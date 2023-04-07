Delfi: Артистов российского театра «НитьЯ» депортировали из Эстонии

Артистов российского театра «НитьЯ» депортировали из Эстонии под предлогом того, что они якобы представляли «угрозу национальной безопасности» республики, пишут эстонские СМИ.

По информации портала Delfi (заблокирован в РФ), вечером 5 апреля артистов театра забрали в полицию, а после этого депортировали в Россию, выдав трехлетний запрет на въезд в Шенгенскую зону, передает РИА «Новости».

Как сообщил организатор гастролей театра «НитьЯ» в Европе Александр Мельник, несмотря на распроданные залы, артисты получили сообщения от культурных центров о разрыве соглашений об аренде.

Руководитель службы миграционного надзора департамента полиции и погранохраны Эстонии Райнис Синикас сообщил о задержании троих артистов – граждан России. По его словам, мужчины использовали для въезда в Шенгенскую зону «краткосрочные итальянские визы, выданные с целью туризма». Он утверждает, что визы были аннулированы, когда выяснилось, что они планировали устроить тур по Эстонии и Германии.

Негосударственный самофинансируемый театр «НитьЯ» (основан в Екатеринбурге) постоянно гастролирует по городам России и Европы, у него нет своей стационарной площадки.

Добавим, что в конце марта разгорелся скандал с депортацией российских туристов из Индонезии и Таиланда.