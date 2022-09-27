Улица имени Владимира Жириновского появилась в Москве

Япония потребовала от России извинений

В связи с задержанием консула японского генконсульства во Владивостоке Мотоки Тацунори в МИД Японии вызван посол России Михаил Галузин, сообщил министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси.

Хаяси заявил, что Россия якобы нарушила Венскую конвенцию, что «абсолютно неприемлемо». Галузина вызвали в МИД Японии, ему «выразили резкий протест». Япония «потребовала от российской стороны официальных извинений». «Я настоятельно призываю российскую сторону серьезно отнестись к протесту и предложению японской стороны», – приводит слова Хаяси ТАСС.

Он заявил, что «задержанный не совершал противоправных действий». Глава МИД Японии подверг критике обстоятельства задержания дипломата, во время которого, по его словам, «были применены меры принуждения».

Как сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, «с точки зрения безопасности, которая является приоритетной, планируется», что Тацунори покинет Россию до 28 сентября.

Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах Владивостока сообщил, что Тацунори отпустили. Позднее Хаяси подтвердил эту информацию.