Песков заявил, что ЛДПР продолжает развиваться после смерти Жириновского

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) продолжит развиваться после смерти ее основателя Владимира Жириновского, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Трудно переоценить роль Жириновского в процессе формирования и развития политической системы, его вклад, который он внес. Но, скорее, я не соглашусь с вами в том, что не появилось ни харизматичных, ни опытных (лидеров). Конечно, Жириновский набирал политический вес, опыт в течение нескольких десятилетий, которые активно работал в российской политике», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он добавил, что на данный момент партия развивается, достаточно активно занимает позицию по текущим вопросам и не занимает «какую-то пассивную позицию», а продолжает дело Жириновского.

Напомним, российский политик, лидер ЛДПР Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни год назад, 6 апреля 2022 года, в возрасте 75 лет.

Президент Владимир Путин отметил, что Жириновский был патриотом и талантливым, неординарным человеком.