Названы причины депортации россиян с Бали

Гендиректор «Персоны Грата» Мохов объяснил, за что россиян депортируют с Бали

Из Индонезии и Таиланда планируется депортировать российских и других туристов за оказание платных услуг и их продвижение в соцсетях, поскольку обладателям турвиз это запрещено, заявил руководитель правовой комиссии РСТ, гендиректор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.

Те туристы, которые начинают зарабатывать и создавать конкуренцию местным гидам, тренерам и массажистам, перестают быть туристами и становятся трудовыми мигрантами, пояснил Мохов РИА «Новости».

По этой причине они не могут находиться по туристической визе, потому их и выдворяют.

Ранее такие случаи фиксировались в этих странах, поскольку рейды носят эпизодический характер. Чтобы не получать подобных проблем, нужно продлять визы и не заниматься оказанием услуг без разрешения властей.

Туристам нужно осознавать, что они находятся в других странах со специфическим законодательством и правосудием, не нужно «дразнить» органы власти, поскольку это может закончиться не только штрафом, но и сроком.

В конце марта Индонезия депортировала с Бали 47 человек, включая 13 россиян, они не соблюдали правила туристической визы. Посольство России подтвердило эту информацию и призвало соблюдать законы страны.

В понедельник полиция города Денпасар на Бали сообщила, что за неделю были задержаны 43 иностранных туриста за нарушение правил дорожного движения, среди них 17 граждан России.