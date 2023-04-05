Хуснуллин: Полностью готов водовод для снабжения ДНР водой

Хуснуллин привел подробности восстановления новых регионов

В новых регионах России уже восстановили сотни километров газопроводов, а в Запорожской области создали независимую от Украины систему газоснабжения, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин на заседании Совбеза с участием президента Владимира Путина.

По его словам, российские газовики построили газопровод-перемычку в Мелитополе – 72 км, создав независимую систему газоснабжения от украинской системы, передает ТАСС.

Также Хуснуллин отметил, что ситуация с мобильной связью в новых регионах России в ближайшее время кардинально улучшится. Для улучшения качества связи есть специальная программа Минцифры.

Помимо этого, уже полностью готов водовод для снабжения ДНР водой, в ближайшее время она поступит в Донецкую агломерацию, рассказал Хуснуллин.

Независимый водовод из реки Дон до Донецка длиной в 200 км построили в рекордный срок – за пять месяцев. Вице-премьер добавил, что уже построено семь водоводов.

В новых регионах стартовало строительство жилья, которое планируется сдавать по программе льготной ипотеки в 2%, добавил вице-премьер. Также он сообщил, что около 3,1 млн человек в этих регионах регулярно получают пенсии и иные соцвыплаты.

Ранее анонсировалась встреча Путина с главами новых регионов. Темой встречи стало обеспечение общественной безопаности.