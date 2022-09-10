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США назвали дату вступления в силу запрета на морские перевозки нефти из России
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Запрет на морские перевозки российской нефти начнет действовать с декабря, а продуктов переработки нефти – с февраля, сообщил минфин США.
В сообщении говорится, что США «в составе коалиции стран, включающих участников Группы семи и ЕС», начнут «имплементацию политики, которая касается широкого спектра услуг, относящихся к морским перевозкам сырой нефти» из России. Сообщается, что «запрет вступит в силу 5 декабря», а «применительно к морской транспортировке нефтепродуктов» – 5 февраля, передает ТАСС.
Речь идет о «запрете на оказание услуг» по морской перевозке российской нефти, из которого делается «важное исключение» – для «юрисдикций или действующих лиц, которые приобретают транспортируемую морем российскую нефть по предельной цене, установленной коалицией» или дешевле.
«Преследуется достижение трех целей: обеспечение надежного объема предложения транспортируемой морем российской нефти на глобальном рынке; ограничение давления, толкающего вверх цены на энергоносители; сокращение доходов Российской Федерации от нефти», – сказано в сообщении.
Американские власти считают, что потолок цен на российскую нефть смогут совместно определять государства, которые согласятся войти в «коалицию» по установлению данных ограничений.
Кроме того, минфин США сообщил, что американская сторона намерена наказывать физические лица и компании, которые будут «осуществляют значительные закупки» российской нефти дороже готовящихся ценовых ограничений, передает РИА «Новости».
Также наказание грозит «лицам, которые сознательно предоставляют ложную информацию, документацию или же оценку такой компании, предоставляющей услуги».
При этом американское эмбарго на закупку российской нефти останется в силе и после введения потолка цен на нефть, сообщили в ведомстве.
В свою очередь, помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис заявил, что достижение соглашения о потолке цен «только на уровне G7 уже является достаточно обширным для достижения успеха без Индии и Китая». По его словам, участие обеих стран позволит обеспечить «лучшую» работу механизма контроля цен. При этом Харрис утверждал, что США сейчас не обсуждают возможности применения вторичных санкций, обязывающих другие страны присоединяться к установлению «потолка» на стоимость российской нефти.
Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. США и их союзники собираются установить потолок цен на нефть из России ниже рыночной стоимости, но выше себестоимости. Financial Times предупреждает, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.
Наемники из Британии и США оценили шансы Украины на контрнаступление
Участвующий на стороне Киева в боевых действиях наемник из Британии Марк Эйрс заявил, что у украинских военных недостаточно ресурсов для контрнаступления.
«Определенно, оно не будет быстрым. Оно тяжелое, медленно проводимое. Метр за метром, позиция за позицией, потому что у нас нет ресурсов для проведения масштабного блицкрига», – заявил Эйрс в эфире CNN, передает РИА «Новости».
Между тем американский наемник Майкл Зафар заявил, что был ранен в ходе боевых действий, но планирует вернуться после восстановления.
Оба наемника полагают, что, вопреки заявлениям Киева, контрнаступление будет медленным и тяжелым.
Ранее замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Кроме того, он пообещал, что «совсем скоро буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева». По его словам, «есть информация, что уже около 3 тыс. погибших со стороны украинской армии».
По его словам, провальным контрнаступлением на Херсонскую область руководил лично президент Украины Владимир Зеленский.
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США не смогли доказать в ООН закупку Россией оружия у Ирана и КНДР
Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности международной организации призвал представителей США и Британии привести доказательства в пользу своих утверждений о том, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР. Представители Вашингтона и Лондона промолчали.
«Привлекли внимание безапелляционные утверждения США и Соединенного Королевства о том, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР. Я хотел бы попросить их сейчас либо привести доказательства, либо расписаться в распространении недостоверной информации в стенах Совета Безопасности», – приводит слова российского дипломата РИА «Новости».
Дипломаты от Великобритании и США в ответ промолчали.
В пятницу Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширило санкции против Ирана за якобы имевшие место поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию.
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США считают, что Иран якобы отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов.
До этого американское издание The New York Times со ссылкой на источник в официальных кругах сообщила, что в Россию якобы прибыла первая партия иранских беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Washington Post о поставке иранских беспилотников, заявил, что это издание в последнее время публикует много вбросов.
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Путин: Качество жизни людей в Европе бросается в топку ради сохранения мировой диктатуры США
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Качество жизни людей в Европе бросается в топку санкционной печи, приносится в жертву ради сохранения диктатуры США в мировых делах, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Достигнутый уровень промышленного развития Европы, качество жизни людей, социально-экономическая стабильность – все это бросается в топку санкционной печи, расходуется по указке из Вашингтона во имя пресловутого «евроатлантического единства», а по факту – приносится в жертву ради сохранения диктатуры Соединенных Штатов в мировых делах», приводятся его слова на сайте Кремля.
По его словам, страны Запада пытаются сохранить выгодный только им мировой порядок, постоянно меняют правила и сами нарушают их.
«Западные страны стремятся сохранить прежний, выгодный только им мировой порядок, заставить всех жить по пресловутым «правилам», которые сами же выдумали, сами и регулярно нарушают, постоянно меняют под себя, в зависимости от складывающейся текущей конъюнктуры», – добавил Путин.
Глава России рассказал, что нежелание других стран подчиняться правилам Запада заставляет западные элиты «срываться», принимать необдуманные решения.
«При этом нежелание других стран подчиняться такому диктату и произволу вынуждают западные элиты попросту говоря срываться, принимать близорукие, авантюрные решения и с точки зрения мировой безопасности, политики, и с точки зрения экономики», – сказал российский лидер.
По словам Путина, эти решения идут вразрез с интересами стран и народов, граждан самих западных государств.
Путин сообщил, что глобальная инфляция подстегнута недальновидной позицией Запада, в США она превысила 8%.
«Недальновидными действиями западных властей подстегнута и глобальная инфляция. Она уже обновила многолетние рекорды в развитых экономиках. По итогам июля в США она составила 8,5%», – сказал он.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
Напомним, что в Британии заявили о панике внутри страны и в ЕС на фоне газового кризиса. Бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт считает, что Россия якобы развязала экономическую войну. В комментарии Bloomberg она заявила, что президент России Владимир Путин «погрузил Великобританию в панику», перекрыв один из главных газопроводов Европы – «Северный поток».
В свою очередь вице-премьер России Александр Новак заявил, что коллапс на энергетических рынках Европы – это не предел, впереди полная непредсказуемости зима, когда биржевые цены на газ могут продолжить рост.
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Эрдоган: Я не поддерживаю провокационный курс Запада по Украине
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что считает неправильной политику Запада по Украине, по его словам, она нацелена на провокацию конфликта.
«Я могу сказать очень четко, что не считаю отношение Запада (к украинской проблеме) правильным. Потому что есть Запад, который проводит политику, основанную на провокациях», – сказал Эрдоган на пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем в Белграде, передает РИА «Новости».
Он добавил, что «не похоже, что это (конфликт) скоро закончится». Также Эрдоган заявил , что не поддерживает провокационный курс Запада по Украине.
«Турция, как и раньше это делала, придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и России. Вместе с тем я не поддерживаю провокационный курс Запада по Украине», – сказал он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Цена на нефть опустилась ниже 88 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в ноябре 2022 года на лондонской бирже ICE опускалась ниже 88 долларов за баррель впервые с 1 февраля 2022 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 21.26 мск, Brent теряла 5,29%, опускаясь до 87,92 доллара за баррель. К 21.40 мск цена Brent ускорила снижение и находилась на уровне 87,86 доллара за баррель (-5,35%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре 2022 года дешевел на 5,84%, до 81,81 доллара за баррель, передает ТАСС.
Утром в среду мировые цены на нефть снижались более чем на 1%, инвесторы обеспокоены перспективами спроса на этот вид сырья из-за ряда факторов.
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Идеи России и Китая используют для формирование нового миропорядка
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«Мы и наши китайские коллеги солидарны в том, что на планете начались масштабные изменения. Следуя исторической логике, они должны привести к новому порядку мироустройства», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Константин Могилевский, комментируя состоявшийся в четверг российско-китайский круглый стол, посвященный созданию новой справедливой многополярной системы международных отношений.
«Россия считает, что в основу концепции нового мироустройства должен быть положен многополярный мир. У китайских коллег есть своя концепция мироустройства – «сообщество единой судьбы человечества». Обе эти идеи не противоречат, а дополняют друг друга», – сказал председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский. Он был участником круглого стола «Исторический процесс в Новое и Новейшее время и структура современного мира», который прошел в четверг в формате видео-конференцсвязи с подключением из Москвы и Пекина. Организовали дискуссию Российское историческое общество и Академия исторических исследований Китая.
Участники круглого стола сошлись во мнении, что миропорядок, который установился около 80 лет назад, более не способен сдерживать агрессию США и нуждается в обновлении. В итоге мир переживает трансформацию: все больше стран выбирают путь суверенного развития, что, однако, противоречит интересам коллективного Запада. Тем временем американский неоимпериализм, в частности, проявлялся в расширении НАТО на Восток и полном игнорировании позиции России по этому вопросу. Другим примером такой политики стал недавний визит американских государственных деятелей на китайский остров Тайвань, совершенный вопреки протестам Пекина.
«События последних недель свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты Америки продолжат всеми силами затягивать конфликт на Украине, не считаясь ни с огромными потерями украинских вооруженных формирований, ни с перспективой обнищания своих европейских сателлитов», – отметил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в своем приветственном слове.
В свою очередь президент Академии исторических исследований Китая Гао Сян отметил, что ради сохранения своего статуса некоторые крупные державы вернули в международную политику «менталитет холодной войны». «Человечество еще не вышло из пандемии COVID-19, как возникают традиционные и нетрадиционные угрозы безопасности. Усиливается протекционизм во всем мире, возникает дефицит доверия, дефицит мира», – указал Сян.
«Председатель КНР Си Цзиньпин отмечал, что процесс развития человеческого общества – это процесс постоянного обмена, интеграции и инноваций различных цивилизаций. Все они вносили важный вклад в развитие человечества своими уникальными способами. Одна цивилизация не лучше, чем другая, и как только мы преодолеем непонимание этого, чувство превосходства – мы сможем сохранить гармонию между цивилизациями», – подчеркнул президент Академии исторических исследований Китая.
«Сегодня мы с китайскими коллегами говорили о причинах краха очередной попытки завоевать мировое господство. Вся история человечества, начиная с Аттилы и Александра Македонского – это история попыток государств, у которых на конкретном историческом этапе дела вдруг пошли лучше, навязать свою волю другим странам», – рассказал по итогам круглого стола Могилевский.
«Идею мирового господства преследовал, в том числе и Наполеон. Такая же идея, но уже доведенная до абсолюта человеконенавистничества – это идеология нацистов во главе с Гитлером, которая привела ко Второй мировой войне», – напомнил историк. – «Американцы и ведомый ими западный мир ослеплены тем, что, как им показалось, они выиграли холодную войну. Сегодня мы видим, как и они следуют по проторенной веками дорожке. Между тем уроки истории заключаются в том, что абсолютно все попытки установления мирового господства заканчивались крахом».
По словам собеседника, участники конференции обратили внимание на то, что нынешнее поколение европейских лидеров кардинально отличается от поколения выдающихся политиков, возглавлявших страны Запада в середине прошлого века, – таких, как Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль, Шарль де Голль. «Нынешние лидеры западных стран – это люди с низким уровнем гуманитарного образования, включая и исторические знания. Они в принципе презирают исторические тенденции. Именно поэтому их нельзя ставить ни в какое сравнение с их выдающимися предшественниками», – убежден он.
Как отметил Могилевский, в истории не было таких примеров, чтобы попытка завоевать мировое господство не сопровождалась турбулентностью. «Наша страна неоднократно предлагала двигаться к новой модели мироустройства, посредством переговоров, но нас не услышали, – посетовал историк. – По-видимому, наша специальная военная операция – это часть исторического процесса, которая была неизбежна. Недальновидные действия западных политиков довели ситуацию до той стадии, когда у России уже не осталось другого выхода».
Подводя итоги мероприятия, Могилевский обратил внимание на убежденность участников конференции о том, что в скором времени, вслед за попытками коллективного Запада установить свою полную гегемонию, произойдет крах сложившегося мироустройства. «За этим последует формирование нового устойчивого миропорядка в соответствии с исторической логикой развития человечества», – прогнозирует он.
Ранее Нарышкин указал на важность извлечения должных уроков из исторического опыта России в условиях, когда Запад пытается навязать всему человечеству глобальную войну. Об этом он заявлял после церемонии возложения венка к обелиску «Павшим в Мировой войне 1914-1918 годов» в Москве.
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СМИ: Введение потолка цен на нефть из России вызовет панику на рынках
Введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, сообщает газета Financial Times.
«Если план сработает, то введение потолка цен изменит энергетический рынок и соотношение сил между производителями и потребителями, а последствия будут ощущаться еще долгое время после окончания боевых действий на Украине. Для Кремля это будет серьезным ударом. Однако риск колоссален и успех зависит не только от содействия Китая и Индии, но и от того, согласится ли [президент РФ Владимир] Путин продавать нефть по указанной Вашингтоном цене», – передает ТАСС со ссылкой на газету.
Обозреватель издания Дерек Броуэр заявил, что планы G7 согласовать потолок цен могут сработать не так, как задумывалось. Отмечается, что план едва ли станут соблюдать Китай, Индия и многие другие страны. Автор материала указывает, что нарушение поставок российской нефти вызовет панику на рынках.
Бывшего аналитика ЦРУ США Хелимы Крофт заявил, что решение Москвы начать полноценную энергетическую войну грозит расколоть западное единство.
В прошлую пятницу министры финансов стран «Группы семи» (G7) подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, к чему приведут попытки Запада установить потолок цен на российскую нефть.
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США не дали ответа по визе Лаврову для участия в ГА ООН
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Американская сторона до сих пор не дала ответа по вопросу о предоставлении визы главе МИД Сергею Лаврову для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН (с 20 по 26 сентября), заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на полях Восточного экономического форума.
«Пока ответа нет. Если [США] не дадут российским представителем визы или продолжат чинить разные препятствия приезду делегации России в ООН, распишутся в собственном страхе», – передает ТАСС слова Захаровой.
Захарова добавила, что визы в любом случае требуются даже главам делегаций, если только между странами не установлен безвизовый режим. «Там, где нет безвизового режима вообще или для дипломатов, все всегда подают на визу, включая глав делегаций», – указала официальный представитель МИД России.
По ее словам, лишь часть журналистов, сопровождающих министра иностранных дел России Сергея Лаврова, получили на текущий момент визы США для поездки на сессию Генассамблеи ООН.
«Подан список для получения американских виз для российской делегации. Как комментировало наше постпредство при ООН, этот вопрос регулярно доносится до Секретариата Организации. У США есть документальные обязательства не препятствовать работе делегатов стран-членов ООН и соответствующих ооновских органов, – сказала дипломат. – Наши дипломаты в Нью-Йорке работают с этой проблемой. Часть журналистов, которые сопровождают делегацию, визы получили, другая часть еще нет. Не все заявленные журналисты пока еще получили визы».
Захарова ответила утвердительно на вопрос, есть ли она в списке делегации, которая должна поехать в Нью-Йорк.
Ранее в ООН заявили о необходимости выдать визы делегации России для участия в Генассамблее.
США объяснили подход к потолку цен на нефть из России
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США и их союзники собираются установить потолок цен на нефть из России ниже рыночной стоимости, но выше себестоимости, сообщил замминистра финансов США Адевале Адейемо.
Адейемо заявил, что США и их союзники пытаются «лишить» Москву доходов, необходимых для ведения спецоперации на Украины, а также «подорвать способность России вести войну в будущем». Однако в нефтяной промышленности России «дела идут даже лучше, чем до начала» спецоперации и введения соответствующих санкций, передает ТАСС.
Как заявил Адейемо, «летом Россия могла экспортировать энергоресурсы по цене на 60% выше, чем в прошлом году, это более чем компенсировало снижение объемов экспорта». Для США, их «союзников» и «жителей Украины» подобная ситуация «неприемлема», сказал он.
Замминистра финансов США заявил, что Вашингтон вместе с союзниками намерены установить потолок цен на экспортируемую Россией нефть выше себестоимости, но ниже рыночного уровня, «на уровне, который сопоставим с тем, что принималось исторически». Это, по мнению США, снизит российские доходы, но сохранит стимул для продолжения поставок, передает РИА «Новости».
По его словам, у России не так много возможностей для хранения нефти, а состояние скважин не располагает к их консервации. «В итоге Россия будет вынуждена продавать или столкнуться с рисками долгосрочной деградации производственных возможностей», – сказал Адейемо, добавив, что «с точки зрения экономики, удерживать нефть просто не имеет смысла».
Он заявил: «Те, кто будет уклоняться от выполнения режима потолка цен, фальсифицируя документы или иным образом скрывая истинное происхождение или цену нефти, столкнутся с последствиями в рамках внутреннего законодательства тех юрисдикций, которые выполняют режим потолка цен».
По его словам, подход Вашингтона заключается в том, что «российская нефть должна продолжать поступать на мировой рынок при условии, что компании, закупающие ее и предоставляющие услуги, будут добросовестно придерживаться лимита цен».
Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Financial Times предупреждает, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.
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В Британии признали Путина настоящим лидером после ультиматума Европе
Читатели британской Daily Mail начали активно обсуждать предупреждение президента России Владимира Путина об остановке поставок газа и нефти, если будет введен потолок цен на энергоресурсы.
«Дело в том, что Путин – настоящий лидер. Не одна из тех маленьких марионеток, которые приходят и уходят каждые несколько лет, как в западных странах. Ни у кого на Западе нет интеллектуальных способностей перехитрить его», – передает РИА «Новости» со ссылкой на комментарий под статьей.
Кто-то отметил, что Владимир Путин – мастер тактики, поэтому необходимо понимать свои карты, прежде чем спорить с ним.
Один из пользователей предположил, что проблему можно было решить за несколько недель, если бы Запад предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сесть за стол переговоров.
«Запад обращался с Россией как с грязью, когда та просила НАТО не подходить вплотную к ее границам. Запад считал, что Россия слишком слаба, чтобы протестовать. Но их вырвали из грез. Нравится он вам или нет, но Путин – гигант по сравнению с пигмеями: Байденом, Шольцем и Трасс!» – резюмировали читатели.
В прошлую пятницу министры финансов стран «Группы семи» (G7) подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, к чему приведут попытки Запада установить потолок цен на российскую нефть.
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В США не исключили отсутствия посла в России «в течение месяцев или дольше»
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Вряд ли произойдет быстрая выдача агремана новому американскому послу в России, должность может оставаться вакантной «в течение месяцев или дольше», пишут СМИ.
Foreign Policy пишет, что с такой оценкой согласны ряд влиятельных действующих и бывших представителей американской администрации. Отмечается, что новый посол должен получить сперва поддержку Сената США. а затем – агреман со стороны самой России. Как пишет издание, «действующие и бывшие дипломаты США со скепсисом относятся к перспективе быстрой выдачи агремана», передает РИА «Новости».
По мнению дипломатов, такая ситуация может сохраняться долгое время, «отчасти учитывая негативное состояние отношений между Вашингтоном и Москвой» после начала российской специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.
В воскресенье посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. По информации СМИ, Салливан покинул пост по семейным обстоятельствам.
Грузинские депутаты обвинили посольство США в насаждении агентов влияния
Четыре грузинских депутата из движения «Сила народа», ранее покинувшие правящую «Грузинскую мечту», в четверг заявили о том, что посольство США в Грузии «использует свою агентуру для поляризации и смены правительства против желания населения, а также в попытках открыть в Грузии «второй фронт», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В совместном заявлении они отметили, что в случае необходимости опубликуют этот список агентов.
По их словам, «полностью неприемлемы» разговоры в грузинском обществе и политическом поле о том, что «российский агент – плохой, а американский – хороший».
«Быть агентом государства-партнера является таким же недостойным и предательством Родины, как и агентом страны-«оккупанта», – заявили эти четверо парламентариев – Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Гурам Мачаварашвили и Михаил Кавелашвили.
Они отметили, что с конца 1990-х годов посольство США вынудило тогдашние власти Эдуарда Шеварднадзе назначать своих людей в госструктуры для подготовки «Революции роз – 2003».
Депутаты утвержают, что посольство США полностью контролировало грузинские власти в 2004–2012 годах при Михаиле Саакашвили, а лидеры и идеологи того периода в Грузии были американскими агентами.
Сегодня эти лица – члены саакашвилевского «Единого национального движения» и других радикально оппозиционных партий, заявляют депутаты.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил в защиту посла Америки Келли Дегнан, которую в последнее время обвиняют в поддержке радикальной оппозиции в стране – так называемой партии войны.
Глава правительства напомнил, что после обретения Грузией независимости Америка осуществила «очень много позитивных проектов и оказала большую помощь».
«Надо беречь отношения с нашим стратегическим партнером», – заявил он.
В связи с этим премьер-министр предложил группе грузинских депутатов, недавно покинувших правящую «Грузинскую мечту», остановить критику в адрес посла.
«Мы уважаем Америку и чтим ее посла и всех представителей», – отметил Ираклий Гарибашвили.
По его словам, отношения между двумя странами «очень хорошие и тесные».
Ираклий Гарибашвили пообещал сделать связи между двумя странами еще более прочными.
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Хиллари Клинтон рассказала, что однажды оставила дочь в Кремле
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон в эфире передачи «Ночное шоу с Джимми Фэллоном» рассказала, что она и ее муж – бывший американский президент Билл Клинтон – однажды случайно оставили дочь Челси в Кремле во время государственного визита в Россию.
По словам Клинтон, «самое безумное» ее воспоминание о поездке вместе с семьей – это случай, когда она и ее муж забыли свою дочь в Кремле, отправляясь в аэропорт после визита, передает ТАСС. «Мы взяли ее с собой в Россию, когда были там с государственным визитом во время президентства Билла. Было официальное прощание, и меня с Биллом проводили к «Зверю» (служебный автомобиль президента США), большому лимузину, чтобы отправиться в аэропорт. Мы не знали, что оставили ее», – сказала Клинтон ведущему.
Хиллари и Челси Клинтон, также принимавшая участие в шоу, не уточнили, что произошло потом и через какое время родители вспомнили о своей дочери. При этом 42-летняя Челси Клинтон заявила Фэллону, что этот случай также является ее «самым безумным» воспоминанием о семейной поездке.
Билл Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год. За это время он совершил пять визитов в Россию. Хиллари Клинтон занимала пост госсекретаря США с 2009 по 2013 год.
Ранее экс-менеджер предвыборного штаба Клинтон Робби Мук заявил, что бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон осенью 2016 года одобрила распространение в СМИ сообщений о том, что ее соперник в борьбе за кресло президента Дональд Трамп якобы связан с российским «Альфа-банком».
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В видеопрезентации iPhone 14 на сайте Apple заметили «русский след»
Девушка с русской фамилией Orlova звонит на новый iPhone 14 в видеопрезентации на официальном сайте Apple.
«Aga Orlova», – изображен контакт звонящей в видеопрезентации, передает РИА «Новости».
Между тем стало известно, что предварительный заказ на линейку недавно представленных iPhone 14 будет доступен в России, однако дата старта продаж пока не определена.
«Новые iPhone 14, конечно, появятся в магазинах сети re:Store. Точные даты будут на сайте – следите за обновлениями. Как только будет понятна дата старта продаж – на сайте откроется предзаказ на новинки техники Apple», – сообщили ТАСС в re:Store.
В свою очередь в «Мегафоне» отметили, что клиенты могут оставить заявку на iPhone 14 на официальном сайте. «Как только товар поступит в страну, мы пришлем оповещение. Предоплаты не требуется, продажи стартуют только после поступления товаров», – отметили в компании.
При этом на сайте интернет-магазина оператора связи МТС уже доступен предзаказ новой линейки iPhone. На все модели iPhone распространяется гарантия на год, а вернуть средства за оплаченный заказ можно будет в любой момент. Цены на новые модели там варьируются от 84 990 руб. на iPhone 14 с объемом памяти 128 ГБ до 166 990 руб. на Apple iPhone 14 Pro Max с объемом памяти 1 ТБ.
В то же время интернет-магазин МТС оставляет за собой право отменить предзаказ на новую линейку iPhone 14 в случае изменения условий поставки из США и нарушения логистических цепочек.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров на полях ВЭФ заявил, что новый iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту, у россиян будет возможность приобрести новинку.
Напомним, Apple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus. В моделях Pro исчезнет «челка», а вместо физического слота для сим-карт в США появится возможность использовать только виртуальные.
До этого сообщалось, что старт продаж новых iPhone 14 Pro и 14 Pro Max планируется на 16 сентября.
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Путин заявил о согласованных вопросах по поставкам нефти в Монголию
Москва и Улан-Батор согласовали все вопросы по поставкам нефти в Монголию, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюуном-Эрдэнэ на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Только что, час назад, руководитель компании «Роснефть» докладывал мне о том, что в результате его рабочей поездки в Монголию были достигнуты договоренности о расширении сотрудничества и по этому направлению. Мы, насколько мне известно, согласовали все вопросы, связанные с поставками нефти, нефтепродуктов», – передает ТАСС слова Путина.
Также Путин упомянул о другом проекте — газопроводе, который планируется проложить из России в Китай через территорию Монголии. «Сейчас мы говорим о возможной реализации крупного инфраструктурного проекта — имеется в виду поставка российского газа в Китай через территорию Монголии», — сказал он.
Речь идет о газопроводе «Сила Сибири — 2», который позволит объединить газотранспортные системы востока и запада России. По этой магистрали также смогут поставлять через Монголию в Китай до 50 млрд кубометров газа.
Кроме того, президент России добавил, что на полях саммита ШОС в Самарканде состоится трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии.
Ранее сообщалось, что Путин встретился на полях Восточного экономического форума с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. Премьер рассказал о начале закупки российских нефтепродуктов и предложил перевести оплату в рубли.