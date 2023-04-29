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Беженка с Украины в поисках отношений разделась в британском телешоу
Bristol Post: Беженка с Украины в поисках романтических отношений разделась в эфире британского телешоу Naked Attraction
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Беженка с Украины приняла участие в скандальном британском телешоу с обнаженными участниками о поиске партнера для романтических отношений Naked Attraction, сообщило британское издание Bristol Post.
По правилам телешоу Naked Attraction, главный герой должен выбрать, с кем из шести участников он пойдет на свидание после эфира. Кандидаты знакомятся, будучи обнаженными и пытаются разговаривать на личные темы, чтобы лучше узнать друг о друге. В обзоре выпуска телешоу говорится, что в эту среду на телеканале Channel 4 романтические отношения попробует построить украинская беженка Мария, передает РИА «Новости».
Как сообщает идание, Мария призналась в студии, что была вынуждена переехать в Британию из-за страха за собственную жизнь. По ходу передачи девушка отвергла несколько претендентов на свидание, но в итоге согласилась составить пару одному из участников.
Ранее британки пожаловались на уводящих из семей супругов украинских беженок.
В ВСУ поинтересовались, откуда у России «столько оружия»
NYT: ВСУ, несмотря на поставки западного оружия, заявляют о превосходстве российской армии
Несмотря на поставки западного оружия, Россия по-прежнему сохраняет численное преимущество в тяжелом вооружении, авиации и бронетехнике, пишут американские СМИ.
«Не знаю, откуда у русских столько артиллерии. А еще есть танки, вертолеты и реактивные самолеты», – сказал в комментарии газете The New York Times рядовой ВСУ Павел. Он признался, что украинские военнослужащие даже не могут покинуть свои позиции, настолько интенсивен огонь.
Как отмечают авторы статьи, украинские военные понимают, что западные поставки не могут гарантировать им успех, передает РИА «Новости».
Украинский солдат заявил изданию, что у российских военных есть танки, БМП и БТР. «Мы не можем пойти на них с винтовками», – подчеркнул он, заявив, что украинские вооруженные силы нуждаются в тяжелой технике на земле, а также поддержке с воздуха.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что передаваемое Киеву оружие попадает в руки террористов, это сказывается на стабильности и безопасности Европы и мира в целом.
Военкоры сообщили о массированных ударах ВКС по Украине
Военкоры: ВКС России наносят массированные удары по Украине
Воздушно-космические силы России наносят массированные удары по Украине в рамках специальной военной операции, сообщают военкоры.
По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны», несколько часов назад в небо поднялись дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22 и Ту-95.
Взрывы прогремели в Полтавской области и в Кривом Роге Днепропетровской области. Воздушная тревога объявлена в Киеве и во всех регионах Украины.
«Множество ракет летят в западные регионы», – говорится в сообщении канала.
Накануне в Минобороны сообщили, что авиация ВКС России возле Липовки Донецкой народной республики (ДНР) сбила самолет Су-24 ВСУ.
ВКС России нанесли групповой ракетный удар по резервам ВСУ
В ночь на пятницу ВКС России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что цель ударов достигнута, поражены все назначенные объекты.
По словам официального представителя российского военного ведомства, выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено, сообщается в Telegram-канале МО РФ.
Военкоры ранее в пятницу сообщили, что Воздушно-космические силы России наносят массированные удары по Украине в рамках специальной военной операции.
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы, сработала ПВО
В Киеве прозвучала серия взрывов, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на городскую военную администрацию.
Отмечается, что сработала система ПВО, также повреждена локальная линия электросети в Оболонском районе Киева, передает РИА «Новости».
«В Оболонском районе столицы перебита локальная линия электросетей», – приводит пресс-служба администрации слова начальника городской военной администрации Сергея Попко.
Ранее военкоры сообщали, что воздушно-космические силы России наносят массированные удары по Украине в рамках специальной военной операции.
Накануне в Минобороны сообщили, что авиация ВКС России возле Липовки Донецкой народной республики (ДНР) сбила самолет Су-24 ВСУ.
Бывший американский офицер озвучил потери изначального состава ВСУ
Бывший офицер КМП США Риттер заявил о потерях 80% ВСУ от их изначального состава
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Украина уже не сможет восполнить потери среди военных, поскольку потеряно 80% украинских бойцов от изначального состава, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отметил, что проблема заключается в том, что у Украины была регулярная армия в размере 260 тыс. человек в самом начале. По его словам, сейчас 80% из них убито, взято в плен или ранено, и с таким же уровнем подготовки уже не найти им замены, передает РИА «Новости».
Как указал офицер в отставке, российские войска прошли подготовку и оснащены всем необходимым, тогда как ВСУ сейчас в основном состоят из плохо обученных мобилизованных местных жителей.
Риттер добавил, что Украина оказалась в трагической ситуации из-за неспособности продолжать оборону, а украинский лидер Владимир Зеленский говорит о планируемом контрнаступлении, но Киеву вряд ли это удастся при его ресурсах.
В понедельник военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Украина потеряла за истекшую неделю 4 тыс. бойцов убитыми, но 90% этих потерь киевские власти записали в пропавшие без вести, скрывая информацию от близких родственников погибших.
Захарова ответила на слова посла США об «отсутствии разногласий» с народом России
Захарова: Российский народ убивают по наводке США, на их деньги и из их оружия
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на высказывания посла США в Москве Линн Трейси о том, что несмотря на разногласия между Вашингтоном и Москвой, у Соединенных Штатов якобы нет разногласий с народом России.
Захарова в своем Telegram-канале написала, что российский народ «убивают по наводке Соединенных Штатов», из американского оружия и на деньги США, «руками режима, приведенного к власти Соединенными Штатами» в результате госпереворота, который срежиссировали Соединенные Штаты.
Она также назвала «редкой удачей газеты «Коммерсант» возможность поблагодарить американского посла за первое интервью изданию. Особенно на фоне того, что Линн Трейси пообещала «не отменять народ России», подчеркнула Захарова.
Ранее президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами объяснил Линн Трейси причины конфликта на Украине.
Несостоявшийся пресс-секретарь Зеленского уничтожен под Кременной
Украинский журналист Александр Бондаренко, принимавший участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожен под Кременной в ЛНР, сообщили военкоры.
Под городом Кременная в Луганской народной Республике (ЛНР) ликвидирован украинский журналист Александр Бондаренко, который вступил в ряды ВСУ, пишет «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Александр Бондаренко в 2007-2011 годах работал в украинской редакции БиБиСи, а летом 2021 года его обсуждали как потенциального кандидата в пресс-секретари Зеленского.
Ранее сообщалось, что нацист из группировки «Гонор» Назарий Грибан с позывным «Продюсер» уничтожен в зоне спецоперации.
Российские военные сорвали ротацию военных ВСУ в ДНР
Сорвана ротация украинских войск у четырех населенных пунктов в Донецкой народной республике, уничтожены до 50 бойцов ВСУ, заявил руководитель пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
Спецназ южной группировки при поддержке артиллерии сорвал ротацию ВСУ на передовых позициях у поселков Белогоровка, Спорное, Дружба и Марьинка, уничтожены до 50 украинских военнослужащих, сообщил Астафьев РИА «Новости».
На соледаро-бахмутском направлении ракетное подразделение южной группировки ударило по пункту временной дислокации 60-й отдельной мехбригады ВСУ у Дружковки.
Также артиллерия Южного военного округа ударила по пунктам временной дислокации 24-й и 110-й отдельной мехбригад ВСУ у Дзержинска и Нетайлово, добавил Астафьев.
Представитель ведомства уточнил, что в ходе контрбатарейной борьбы у Часова Яра уничтожена 122 мм самоходная гаубица 2С1, у Марьинки – две гаубицы Д-20 и Д-30.
У Авдеевки поражен пункт временной дислокации ВСУ, нанесен удар по колонне военной техники ВСУ у Курахово.
Артиллерия группировки войск «Центр» на краснолиманском направлении поразила порядка 130 целей, более 100 из них – по районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ, заявил глава пресс-центра группировки Александр Савчук ТАСС.
Сбит украинский беспилотник, огнеметные системы «Солнцепек» поразили два опорных пункта ВСУ.
Разведка группировки «Центр» установила позиции 15-го полка Нацгвардии Украины и 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска
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Штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и иностранных наемников в западной части Артемовска. ВДВ совместно с подразделениями Южной группировки войск пресекают попытки противника с флангов завести резервы в Артемовск, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Южной группировки поражены подразделения ВСУ возле пунктов Часов Яр, Богдановка, Николаевка, Красное и Предтечино Донецкой народной республики (ДНР). За минувшие сутки в этом районе авиацией совершены шесть вылетов самолетов. Артиллерией группировки выполнены 52 огневые задачи. За сутки уничтожены до 300 военнослужащих и наемников, три машины пехоты, четыре бронемашины, гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ракетными войсками поражены украинский объединенный штаб обороны Артемовска и подразделения так называемого Иностранного легиона недалеко от Константиновки ДНР.
В районе населенного пункта Бондарное ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщил Конашенков.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ возле Двуречной, Тимковки, Крахмального, Табаевки Харьковской области. У пунктов Кисловка и Синьковка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 75 военнослужащих, две бронемашины, гаубица Д-20. А под Синельниково Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ.
Ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника рядом с Тернами ДНР и Червоной Дибровой Луганской народной республики (ЛНР). За прошедшие сутки на этом направлении уничтожены около 85 военнослужащих, самоходная артустановка «Акация», гаубица Д-30, отчитались в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ рядом с Водяным, Павловкой, Новополем ДНР и Чаривным Запорожской области.
В районе Марфополя Запорожской области пресечены действия украинской ДРГ. За сутки на этих направлениях уничтожены до 40 военнослужащих, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30, перечислили в Минобороны.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения ВСУ потери противника за последние сутки составили до 65 военнослужащих, самоходная артустановка «Акация», а также гаубица Д-30.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России поражены 86 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 112 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
Киев объяснил Китаю, как остаться сильным игроком на международной арене
В офисе Зеленского призвали Пекин дистанцироваться от России
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Китаю необходимо дистанцироваться от России, чтобы оставаться экономически и политически сильным игроком на международной арене, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире канала «Рада».
Он отметил, что Пекин год не мог определиться с позицией по вопросу СВО, однако сейчас ему необходимо сделать выбор, передает РИА «Новости».
«Или он работает в рамках, определенных международным правом, и тогда замещает Россию в полном смысле этого слова, или Китай продолжает стоять в стороне и тогда постепенно будет терять влияние, в том числе и экономическое», – сказал Подоляк.
Для Киева важно, чтобы Китай не помогал России экономически, в том числе не участвовал в российском ВПК, не выступал в качестве информационного или дипломатического агента России.
Ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что разговор председателя КНР Си Цзиньпина с Зеленским является значимым шагом в сторону политического урегулирования украинского кризиса.
Брод: ПАСЕ восемь лет закрывала глаза на уничтожение ВСУ мирных жителей
Член СПЧ Брод: В ПАСЕ закрывают глаза на убийства мирных жителей в Донбассе, но спасение детей из зоны СВО называют «геноцидом»
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В западных странах не рассказывают всю правду о вывезенных детях – не показывают ту заботу, которую они получают в России. Более того, зверства ВСУ, которые уничтожают собственных граждан, как будто бы не замечаются. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал член СПЧ Александр Брод. Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, в которой говорится, что перемещение детей из зоны СВО в Россию якобы соответствует определению геноцида.
«Объявление действий по спасению детей из зоны СВО «геноцидом» – очередная провокация с целью демонизации РФ. Запад сознательно смещает акценты, не разъясняя непосвященной аудитории сути подобных действий. За кадром остаются важные обстоятельства: ребята были определены в российские семьи, они проходят медицинскую и психологическую реабилитацию под контролем специалистов», – сказал член СПЧ при президенте РФ, председатель НОМ Александр Брод.
«Фактически ПАСЕ в очередной раз продемонстрировала двойные стандарты. Структура в течение восьми лет закрывала глаза на регулярные обстрелы ВСУ гражданских объектов, на уничтожение мирных жителей силами Украины. Следуя такой логике, если бы Россия не вывезла детей, а оставила их на произвол судьбы – это было бы верхом «гуманизма», – отмечает эксперт.
«Между тем мы видим, что в рамках СВО ВСУ прикрываются мирными гражданами как живым щитом, размещают орудия в спальных районах и детских учреждениях. В порядке вещей становятся обстрелы приграничных территорий РФ. Оправдывается лицемерие, в рамках которого украинские чиновники призывают жителей не покидать страну, но сами вывозят собственные семьи за рубеж. Вот он – «гуманизм» по-европейски», – подчеркивает собеседник.
«Однако удивляться здесь нечему. ПАСЕ, как и многие другие международные институты, давно превратилась в обслугу политических кругов Запада. Их цель – поспособствовать государственному перевороту в нашей стране, для чего и используются информационные манипуляции. Натурально подливают керосина в огонь антироссийской истерии», – резюмирует Брод.
Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой говорится, что перемещение детей с украинской территории в Россию якобы соответствуют определению геноцида. В организации со ссылкой на официальные власти Украины заявили об отправке 19 тыс. ребят в РФ и указали, что «судьба многих тысяч детей» остается неизвестной. Заявление опубликовано на официальном сайте ассамблеи.
Напомним, Международный уголовный суд санкционировал «ордер на арест» российского президента Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с «депортацией детей» на украинской территории.
В начале апреля был опубликован бюллетень по деятельности уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по защите детей во время специальной военной операции. В феврале 2022 года на территорию РФ из ДНР и ЛНР прибыло около двух тысяч воспитанников интернатов для детей-сирот, а также для тех, кто остался без попечения родителей.
Ребята из ДНР впоследствии были устроены под опеку в приемные семьи российских граждан или переведены из приграничных ПВР в учреждения других регионов России. Дети из ЛНР вернулись в свои организации в полном составе. Затем часть из них по ходатайству уполномоченных органов в сфере опеки и попечительства были устроены в российские приемные семьи.
В ноябре 2022 года в непосредственной близости от линии фронта оказался Алешкинский детский дом-интернат в Херсонской области. При содействии уполномоченного 52 воспитанника с тяжелыми патологиями были временно перевезены на безопасную территорию – в Республику Крым. Большая часть воспитанников уже вернулась в родную область, в новое профильное социальное учреждение в Скадовске.
Напомним, 15 марта 2022 года Россия заявила о выходе из Совета Европы. Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой отметил, что это обдуманное и взвешенное решение. Он возложил ответственность за разрыв диалога на страны НАТО, которые использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на РФ.
США начали размещать на Украине датчики ядерных взрывов
NYT: США развернули на Украине датчики для обнаружения радиационной активности
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США устанавливают сенсоры на территории Украины, способные фиксировать радиационную активность, определять место, силу и последствия ядерного взрыва, сообщила газета The New York Times.
Издание со ссылкой на группу экспертов по ядерным ЧС Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США пишет, что устанавливают сенсоры по всей Украине, передает РИА «Новости».
В США считают, что датчики помогут определить ответственную за возможный ядерный взрыв сторону, если оружие будет доставлено с помощью ракеты. Эксперты американского ведомства отметили, что в случае ядерной катастрофы на Украине анализ ученых доставят правительству США и центрам принятия решений на Украине для защиты здоровья и безопасности общественности.
Как напоминает газета, в ходе состоявшихся на текущей неделе в сенате слушаний руководитель Национального управления ядерной безопасности при Минэнерго Джилл Хруби упомянула, что США развернули на Украине сеть датчиков для обнаружения радиационной активности.
Ранее замминистра обороны США Каль заявил, что у России нет оснований применять ядерное оружие в конфликте на Украине.
До этого замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва следит за эволюцией доктринальных документов стран Запада, допускающих рост в них количества сценариев, разрешающих применение ядерного оружия, но российская доктрина не допускает двойных толкований.
Посол России в США Анатолий Антонов призвал американские власти вернуть все размещенное за границей ядерное оружие на родину.
Bild: Германия готовит боевых байдарочников ВСУ для форсирования Днепра
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Киев намерен использовать малые оперативные спецподразделения на байдарках для форсирования реки Днепр, сообщили немецкие СМИ.
Bild со ссылкой на источник пишет, что Украина с января 2023 года закупает специальную технику и привлекает экспертов для форсирования Днепра.
Один из немецких инструкторов рассказал, что обучил около 40 украинских военных. В распоряжение Bild попали фотографии из тренировочного лагеря на востоке Украины, где спецназ ВСУ учат грести на байдарках и высаживаться в полном боевом снаряжении.
Киевский режим считает, что байдарки являются самым подходящим средством для форсирования Днепра, поскольку они бесшумные, имеют малые габариты, и их трудно заметить ночью. Кроме того, на борт каждой байдарки наносят специальное покрытие для того, чтобы их нельзя было обнаружить прибором ночного видения.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил газете ВЗГЛЯД, что Киев провоцирует половодье сбросом с ДнепроГЭС не только с целью затопления сельхозугодий в подконтрольных России районах, но и в качестве подготовки к форсированию Днепра.
Взрыв прогремел в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве на юге Украины
Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины, к месту ЧП приехали скорые и полицейские, сообщило украинское издание «Страна.ua».
Украинские Telegram-каналы сообщают о сильном взрыве в Николаеве, до этого, по словам очевидцев, якобы произошла сильная перестрелка, передает РИА «Новости».
Также опубликовано видео скопления скорых и полицейских автомобилей на предполагаемом месте взрыва.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на пятницу ВКС России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ.
В Донецке при ударе по маршрутке погибли семь человек
Мэр Кулемзин: При ударе ВСУ по Донецку погибли семь человек
В результате артиллерийского удара вооруженных сил Украины в районе бывшего универсама «Украина» в Киевском районе Донецка, по предварительным данным, погибли семь человек, произошло попадание в маршрутное такси, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Кулемзин написал об этом в своем Telegram-канале.
Очевидцы сообщили, что загорелись автобус и личные автомобили, пишет «Донецкое агентство новостей».
Уточняется, что в районе, попавшем под обстрел украинских националистов, расположено министерство информации ДНР и Республиканский травматологический центр, в здание которого попал один из снарядов. Кроме того, один снаряд попал в центр поля РСК «Олимпийский». Прилеты зафиксированы также на территории Парка кованых фигур.