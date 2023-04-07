Вакцину Pfizer выпустили с серьезными побочными эффектами из-за сговора

В Минобороны России сообщили, что вакцину Pfizer выпустили с серьезными побочными эффектами

Сговор между чиновниками США и производителями вакцины от коронавируса Pfizer привел к тому, что препарат выпустили с серьезными побочными эффектами, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, в момент одобрения вакцины у Pfizer были реальные доказательства, подтверждающие повышенный риск серьезных патологий сердечно-сосудистой системы после вакцинации. Об этом Кириллов рассказал в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США, передает ТАСС.

Он добавил, что договоренности о лояльных оценках медпрепаратов дают возможность чиновникам из США «впоследствии занимать ключевые должности в фармацевтических компаниях».

Кириллов, ссылаясь на закрытый отчет компании, сообщил, что имеются данные о том, что пациенты, получающие вакцину от COVID-19, подвергались повышенному риску развития миокардита.

Напомним, с апреля 2021 года компания Moderna сообщила о росте случаев миокардита и перикардита в США после вакцинации с использованием РНК-вакцин. Патологические изменения наступали чаще после получения второй дозы.

Также Кириллов в ходе брифинга заявил, что подобные исследования высокотоксичных препаратов проводились ранее по заказу Пентагона на украинских гражданах и военнослужащих ВС Украины.