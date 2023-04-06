Разрабатывавший потолок цен на нефть из России советник Байдена покинул Минфин

Bloomberg: Советник Байдена, разрабатывавший потолок цен на нефть из России, покидает Минфин

Помощник американского президента Джо Байдена и главы Минфина США Джанет Йеллен по экономической политике Бен Харрис, участвовавший в разработке многих ключевых направлений Белого дома, включая потолок цен на нефть из России, покинул министерство финансов, передает Bloomberg.

Как сообщает агентство, Бен Харрис, один из главных помощников Джо Байдена по экономическим вопросам, покинул министерство финансов, проработав там около четырех лет. Он был «редким помощником администрации США», близким как к президенту, так и к главе Минфина, передает РИА «Новости».

По данным Bloomberg, Харрис помог разработать потолок цен на российскую нефть, экономический ответ на рецессию, вызванную пандемией коронавируса, а также писал речи для министра финансов США Джанет Йеллен. Отмечается, что уход Харриса произошел на фоне реорганизации экономической команды Байдена.

Ранее помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис заявил, что достижение соглашения о потолке цен «только на уровне G7 уже является достаточно обширным для достижения успеха без Индии и Китая». По его словам, участие обеих стран позволит обеспечить «лучшую» работу механизма контроля цен.