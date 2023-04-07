Грузинские судьи обвинили США в «суде Линча» над местной Фемидой

Грузинские судьи резко комментируют решение Госдепа США санкционировать четырех их коллег за якобы коррупцию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на телекомпанию «Имеди».

«Ошибаются те, кто думают, что этими санкциями в какой-то форме нас можно запугать», – заявил судья Верховного суда Грузии Леван Тевзадзе.

«Невозможно принять «суд Линча» без конкретных доказательств над моими коллегами», – сказал он.

Судья Тбилисского городского суда Серго Метопишвили заявил, что американская сторона приняла решение о санкциях на основании лживых докладов политизированных неправительственных организаций, которые сама и финансирует.

«Эта ложь противоречит исследованиям всех авторитетных международных организаций (о судебной системе Грузии)», – отметил он.

Председатель Кутаисского апелляционного суда Ираклий Бондаренко назвал «непозволительным» разговор о коррупции в судейском корпусе Грузии без предъявления доказательств.

По его словам, американские санкции «не послужат делу повышения доверия к суду Грузии, о чем годы говорят США».

Один из санкционированных судей, председатель Ассоциации судей Грузии Леван Мурусидзе заявил об «атаке на судебную систему Грузии с целью прибрать ее к рукам».

«Посольство США все время тратило деньги на дискредитацию (санкционированных судей), внесение раскола», – сказал он.

Тбилиси уже потребовал в резкой форме от Вашингтона разъяснений по поводу принятого решения.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в ситуации, сложившейся после того, как Госдеп наложил санкции на четырех высокопоставленных грузинских судей.