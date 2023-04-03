Кремль признал убийство военкора Татарского терактом

Песков: Убийство военкора Татарского является терактом, Путина проинформировали незамедлительно

Убийство военкора Владлена Татарского является терактом, главу государства незамедлительно проинформировали о взрыве в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это террористический акт, мы с вами видели заявление НАК», – приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что в настоящее время идет активная фаза следствия. Песков обратил внимание на «достаточно энергичные шаги» по задержанию подозреваемых и призвал набраться терпения и дождаться заявлений спецслужб по результатам работы.

«Есть данные, судя по заявлению НАК, о том, что украинские спецслужбы могут иметь отношение к планировке этого теракта, естественно, это является терактом», – добавил Песков.

В ответ на вопрос о том, в курсе ли президент, Песков сообщил, что в воскресенье Путина незамедлительно проинформировали на эту тему.

Представитель Кремля подчеркнул, что киевский режим поддерживает террористические действия. Он напомнил, что именно Киев стоит за убийством Дарьи Дугиной и, вполне возможно, стоит за терактом в Петербурге и убийством Фомина (настоящая фамилия военкора Татарского). Песков добавил, что киевский режим «стоит за убийствами людей в течение многих лет, начиная с 2014 года». Именно поэтому проводится специальная военная операция, подчеркнул он.

Также Песков пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в результате этого теракта, и выразил соболезнования родным и близким погибшего Максима Фомина.

По данным НАК, теракт, в результате которого погиб российский военный корреспондент Владлен Татарский, спланировали украинские спецслужбы с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального, активной сторонницей которого являлась Трепова, задержанная ранее в понедельник. При взрыве пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.