СК переквалифицировал дело о взрыве в Петербурге на теракт

Дело о взрыве в петербургском кафе переквалифицировано на статью Уголовного кодекса «Террористический акт», сообщили в Следственном комитете России.

Переквалификацию произвели из-за полученных результатов первоначальных следственных действий, сообщается на сайте ведомства.

Следствие располагает данными о том, что планирование и организация преступления проводились с украинской территории. Подозреваемая Дарья Трепова придерживается оппозиционных взглядов, она является сторонницей «Фонда борьбы с коррупцией**» (ФБК*) (организация признана экстремистской и запрещена в России).

Расследование всех обстоятельств произошедшего продолжается. Следствие устанавливает всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, – от исполнителей до заказчиков, говорится в сообщении СК.

В воскресенье в одном из петербуржских кафе в центре города при взрыве погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский). Также пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.