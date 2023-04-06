Российские войска за сутки уничтожили более 300 украинских военных

Российские войска за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили 325 украинских военных, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Двуречная, Песчаное и Масютовка Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, говорится в Telegram-канале Минобороны.

На Краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Червонопоповка Луганской народной республики. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», самоходная минометная установка «Нона», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений, ударов оперативно-тактической авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем Южной группировки войск за сутки уничтожены более 140 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Акация», гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Марфополь и Загорное Запорожской области.

Кроме того, пресечена попытка штурмовой группы противника контратаковать в направлении населенных пунктов Водяное и Никольское Донецкой народной республики. За сутки на данных направлениях уничтожено до 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная гаубица «Акация».

Средствами противовоздушной обороны перехвачено одиннадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожены одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Таволжанка Харьковской области, Кременная и Ковалевка Луганской народной республики, Никольское, Новоселовка и Пески Донецкой народной республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 406 самолетов, 228 вертолетов, 3684 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8554 танка и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4515 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9319 единиц специальной военной автомобильной техники.

Накануне сообщалось, что потери ВСУ за сутки составили более 580 военнослужащих и наемников.