В Чехии возбудили почти 100 уголовных дел за поддержку России

Irozhlas: В Чехии возбудили почти 100 уголовных дел, связанных с поддержкой действий России на Украине

Чешская полиция с 24 февраля 2022 года возбудила 95 уголовных дел в отношении граждан, действия которых могут трактоваться как выражение поддержки военной операции России на Украине. В 67 случаях против подозреваемых были выдвинуты обвинения, сообщили СМИ.

Как привел портал Irozhlas.cz слова пресс-секретаря чешской полиции Ондрея Моравчика, с начала СВО Чехия возбудила 95 уголовных дел, связанных с одобрением и публичной поддержкой» российских действий на Украине, передает ТАСС.

Генеральный прокурор республики Игор Стржиж выступил с разъяснением, что публичное выражение (на митингах, демонстрациях или в социальных сетях) согласия с действиями России на Украине и поддержки российского руководства могут рассматриваться как одобрение преступления, отрицание или попустительство преступлению, одобрение или оправдание геноцида, грозящее заключение сроком до трех лет.

В ноябре Чехия вошла в число стран ЕС, объявивших Россию «террористическим режимом».

Напомним, в субботу в минобороны республики сообщили, что Чехия может признать Россию и Китай «угрозами национальной безопасности».