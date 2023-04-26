Губернатор Ростовской области попросил Путина поддержать проект по реконструкции водовода

Глава Ростовской области Василий Голубев попросил президента России Владимира Путина во время встречи поддержать проект по реконструкции водовода на шахтерских территориях.

Сейчас там проживает около 700 тыс. человек, территории строились в 1950-х. Износ водовода там составляет 80%.

«Я просил бы вас поддержать нас и дать поручение правительству», – передает ТАСС слова Голубева.

Предлагается реализовать внебюджетный проект в период с 2025–2028 год, проектирование оценено более чем в 300 млн рублей. Губернатор указал на находящуюся рядом Луганскую республику, откуда часть людей приезжает на работу на шахтерские территории.

Ранее сообщалось, что построен независимый водовод из реки Дон до Донецка длиной в 200 км.