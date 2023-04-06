Путин: Жириновский был лидером старейшей политпартии современной России

Путин: Жириновский был лидером старейшей политической партии современной России

Российский лидер Владимир Путин обратился к участникам мемориальных мероприятий, посвященных памяти политика Владимира Жириновского, отметив патриотизм, талант и неординарность мышления последнего.

«6 апреля исполняется год со дня кончины Владимира Вольфовича Жириновского. Он был патриотом, талантливым, неординарным человеком, авторитетным политиком, ярким оратором и полемистом, создателем и настоящим лидером старейшей политической партии современной России, руководству которой он посвятил многие годы», – указано в тексте опубликованной на сайте Кремля телеграммы Путина.

Также в тексте обращения президента подчеркнуто, что опыт и организаторские способности Жириновского в полной мере были востребованы в парламентской, законотворческой деятельности.

«Он искренне стремился внести вклад в решение важнейших задач, стоящих перед страной, и всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях на международных площадках твердо защищал суверенитет и достоинство страны, ставил во главу угла интересы Отечества. Таким он и останется в нашей памяти», – отметил Путин.

Напомним, российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет. Последние два месяца лидер ЛДПР провел в больнице с диагнозом COVID.

Позднее на западе Москвы появилась улица имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского.