Захарова сыронизировала по поводу помощи США малому и среднему бизнесу Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала по поводу прибытия делегации США для подписания договора о помощи малому и среднему бизнесу, предположив, что деньги пойдут на открытие магазина марихуаны.

Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на сообщение о намерении делегации США в Киеве подписать договор об инвестициях на 25 млн долларов на развитие «быстро развивающегося бизнеса».

«Это что такое за «малый и средний бизнес» на 25 миллионов долларов сейчас заколосится на Украине? Откроют на Банковой магазины по продаже марихуаны как в Нью-Йорке?» – с иронией задала вопрос официальный представитель МИД.

Ранее посол США на Украине сообщила о прибытии в Киев американской делегации якобы для подписания с Зеленским договора об инвестициях на 25 млн долларов для помощи малому и среднему бизнесу.