалеко от Херсона Вооруженные силы Украины (ВСУ) убили обычного рыбака ударом беспилотника. Мужчина, вышедший на водоем, умолял о пощаде, но все равно погиб, сообщили СМИ.
В Сети появились видео, снятые с украинского беспилотника. На кадрах видно, как дрон ВСУ, летевший над рекой недалеко от Херсона, обнаружил мужчину, рыбачившего с лодки. Операторы беспилотника выпустили снаряд и начали преследовать мужчину, который махал руками, показывая, что является гражданским лицом и умолял о пощаде, пишет «Российская газета».
После того, как он направился к берегу вплавь, украинские боевики уничтожили прицельным выстрелом лодку и рыбака.
Ранее сообщалось, что ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков, которые направлялись к городу для эвакуации раненых.
Ликвидирован «самый лучший зенитчик» ВСУ
Считавшийся «самым лучшим зенитчиком» ВСУ «Кельт» уничтожен огнем российской артиллерии
Огнем российской артиллерии уничтожен Андрей Линийчук с позывным «Кельт», который, по версии украинской пропаганды, был «самым лучшим зенитчиком – рекордсменом» вооруженных сил Украины, сообщают военкоры.
Лийничук был ликвидирован в воскресенье, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях.
По версии украинской пропаганды, Линийчук первым «успешно применил в бою» ПЗРК Starstreak. Утверждается, что он сбил «наибольшее количество воздушных объектов» среди украинских военных, в том числе якобы даже вертолет.
Смерть Лийничука подтвердили в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.
Напомним, в апреле также был уничтожен украинский боевик Александр Станков, причастный к массовой гибели людей в результате поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году.
Советник гендиректора Росэнергоатома объяснил столкновение ООН и МАГАТЭ
Советник гендиректора Росэнергоатома Карчаа заявил о недовольстве ООН требованием МАГАТЭ не атаковать Запорожскую АЭС
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Публичное требование гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси пресекать призывы к захвату Запорожской АЭС вызвало недовольство ООН, заявил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.
Карчаа именно с этим связывает недовольство ООН идеей о зоне безопасности вокруг станции. Карчаа назвал ООН организацией, которой не удалось урегулировать ни один конфликт, передает ТАСС.
По мнению Карчаа, в отличие от сотрудников ООН Гросси «пытается что-то сделать, не все получается, но все же». В Росэнергоатоме указали на «его динамику перемещения и усилия по челночной дипломатии».
Карчаа считает, что в ООН остались недовольны Гросси не из-за «недостаточности усилий», а из-за его «открытого и публичного заявления, что по атомной станции нельзя стрелять» и что «любые призывы к захвату станции должны жестко пресекаться». Как заявил Карчаа, в ООН должны были опровергнуть это заявление, поскольку «была задета профессиональная честь одного из их институтов».
Как утверждает Wall Street Journal, команда генсека ООН Антониу Гутерреша выступила против идеи МАГАТЭ о зоне защиты вокруг Запорожской АЭС.
Напомним, МИД России сообщил, что договоренность по созданию зоны безопасности на ЗАЭС была близка, но Киев заблокировал ее. В Кремле ситуацию вокруг Запорожской АЭС назвали тревожной. МАГАТЭ отказалось от идеи демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.
В Индии разглядели «настоящее лицо правительства Украины»
Старший советник офиса министра информации Индии Гупта осудил твит минобороны Украины о взрывах в Севастополе
Опубликованный минобороны Украины твит о взрывах в Севастополе с карикатурой на индийскую богиню является нападением на индуистские взгляды по всему миру, заявил старший советник офиса министра информации Индии Канчан Гупта.
Гупта пояснил, что «на пропагандистском плакате изобразили карикатуру на индийскую богиню Ма Кали». В твите минобороны Украины фото нефтебазы в Севастопольской бухте и столба дыма над ней после атаки беспилотников было размещено рядом с карикатурой на индийскую богиню смерти Кали в образе Мерлин Монро. Твит сопровождался комментарием: «Произведение искусства». Через некоторое время он был удален.
Гупта заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что недавно Индию посетила замглавы МИД Украины, «прося поддержки у Индии». «За этой фальшивкой скрывается настоящее лицо правительства Украины», – приводит его слова РИА «Новости».
В субботу в Севастополе в районе Казачьей бухты в результате атаки украинских беспилотников загорелся резервуар с топливом.
Украинские власти призвали не публиковать фото и видео последствий удара в Павлограде
Власти украинского Павлограда (Днепропетровская область) призвали местных жителей не публиковать в Сети фотографии и видеозаписи последствий удара по объектам вооруженных сил Украины.
Напомним, удар, вероятно, был нанесен по железнодорожной инфраструктуре и складам с боекомплектами и ГСМ. Военный эксперт Борис Рожин назвал последствия удара по ВСУ в Павлограде локальным апокалипсисом.
Киев посоветовал украинцам «брать российский паспорт»
Уполномоченный Рады по правам человека Лубинец посоветовал украинцам «брать российский паспорт»
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, обращаясь к гражданам Украины, которые находятся на освобожденных Россией территориях, заявил, что им следует получить российский паспорт.
Лубинец сказал, что «посоветовал бы брать российский паспорт». По его словам, нужно «для себя принять решение выжить». При этом, как пояснил Лубинец, украинские власти в данный момент работают над проектом закона, который даст возможность украинцам позднее отказаться от российского гражданства, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Крым якобы ждет «тяжелый период деоккупации». По его мнению, многие в Крыму должны быть наказаны за то, что сменили украинский паспорт.
ВСУ пришлось изменить тактику в Артемовске
Военный эксперт Леонков заявил об изменении тактики ВСУ в Артемовске из-за российских авиабомб
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Планирующие авиабомбы, которые применяют ВКС России, вынудили украинских военных в Артемовске резко изменить тактику, заявил военный эксперт Алексей Леонков.
Леонков сообщил, что прежде вооруженные силы Украины предпочитали размещать снайперские позиции на верхних этажах высоток, а в подвалах создавали склады и организовывали штабы, передает РИА «Новости».
Однако после удара авиабомбой «обречены» как военные на крыше, так и в подвале, в связи с чем «украинские потери оказались настолько значительными, что генштабу укроармии пришлось изменить тактику», сообщил Леонков. По его словам, ВСУ стали активнее применять маленькие квадрокоптеры, военных больше не размещают в высотках, там устанавливают камеры.
По всей линии фронта российские войска стали активно применять фугасные авиабомбы типа ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции, которые позволяют ВКС оставаться за пределами зоны поражения украинской ПВО. Сама ПВО Украины при этом «становится мишенью для российских самолетов прикрытия», сказал Леонков.
Напомним, российские штурмовые формирования сообщают, что им нужно пройти около 1,5 километров по городской застройке, после чего город окажется полностью освобожден от ВСУ.
Группировки российских войск «Центр» и «Юг» рассказали об ударах по ВСУ
Начальники пресс-центров группировок войск «Центр» и «Юг» Савчук и Астафьев рассказали о российских ударах по ВСУ
На Краснолиманском направлении поражено около 140 целей вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук. Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал о ситуации на Марьинском и Авдеевском направлениях.
Савчук сообщил, что вскрыты позиции ВСУ на торском участке и у Серебрянского лесничества, украинские войска понесли потери в личном составе и технике. Российская авиация нанесла удары по опорным пунктам и районам сосредоточения украинских сил. Российская ПВО уничтожила беспилотник А1-СМ «Фурия», передает ТАСС.
Астафьев сообщил, что на Марьинском направлении уничтожены опорные пункты ВСУ у Красногоровки и Галициновки, украинские потери – до 20 бойцов и три единицы автомобильной техники. На Авдеевском направлении авиация атаковала пункты временной дислокации резервов ВСУ. Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены украинские танк и три БМП у Первомайского, Северного и Авдеевки, передает РИА «Новости».
Российские артиллеристы также нанесли удары по позициям украинской артиллерии и минометного расчета в районах населенных пунктов Дзержинск, Новгородское, Клебан-Бык и Поповка. ВСУ потеряли до 60 человек.
Кроме того, Минобороны России в Telegram опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» ВДВ на Артемовском направлении. С помощью БПЛА были выявлены замаскированные позиции ВСУ, по которым и нанесли удар расчеты гаубиц.
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ потеряли за сутки до 670 военнослужащих и наемников.
Боец ВСУ сообщил Guardian о неготовности Украины к контрнаступлению
Guardian опубликовала признание украинского бойца в неготовности ВСУ к контрнаступлению
Сообщения о неготовности вооруженных сил Украины к контрнаступлению вызывают беспокойство на Западе, пишут британские СМИ.
Обозреватели Эмма Грэм-Харрисон и Артем Мажулин приводят слова украинскиго военного с позывным «Темный», который заявил, что ВСУ к контрнаступлению «не готовы». «Нам нужно больше тренироваться, нам нужно больше времени», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.
Guardian заявила, что украинской армии не хватает времени на качественную подготовку, также отсутствует достаточное количество боеприпасов, необходимое для контрнаступления, передает ТАСС.
Как пишет издание, в США и ЕС обеспокоены из-за состояния ВСУ после многомиллиардных вливаний. Разведка США полагает, что Киев может не справиться с подготовкой необходимого количества техники и военных для реализации своих целей.
Напомним, по мнению западных СМИ, вооруженные силы Украины на данный момент не готовы к контрнаступлению, но у Украины отсутствует возможность выбора в данном вопросе.
Воздушная тревога объявлена по всей Украине
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, прозвучали взрывы в Херсоне
В ночь на понедельник на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне, который находится под контролем вооруженных сил Украины.
Сперва воздушную тревогу объявили в южных и восточных регионах Украины, затем – в центральной и западной частях страны, передает ТАСС.
Напомним, сообщалось о мощных взрывах в украинском Павлограде, где ВСУ хранили боекомплекты и горюче-смазочные материалы для контрнаступления. Военный эксперт Борис Рожин назвал последствия удара по ВСУ в Павлограде локальным апокалипсисом.