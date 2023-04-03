СК: Мотивы Дарьи Треповой устанавливаются

Следователи устанавливают мотивы Дарьи Треповой, задержанной по подозрению в организации взрыва в кафе в центре Петебурга, в результате которого погиб российский военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин), сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Петренко в видеокомментарии, опубликованном в Telegram-канале СК, сообщила, что Трепова задержана, с ней проводятся следственные действия, устанавливаются мотивы преступления.

Официальный представитель ведомства добавила, что следствие будет решать вопрос об избрании Треповой меры пресечения.

Как сообщил ранее Национальный антитеррористический комитет, теракт, в результате которого погиб российский военный корреспондент Владлен Татарский, спланировали украинские спецслужбы с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального, активной сторонницей которого являлась Трепова, задержанная ранее в понедельник.